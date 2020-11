La tercera edición del evento eWoman Zamora se celebrará el próximo 19 de noviembre para poner de relevancia el talento femenino y el empoderamiento de la mujer. El acto, que tendrá formato online debido a la pandemia, contará con la participación de tres ponentes. Además, se entregarán los galardones eWoman Zamora 2020, que premian el talento femenino en cinco categorías.

Organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, esta jornada cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora, Iberdrola y Aquona.

Carmen Álvarez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento, será la encargada de abrir el acto. Su mensaje a los asistentes será de ánimo en estos tiempos difíciles. Maestra jubilada, fue cofundadora del sindicato campesino Unión de Campesinos Zamoranos y siempre ha estado unida a la lucha sindical y a la reivindicación de la igualdad, algo que aprendió desde la cuna cuando veía a sus padres ir a trabajar y repartirse las tareas domésticas al llegar a casa.

–¿Qué le parece el objetivo que tiene eWoman de poner de relevancia el talento de las mujeres?

–Es un objetivo importante. Todas las actuaciones que pongan en valor y visibilicen el talento profesional de las mujeres zamoranas son positivas. Hay que dar visibilidad a las mujeres que se mantienen en Zamora y que se quedan en la España Vaciada a pesar de las dificultades. Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora apoyamos este evento porque trabajamos siempre por la visibilidad de las mujeres y del talento profesional de las mujeres zamoranas y porque además puede ser un elemento de ayuda. En estos tiempos tan complicados para todas las personas que se han decidido a emprender un negocio o a abrir una empresa, esta jornada les puede estimular y ayudar a mantener el tipo. Creemos que también ayuda a que se proporcione una imagen igualitaria de hombres y mujeres ante una profesión.

–¿Qué mensaje dirigirá a las personas que sigan el acto?

–Fuerza, coraje y a tirar para adelante, que esto se va a mantener y hay que seguir con las buenas intenciones y con el ánimo levantado. No podemos dejarnos caer. Este tipo de iniciativas son muy buenas para todos porque visibilizan y dan fuerza a aquellos que lo tienen un poco complicado. En este caso, está dirigida a las mujeres que han conseguido un éxito, pero también puede ayudar a aquellas que están apartadas del mercado laboral o que están estancadas a nivel profesional. Voy a dar ánimo a esas personas que están dudando sobre lo que van a hacer y animarles a que no lo dejen, a que pongan en marcha su idea y su sueño si lo que quieren es abrir una empresa.

–¿Cree que la jornada puede ser inspiradora?

–Sí, las mujeres premiadas han llevado a cabo un proyecto, les ha ido bien y merecen un premio y un reconocimiento. Ese ejemplo le va a venir bien a aquellas que estén pensando en emprender porque pueden conocer cualidades y descubrirlas en sí mismas, pensar que ellas también lo pueden hacer.

–La mujer no ha empezado ahora a trabajar ni mucho menos, ¿esos logros y méritos han estado ocultos?

–Los trabajos de las mujeres, que han sido siempre muchos y muy importantes, casi siempre han estado ocultos. Es evidente que nuestros méritos siempre han estado supeditados o sometidos, pero los estamos haciendo salir a la luz. Ahora las mujeres somos más visibles y estamos más comprometidas con la profesión y con el trabajo en la vida profesional, aunque es verdad que nos hemos complicado mucho la vida porque tenemos que trabajar dentro y fuera, ese es nuestro problema. Una de las tareas del Ayuntamiento es hacer visibles a las mujeres y por eso participamos en este evento en el que se está haciendo visible la fuerza, la capacidad y el talento de las mujeres, que lo hay y no lo podemos dejar perder porque eso sería dejar perder el progreso.

–¿Igualdad es progreso?

–Por supuesto. La igualdad siempre es buena para todo el mundo, no es solo para las mujeres. La igualdad debería ser algo dado por definición, por derecho, porque somos imprescindibles, igual que los hombres, y formamos parte de la misma sociedad. Perder un 50% de la sociedad sería de tontos.

–Es concejala de Igualdad, ha sido maestra y fue cofundadora del sindicato campesino Unión de Campesinos Zamoranos, ¿se ha encontrado con más dificultades por ser mujer durante su trayectoria?

–Trabajé en lucha sindical durante mucho tiempo y prácticamente durante toda mi vida he sido campesina por origen, compromiso y cultura. Siempre he sido muy luchadora y muy sensible con la desigualdad, de manera que si me la he encontrado, la he obviado. En la lucha sindical con mis compañeros encajé perfectamente aunque era la única mujer porque ya tenían esa sensibilidad y los hombres también luchan por la igualdad. He tenido la suerte de vivir en un mundo que ya era sensible con este tema, pero también he sentido, como todas las mujeres, las trabas que culturalmente pone la sociedad ante el tema de la igualdad. No es fácil ver esas trabas porque están tan normalizadas que pasan inadvertidas. Por eso me parece tan importante la tarea que realizamos en la Concejalía. Nuestro objetivo es sensibilizar porque todavía no se ha conseguido la igualdad real, aunque hay gente que dice que ya la hemos conquistado y critica a quienes la reivindicamos o denunciamos las actitudes machistas que existen.

–¿Qué actividades tiene previstas la Concejalía?

–Ahora mismo y hasta el 25 de noviembre estamos realizando una campaña de igualdad que se llama “Que la mascarilla no te impida ver el bosque”. En estos tiempos tan complicados y difíciles, se han quedado ocultos otra vez todos los problemas sociales y de las mujeres como el impacto que está crisis está teniendo en ellas, que es muy fuerte por la carga de los cuidados que son esenciales en este momento y que recaen en las mujeres. Además, han ido al paro en mayor número que los hombres porque los empleos que se han perdido afectan más al colectivo femenino, junto al aumento de la tensión del confinamiento y del riesgo de la violencia. Es verdad que estamos viviendo una situación muy seria con la pandemia, pero esta campaña pretende que no olvidemos la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Es una iniciativa muy interesante, dirigida principalmente a los jóvenes y que utiliza el teléfono como reclamo. El mensaje es volver a visibilizar las tensiones y los problemas que surgen en torno a la violencia de género.