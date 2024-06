Sagnol: "¿El 7-1? No recuerdo ese partido, se me quedan atrás en la memoria"

El francés Willy Sagnol, seleccionador de Georgia, desveló este sábado la declaración de intenciones de su equipo para los octavos de final de la Eurocopa 2024 en los que se enfrenta a España, un partido en el que su intención no es solo la de defender, sino la de "demostrar que somos buenos con el balón en los pies".

Willy Sagnol, al igual que todos los georgianos, está en una nube al haberse clasificado a los octavos en la primera participación histórica del país en una Eurocopa. Y no lo esconde. "No tenemos nada que perder, para mí ya hemos ganado la Eurocopa 2024. Estoy muy ilusionado de volver a saltar al campo", declaró este sábado en la rueda de prensa previa al partido, desde el Estadio Rhein Energie de Colonia en el que se disputará el duelo.

Eso sí, avisó de que, aunque no vaya a ser fácil, su equipo va a dar guerra: "España no ha encajado gol y ha sido claramente el mejor equipo del torneo. Por eso mismo va a ser un partido muy difícil". Pese a todo, su mensaje fue claro: "No vamos a salir solo a defender. Vamos a intentar demostrar a España y Europa que somos buenos con el balón en los pies. Contra Portugal jugamos bien y queremos volver a intentarlo", añadió.

El 'subidón' frente a Portugal

Porque Georgia llega al duelo extramotivada tras la victoria ante Portugal que certificó el pase a octavos. "Fue un momento muy emotivo porque no nos lo esperábamos del todo, así que estamos más contentos. Solo hemos tenido cuatro días de descanso, España seis. No digo que sea un problema, las cosas son como son, pero hubiéramos preferido tener un par de días más. Los jugadores están bien recuperados y sobre todo muy contentos de jugar el partido", apuntó.

"Es muy fácil para mí porque no me necesitan para motivarles. El hecho de estar aquí le vale, no necesitan más palabras de mi parte. Solo una parte de mi mentalidad, de calma... nuestra mentalidad es estar unidos y buscar un equilibrio en lo que es trabajar en equipo", comentó.

Sagnol, rendido a Lamine

El técnico analizó los peligros de España: "Cuando te enfrentas a España el peligro llega desde cualquier parte. Juegan todos los fines de semana en una de las grandes ligas. Sabemos como son Nico y Lamine, me encantan ver estos jugadores jóvenes que llegan al primer nivel. Sobre todo Lamine que tiene 16... si intento recordar dónde estaba yo a su edad...", señaló entre risas.

"El fútbol ha sido un pin pon entre Messi y Cristiano y que surjan jugadores nuevos es algo bueno para el fútbol. Rodri es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero el fútbol no es cuestión de individualidades y Georgia, al igual España, ha demostrado jugar bien", añadió.

El 'siete' de un año atrás, olvidado

España, en septiembre de 2023, atropelló a Georgia por 7-1: "No recuerdo ese partido. Se me quedan atrás en la memoria. Fue un momento difícil para nosotros, pero a veces para llegar más lejos en la vida necesitas momentos así en los que las cosas se ponen feas, en los que piensas que no eres lo suficientemente bueno... sin dificultades no puedes avanzar. Todo forma parte del viaje. Si estamos aquí hoy ese 7-1 tuvo algo que ver. Aprendimos mucho esa noche. Conocemos bien a España. Hemos perdido las 4 veces, pero veremos qué pasa".

Además, Sagnol habló de su estilo de entrenamiento y de su llegada a Georgia. "No se puede decir a los jugadores todos los días durante semanas 'juega con libertad', 'asume riesgos'... y luego en la fase de eliminación decir una cosa distinta. Nos conocemos desde hace tiempo, saben que yo le doy mucha importancia a la disciplina defensiva pero por otra parte pueden hacer ellos lo que quieran. El fútbol no son matemáticas, no es ajedrez", explicó.

Aclimatado a Georgia

"Sería fácil decir que hemos tenido buenos resultados y por eso me siento más cercano a Georgia. Llegué hace tres años y medio sin conocer nada y creo que a veces las cosas empiezan siendo demasiado intensas y no duran mucho, pero en este caso tardaron un poco por diferencias culturales, por mentalidad...", dijo sobre su llegada y su estreno en el cargo de seleccionador.

"Nos ha costado acostumbrarnos a la cultura, pero he encontrado mi posición en el país. Paso mucho tiempo allí, cada vez que voy allí con mi hijo está feliz. Si no te gusta el país en el que vives no puedes trabajar. Esa es mi visión de la situación que vivo", matizó.