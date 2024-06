Los octavos de final de la Eurocopa: así se perfilan

Alemania inauguró el torneo, pero Alemania no abre la ronda de las eliminatorias. Le corresponderá al partido Suiza-Italia. No es una deferencia al vigente campeón, sino que el anfitrión se ha reservado la hora del prime time para medirse con Dinamarca (21 h). De este duelo saldrá el rival de España, siempre que supere a Georgia. No convendría sonreír. La Roja ha sucumbido en los tres últimos torneos por penaltis ante adversarios inferiores: con Rusia (2018), con Italia (2020) y con Marruecos (2022).

Los números de la liguilla pesarán poco. Alemania es la más goleadora y la que mayor posesión de balón presenta junto con Portugal. España, mientras, es la única que presume de haber sumado los nueve puntos y no haber encajado ningún gol y se enfrenta a una Georgia cuyo portero es el que más para y cuya defensa es la que más balones recupera. Así se presenta la primera ronda eliminatoria de los octavos que arranca este sábado:

Murat Yakin y Granit Shaka, entrenador y capitán de Suiza. / Peter Klauzer / Efe

Suiza-Italia

Aunque Michel Aebischer, centrocampista de Suiza, dice que tienen "un buen espíritu de equipo" y que están "de buen humor", el emparejamiento con Italia no les hizo ninguna gracia. Hasta el gol del empate de Mattia Zaccagni en el minuto 98, les tocaba enfrentarse a Croacia. Preferible al actual campeón de Europa.

Y no porque sea el campeón, sino porque "Italia es Italia", una frase perogrullesca de Remo Freuler que lo dice todo. Y más cuando se pronuncia a raíz de la última resurrección del cuadro transalpino, siempre al filo de la catástrofe de la que suele salvarse. Aunque se precipitó por el barranco al no acudir a los dos últimos Mundiales. La cita es en Berlín a las 18 h.

Los vientos de cambio anunciados por Luciano Spalletti todavía no se ven. Asegura el técnico que quiere hacer jugar más a su equipo, pero Italia es la novena en posesión de balón. Nadie espera que se pongan a tocar y a tocar, cuando vale el 1-0 en el tiempo añadido o la angustia de los penaltis para pasar. Sidney Wimmer y Riccardo Calafiori, uno por bando, son las pérdidas por sanción.

Eriksen, el capitán de Dinamarca, durante el partido frente a Serbia. / Liselotte Sabroe / Efe

Alemania-Dinamarca

Julian Nagelsmann anda fastidiado por perder a su pareja de centrales favorita, la que sería, sobre el papel, la mejor combinación de Europa: uno ha sido campeón de la Champions con el Madrid (Antonio Rüdiger) y el otro finalista de la Europa League con el Bayer Leverkusen (Jonathan Tah). Campeones de liga ambos. Morten Hjulmand faltará en el once de Dinamarca cuando salten al césped de Dortmund (21 h.).

El técnico germano medita el cambio de delantero centro, vista la mayor capacidad resolutoria de Niclas Füllkrug en lugar de Kai Havertz, a quien sus compañeros no acaban de encontrar en el área. "Niclas tiene la oportunidad de ser titular, pero Kai tiene las mismas posibilidades", musitó Nagelsmann. Havertz ha marcado un gol en sus tres titularidades y Füllkrug .

Alemani se enfrenta a un rival que no ha ganado ningún partido ni tampoco lo ha perdido. Con tres empates ha pasado Dinamarca, lejos de ser aquella selección que encantaba con su forma de jugar, alegre y desinhibida. La de 1992, invitada a última hora por el estallido de la guerra en Yugoslavia y que se proclamó campeona... tras apear a Alemania en la semifinal.

PhilFoden, en el partido frente a Eslovenia. / Yoan Valat / Efe

Inglaterra-Eslovaquia

Phil Foden ya ha regresado a la concentración de Inglaterra tras un viaje exprés a casa para ver el nacimiento de su tercer hijo. Al que todavía se espera es a Jude Bellingham, a quien no se le ha visto aún en la Eurocopa. En realidad, no se ha visto a Inglaterra, que ha pasado sin apuros la fase de grupo sin haber empezado a jugar a fútbol. Es posible que Eslovaquia le exija un mayor rendimiento este domingo en Gelsenkirchen (18 h.).

"Los países más pequeños han progresado y podemos causar problemas a las naciones más prestigiosas", reflexionó, no se sabe si a modo de advertencia, Francesco Calzona, el seleccionador de Eslovaquia. "Los ingleses tienen calidad, pero todos los oponentes a los que se han enfrentado fueron capaces de atormentarlos", observó el centrocampista Ondrej Duda.

La presión persiste sobre Gareth Southgate, que le dará una vuelta más a la alineación para espolear la reacción del equipo, especialmente previsible y plano en el juego de ataque. Inglaterra ha chutado 10 veces a portería y ha marcado dos goles.

Giorgi Mamardashvili, al final del Georgia-Portugal. / La Presse / AP

España-Georgia

Una prima de 20 millones de euros aguarda a los internacionales de Georgia. De momento han ganado 10 millones con la clasificación, que se doblarán si eliminan a España, según la promesa del hombre más rico del país, el oligarca Bidzina Ivanishvili, de 68 años, líder del partido gobernante Sueño Georgiano. Su fortuna se estima en 4.900 millones de dólares, casi una cuarta parte del PIB de su país.

Pasado el asueto frente a Albania, cuando Luis de la Fuente alineó un once de suplentes, volverán los titulares contra Georgia. El equipo se ha mostrado demoledor hasta ahora al ganar los tres partidos, con cinco goles favor y ninguno en contra. Las estadísticas establecen claramente la superioridad de España que ha ganado todos los duelos. Los últimos fueron por 7-1 y 3-1.

"Hace un mes no éramos casi ni candidatos y ahora somos favoritos. Esto cambia muy rápido", recordó Alejandro Grimaldo, que jugó ante Albania y volverá a sentarse frente a Georgia, ya que el titular es Marc Cucurella. Lamine Yamal sigue con el aliciente de ser el goleador más joven de la historia de la Eurocopa. Sería, si marca, en Colonia (21 h.).

Mbappé, durante el Francia-Polonia, partido en el que reapareció con la máscara. / Fabio Ferrari /LAP

Francia-Bélgica

Un ambiente enrarecido enturbia la concentración de Bélgica para enfrentarse a Francia en Düsseldorf el lunes (18 h.). Los futbolistas fueron pitados por la hinchada tras el empate con Ucrania que garantizaba el pase a octavos. Kevin de Bruyne mandó a sus compañeros que se retiraran al ver las muestras de repulsa.

"No se puede olvidar de dónde viene Bélgica. Ahora estamos en todos los torneos", protestó Yannick Carrasco, aludiendo a los cinco torneos (entre 2004 y 2012) en los que no se clasificaron para ninguna fase final.

Francia no se fía del mal momento de sus vecinos. Tampoco los bleus chutan, en medio de una notable crisis goleadora. "Bélgica es uno de los grandes equipos que está en octavos. Será un gran duelo tanto para ellos como para nosotros", comenó Didier Deschamps.

Cristiano Ronaldo y António Silva salen del campo tras el Georgia-Portugal. / La Presse / AP

Portugal-Eslovenia

Portugal necesita redimirse del partido frente a Georgia. La derrota se achaca a la combinación de suplentes que preparó Robert Martínez con el primer puesto ya asegurado. "Quería que todos estuvieran lo mejor preparados posible para las eliminatorias", adujo el técnico, tras reconocer que al equipo le había faltado "·intensidad" ante un rival que disputaba "el partido más importante de su historia".

Se enfrenta Portugal a un adversario en Frankfurt (21 h.) que piensa lo mismo. Eslovenia nunca ha superado una eliminatoria. "Saben que no pueden bromear con nosotros", avisó el defensa Jan Karnicnik de la derrota que endosaron a los lusos en uno de los amistosos previos. "Desde que nos quitamos la tensión después de la primera parte contra Dinamarca hemos ido creciendo como equipo", añadió Karnicick. Quien está tenso es Cristiano Ronaldo, que aún no ha estrenado su cuenta goleadora.

Virgil van Dijk, pendiente del balón, en el último Países Bajos-Austria. / Ebrahim Noroozi / AP

Rumanía-Holanda

También hay tensión en los Países Bajos tras la derrota frente a Austria que, paradójicamente, ha enviado a los neerlandeses a una parte del cuadro más asequible para alcanzar la final. Saben, sin embargo, que han de mejorar mucho en la cita de Múnich con Rumanía, el próximo martes (18 h.).

"Se ha hablado mucho, con palabras duras, por supuesto. Son necesarias. Hemos hablado mucho, pero lo mantenemos en privado". Salió al paso Virgil van Dijk, el capitán naranja, de las críticas recibidas por las deficientes actuaciones, críticas de las que él no se ha salvado. "Después del partido con Austria no podemos subestimar a nadie", añadió, alerta ante el enfrentamiento con Rumanía en Múnich del martes.

Pasó Países Bajos como tercero de grupo y se enfrenta un líder como Rumanía, que ha sumado los mismos cuatro puntos, y se considera un éxito. Según las perspectivas...

Montella felicita a Arda Güler tras sustituirle después de que marcara un gol. / Fabio Ferrari /LAP

Austria-Turquía

Un duelo incierto cerrará los octavos en Leipzig (21 h.). Austria venció a Holanda y pasó como primera. Por delante incluso de Francia, ante la que cayó con un autogol. Marcel Sabitzer y Christoph Baumgartner han llamado la atención del juego ofensivo austriaco como complemento a la sólida defensa construida por Ralf Rangnick.

Turquía se abraza, más que nunca a Arda Güler. Marcó un golazo en el estreno, descansó por cansancio en el segundo encuentro, y volvió a ser titular en el tercero. Se abraza más que nunca a la joven promesa porque el otro gran talento del equipo, el capìtán Hakan Çalhanoglu, está sancionado. Igual que el central Samet Akaydin, víctimas ambos del festival tarjetero del último encuentro ante la República Checa, donde se registaron 19 amarillas y 2 rojas.