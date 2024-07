Francia, con Mbappé y Griezmann renqueantes, último escollo de España en el camino a la final

Francia es el último escollo en camino de España hacia la final de Berlín. La kryptonita gala ha hecho efecto en todos sus rivales y los de Didier Deschamps solo han encajado un gol en los cinco partidos de Eurocopa. La apuesta por la antimateria futbolística también ha contagiado a sus jugadores, que aún no han sido capaces de anotar un gol en jugada en lo que va de torneo. Dos tantos en propia meta (Suiza y Bélgica) y uno de penalti, de Mbappé, son su paupérrimo bagaje ofensivo. “Es cierto que solo he marcado un gol, pero estamos en semifinales”, advertía Kylian en su versión más resultadista.

Luis de la Fuente no se fía de los galos porque su arsenal ofensivo intimida a cualquiera: Mbappé, Dembelé, Griezmann, Barcola, Thuram, Kolo Muani… Por mucho que Kylian esté tocado en la espalda y la nariz, y Antoine, renqueante. Algo que Rabiot admitía a regañadientes en la rueda de prensa previa: “Es verdad que Griezmann y Mbappé están menos frescos”.

Lucía Feijoo Viera, Fermín de la Calle

Tres novedades en el once

El seleccionador español no termina de creerse esas molestias y ha trabajado a conciencia para afinar el dispositivo de ayudas defensivas con la idea de cerrar los pasillos a los atacantes galos. Sesiones de vídeo por línea, charlas conjuntas, análisis de los patrones de ataque franceses, el ajuste de las distancias defensivas… Y todo con tres novedades en el once, dos de ellas en la defensa por amonestaciones. Jesús Navas ocupará el lateral derecho en lugar de Dani Carvajal y Nacho estará en el eje con Laporte por Le Normand. Además, Dani Olmo saldrá por delante del doble pivote en lugar del lesionado Pedri.

Las apuestas señalan a España como favorita por su torrente de juego, pero su propuesta audaz es perfecta para el estilo rácano de una Francia que entrega el balón al rival y se atrinchera a la espera de que cometa un descuido. Hace años que el seleccionador galo enterró el debate del estilo en Francia porque la conquista del Mundial de Rusia, el subcampeonato de Catar y el título de la primera Nations League, dejó sin argumentos a sus críticos. “Si te aburres viendo a Francia, cambia de canal”, le recomendó a un periodista en la sala de prensa.

El tractor de Deschamps y el 'Red Bull' de De la Fuente

Deschamps conduce su Ferrari como si fuera un tractor, pero con eso le llega para pelear los títulos en los grandes torneos. De la Fuente, por su parte, ha disparado las prestaciones de su monovolumen que, por momentos, parece un Red Bull. Los franceses pondrán su foco en Nico y en Lamine, a quien, como ocurrió ante Alemania cuando fue señalado por Nagelsmann, vuelve a estar en la diana, ahora por una declaración desafiante de Rabiot: “Si Lamine quiere jugar una final, tendrá que hacer más cosas de las que ha hecho hasta ahora”. Trash talking lo llaman los americanos.

Deschamps, de pasado centrocampista, prefiere poner el foco en el mediocampo español: “España siempre tiene muy buen centro del campo. Tienen mucha influencia en el partido y los convierte en un equipo complicado y peligroso arriba. Rodri es el eje de España. No quiero traspasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa”. Y confirmó que Mbappé estará, aunque con molestias: “Kylian va a estar al 110% en cuanto a fútbol. Físicamente, no está del todo bien, pero mentalmente está en buen estado. Tiene problemas en la espalda y con la nariz, pero estoy convencido de que mañana lo dará todo”.

De la Fuente, por su parte, tiene claro que partido que propondrá Francia: "No nos interesa el ida y vuelta con ellos. Juegan cómodos sin balón y luego aprovechan los espacios cuando el rival se despliega y a eso debemos estar pendientes. Ahí estará la clave. He vivido muchas situaciones con Francia, que es con la que más hemos jugado, y será un partido muy abierto". Sobre el aspecto físico, el de Haro advirtió: "Ellos son físicamente de los más fuertes del campeonato, pero tenemos experiencia porque hemos jugado muchas veces contra ellos. Creo que estamos preparados para jugar este partido". El técnico tuvo tiempo para elogiar a Mbappé, "puede no estar en un partido y en dos acciones decidirlo. Es un genio, un súper crack", y acabó advirtiendo que está muy satisfecho con el transcurso de la Eurocopa: "El 8 de julio había que estar en Múnich y aquí estamos. Satisfechos sí, pero con la ambición de querer más".

Fermín de la Calle

Onces probables

ESPAÑA: Unai Simón; Jesús Navas, Laporte, Nacho, Cucurella; Rodri, Fabián; Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal; Álvaro Morata.

FRANCIA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo; Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram y Mbappé.

ÁRBITRO: Slavko Vincic, Eslovenia.

HORA: 21:00 horas

ESTADIO: Allianz Arena, Múnich