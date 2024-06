Dani Olmo: “Volver al Barça es una opción que puede ocurrir”

Dani Olmo rebosa ambición a sus 26 años. El jugador del RB Leipzig está en un momento crucial de su carrera. Tras ganar la UEFA Nations League, ahora quiere la Eurocopa que se le escapó en los penaltis en 2021 en semifinales y también sacarse el mal sabor del Mundial.

Todo ello mientras se resuelve un futuro que apunta alto y con el FC Barcelona como una de las posibilidades que tiene encima de la mesa.

¿Se puede jugar mejor de lo que hizo España frente a Italia?

Estamos muy contentos. El objetivo era empezar ganando y jugamos un muy buen partido en el debut ganando en la primera parte 3-0 contra Croacia, que siempre es complicado. El segundo encuentro ante Italia habla por sí solo. Es el más reciente, fue un gran partido y merecimos la victoria que nos dejó muy contentos.

Se ha hablado mucho del estilo de la selección, ¿el que se vio contra Italia, con presión alta y jugando en campo contrario, es con el que se sienten más cómodos?

Nos gusta ser dominantes cuando perdemos el balón y recuperarlo lo antes posible, ya sea para hacer una transición o seguir con la posesión. En este sentido, nos sentimos cómodos contra Italia porque dominamos y creamos bastantes ocasiones. Al final llegó el gol en la segunda parte tras una acción individual muy buena de Nico. Podíamos marcar algún gol más, aunque merecimos la victoria igualmente.

"Tenemos a jugadores de talla mundial"

¿Está de acuerdo en que quizá no se valore que esta España tiene más estrellas en el campo de lo que se comenta?

Sí, creo que sí. Quizá a ojos de los españoles no hay tantas, pero para nosotros, sí. Lamine con 16 años la está rompiendo. Nico, Pedri, Álvaro (Morata), que juega espectacular, Fabián, Cucu… Hay jugadores de talla mundial que rinden en los mejores escenarios. Creo que aparte hay un gran equipo, que ponemos todo el talento individual al servicio del equipo y eso al final es nuestra fuerza.

Dani Olmo está afrontando la Eurocopa con enorme ilusión / Pablo García / RFEF

¿Tiene marcada esta Eurocopa en rojo en su calendario como un punto de inflexión en su carrera?

La Eurocopa siempre es un torneo especial, jugar con tu selección es muy bonito y es una oportunidad. Tuvimos la experiencia de la del 2021,también del Mundial, que nos quedamos a las puertas de hacer algo más. Nos acordamos de lo que pasó y vamos a ir a por ello.

¿Regreso a casa?

Al mismo tiempo, usted comentó recientemente que está abierto a los escenarios que se le presenten en el mercado.

Al final es algo que hay que contemplar. En este sentido, estoy tranquilo, daré lo mejor de mí en la selección y en esto estamos.

¿Le gustaría algún día volver a casa?

¿A dónde?

Al FC Barcelona

Ya veremos, al final, son opciones que pueden ocurrir. Estoy tranquilo, estoy centrado en la Eurocopa y ya veremos lo que pasa.

¿Le gusta la Liga española o considera que ha perdido peso respecto a la inglesa o incluso la alemana?

Es una de las mejores ligas del mundo, es la de mi país y la veo. La de Alemania también me parece de muy gran nivel, al igual que la inglesa, que puede ser la que esté más alta en el momento actual.

¿Se conocerá su futuro antes del 14 de julio, cuando acabe la Eurocopa?

Puedo decir que se sabrá antes de esta fecha. Estoy tranquilo, centrado en la selección, en jugar, aportar y ya está.

"Flick lo ganó todo con el Bayern"

Por cierto, ahora que está tan de moda la escuela alemana, ¿qué me puede contar de ella?

Es un estilo diferente de fútbol, más directo, más de idas y venidas, con contragolpes, todo es más rápido. Por ejemplo, la escuela del Leipzig, la escuela Red Bull, me viene bien para mi juego, con jugadores arriba rápidos como Openda, Sesko, Xavi Simons... combinamos muy bien en el centro del campo. Me encuentro muy bien con esta idea de juego.

Dani Olmo es un peso pesado en el vestuario de la Roja / Pablo García / RFEF

¿Alemania es la selección que le parece más fuerte de esta Eurocopa junto a España?

Diría que sí. Alemania me está gustando, siempre me ha gustado. Ha empezado dando un golpe encima de la mesa, tiene jugadores de muchísima calidad, como Musiala, Wirtz, Havertz... futbolistas que marcan mucho la diferencia, es una selección a tener en cuenta.

¿Esta Alemania es muy diferente a la que se enfrentó a ustedes de Hansi Flick en el Mundial de Qatar?

No nos hemos enfrentado aún. No hemos tenido la oportunidad de analizarlos o estudiarlos. Ahora de momento la sigo como aficionado al fútbol. Es una Alemania diferente porque no es igual un entrenador al otro. A Julian Nagelsmann lo conozco personalmente del Leipzig y ya veremos cuando nos enfrentemos.

¿Qué le parecía la selección de Flick?

Siempre ha estado ahí. Alemania es una selección muy potente. Flick en el Bayern lo ganó todo, con Alemania tuvo a los mismos jugadores. En el Mundial empatamos contra ellos y no fue fácil. Era una Alemania peligrosa.

"No queremos que pasé lo de la anterior Eurocopa o en el Mundial"

Volviendo a España, ¿el buen ambiente que se percibe es real o es un topicazo?

Es así, lo que transmitimos en el campo se refleja fuera con el buen ambiente. Los ratos libres los pasamos en grupo jugando ya sea el ajedrez, el ping pong, echamos unas plays o vemos partidos. Hay muchas cosas que hacer en grupo y eso ayuda.

También se les ve con mucha hambre, ¿cuesta mucho que futbolistas contrastados sean tan generosos en el esfuerzo como pasa con España?

Tenemos la ambición por ganar. Algunos contamos con las experiencias de la Eurocopa o el pasado Mundial en el que pudimos hacer algo más. No queremos que lo pase lo mismo. Tenemos que dar el cien por cien en cada partido.

Olmo disfruta del buen ambiente de la Roja / Pablo García / RFEF

Jesús Navas dijo hace poco que usted es de los que más le pregunta sobre cómo vivió la final del Mundial, ¿tiene muchas ganas de vivir esta sensación de acariciar un gran título?

Jesús ha tenido la oportunidad de jugarlo todo y ganar todo. Antes de la final de la Nations tuvimos conversaciones profundas en este sentido. Ojalá repetir un título con él.

"Lamine Yamal es un show"

Lamine, es la otra cara de la moneda, el más joven y que sobresale, ¿se divierte jugando a su lado?

Es un show, es un niño con 16 años, que sabe lo que tiene que hacer. Muestra mucho desparpajo, se ve por sí solo la calidad y hasta dónde puede llegar. Debe seguir así, trabajando con los pies en el suelo y todo llegará porque es un niño con 16 años.

¿Usted se ve reflejado en él? También se arriesgó a su edad a marcharse ya al fútbol profesional en el Dinamo de Zagreb.

Veo esas ganas, el hambre de jugar y de ganar. Tiene que seguir igual, está a muy buen nivel y lo celebramos como compañeros y amigos porque nos viene muy bien a todos.

¿Percibe que esta Eurocopa será el momento de Dani Olmo?

Estoy bien, me siento bien y con ganas. Estoy preparado. El míster me conoce a la perfección, sabe lo que puedo aportar al equipo. Entreno y me siento bien, cuando tenga la oportunidad estaré aquí.

Se alegra por los jóvenes de La Masia

¿Su ventaja es que puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de ataque?

El míster me conoce la perfección. Sabe dónde puedo jugar y dar más. Tuve la oportunidad de estar con él en los Juegos Olímpicos y en el campeonato sub-21. Cuando me dé la oportunidad, trataré de hacerlo lo mejor posible como siempre.

Dani Olmo, en uno de los salones de la concentración de España / Pablo García / RFEF

¿Y aportar golazos como el que hizo contra Brasil?

Es algo que siempre busco. Me gusta encontrar la portería, tener las ocasiones, marcar, asistir... Va en mi juego ¿Por qué no marcar goles?

Para acabar, ¿piensa muchas veces qué habría sido de usted si en su época se hubiera apostado por La Masia como se hace ahora?

Ahora es otro tiempo. Llegan jugadores más jóvenes como Lamine , Cubarsi, Gavi, Marc Guiu, Héctor Fort... Son jugadores que han participado mucho y me alegro por ellos. Se están ganando estar en la selección y para nosotros es bueno e importante.