Es una enamorada del medio ambiente y su pasión por la conservación de la naturaleza le ha llevado desde Zamora a Cabo Verde, Islas Galápagos, Inglaterra e Irlanda, donde reside y trabaja como investigadora en la Universidad College Cork. Alicia Mateos Cárdenas es una joven zamorana de 29 años, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca. Tras estudiar un Máster en Gestión y Conservación de Fauna en Inglaterra, acabó su Doctorado en Ciencias Ambientales hace unos meses en la Universidad College Cork, donde ha investigado durante tres años los impactos de los microplásticos.

El 19 de noviembre, participará como ponente en el evento eWoman Zamora, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural de Zamora, Iberdrola y Aquona.

–¿En qué consisten sus investigaciones?

–En mi doctorado investigué los impactos de los microplásticos y una de las conclusiones más importantes es que encontramos que hay unos animales invertebrados tipo crustáceos muy pequeños que son capaces de fragmentar microplásticos en nanoplásticos, es decir, los fragmentan en trozos cada vez más pequeños y esto puede crear efectos ambientales. Por un lado, están produciendo más microplásticos o nanoplásticos y, por otro, son capaces de producirlos muy rápido. A día de hoy se cree que los plásticos se degradan o fragmentan con la acción del sol, por ejemplo en el océano, y eso puede tardar décadas. Sin embargo, descubrimos que estos crustáceos lo hacen en horas o días. Actualmente, estoy estudiando microplásticos con un grupo de geólogos marinos y estoy investigando la abundancia o presencia de microplásticos en el fondo marino porque a día de hoy se cree que todos los plásticos terminan en el mar y una vez que están en el mar durante mucho tiempo, van al fondo y allí se acumulan. Estoy investigando el fondo marino en Irlanda y cómo puede estar afectando a arrecifes de coral.

–¿Es importante concienciar a los ciudadanos sobre los plásticos?

–Sí, es importante concienciar porque a veces se cree que el efecto de los plásticos está solo en el mar y eso no es totalmente cierto. Los plásticos también se acumulan en vertederos, en el medio ambiente, en cualquier lado y esto lo hemos visto todos cuando vamos andando por el campo. Por otro lado, también nos puede afectar a nosotros. Aunque esto no está cien por cien comprobado, es verdad que hay aditivos del plástico que pueden tener efectos en los humanos, especialmente en las mujeres. Como ambientóloga, para mí es muy importante la concienciación para que todos comprendamos que nuestras acciones diarias tienen un efecto y que nuestra basura o todo lo que producimos en el día a día no va al vertedero y ahí termina su vida, sino que termina en otras partes y suele tener efectos negativos en la naturaleza o incluso en nosotros.

–¿Hay algo que puedan hacer los ciudadanos?

–Es importante entender que el reciclaje no lo es todo. Reciclar o separar los residuos para reciclar en nuestras casas es importante, pero debe haber algo antes que es reducir. Es mejor comprar algo que no esté envuelto en plástico si tienes una alternativa, por ejemplo en el caso de las verduras o las frutas que a veces vienen en plástico. Otra opción es reutilizar, de modo que no tienes que estar comprando plásticos de un solo uso. Son cosas que todos como consumidores podemos hacer.

–¿Cuál va a ser su mensaje?

–Lo que puedo aportar a otras mujeres que me escuchen en la gala es mi experiencia como científica o investigadora y además siendo mujer. Una de las cosas que quiero decir es que creo que nunca tuve un modelo de mujer científica, que desde pequeña nunca quise o nunca supe que quería ser investigadora y creo que es porque nunca conocí a una investigadora ni me vi reflejada en una mujer que fuera lo que yo quería ser. Sabía que quizá quería ser científica, pero nunca imaginé que pudiera llegar a ser lo que soy. Me gustaría ofrecer mi experiencia de cómo simplemente he seguido un camino que he querido y he llegado donde estoy. Reflexionaré sobre las cosas que me han ayudado a estar donde estoy y sobre otras que me decían algunas personas y que no tuve en cuenta porque sabía que quería seguir por este camino. Me gustaría demostrar a cualquier niña, chica o mujer que me vea que si tienes una pasión o sabes que quieres dedicarte a algo, si lo intentas, puedes llegar a conseguirlo.

–¿Se ha encontrado con dificultades por ser mujer en el mundo de la ciencia?

–Es cierto que esas dificultades existen y existen en la ciencia y en las universidades después de terminar la carrera. Ciencias Ambientales, al igual que Biología, es una carrera en la que cuando comenzamos, hay más chicas que chicos, pero sí es verdad que una vez que entras dentro de la universidad a trabajar, te das cuenta de que llega un momento en ciertos trabajos en el que hay más hombres. Me pregunto si en la carrera de Ciencias Ambientales o de Biología hay un 60% de chicas que comienzan a estudiar, por qué después el 90% de los profesores son catedráticos hombres. Aunque yo directamente no me he encontrado con este problema, estoy comenzando a meterme de lleno en lo que es ser investigadora y sé que ese problema existe.

–¿Qué le parece el eWoman?

–Me parece genial. Es un evento a nivel nacional, que está por toda España y me parece estupendo que se hagan en Zamora eventos o galas en las que se premia a mujeres que han dedicado su vida a una profesión o están comenzando una carrera. Me parece importante no solo para las mujeres que serán premiadas, sino también para otras mujeres, jóvenes y niñas que puedan verse identificadas y piensen “si ella consiguió esto, yo también puedo conseguirlo”.

–¿Cómo valora la vuelta a su tierra para trabajar?

–Al terminar la carrera, decidí que quería irme fuera para probar. Las condiciones que encuentro ahora mismo tanto en la investigación en Irlanda como en mi vida y las opciones que tengo presentes y futuras no las veo tan fáciles de encontrar no solamente en Zamora y en Castilla y León, sino en España. Es triste, es cierto, pero me siento privilegiada de tener cosas aquí que me hacen feliz. Me da pena porque nuestra tierra tiene muchas cosas que ofrecer a las mujeres y a los jóvenes. Espero que en el futuro el teletrabajo se regule de modo que nos dé las oportunidades no solamente de volver a Zamora, sino de vivir en tu pueblo y vivir muy bien, seguramente con mejor calidad de vida.