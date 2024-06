Joselu: "Tenemos la mejor selección del mundo"

Joselu atiende a los enviados de Prensa Ibérica el día más caluroso de la concentración. Después de una tarde de lunes otoñal, con mucha lluvia y unas temperaturas perezosas, el martes ha amanecido veraniego, con el termómetro superando los 27 grados. El delantero llega al box en el que le esperamos con una sonrisa y bromeando, como casi siempre. Es su estado de ánimo habitual, aunque enseguida se pone serio cuando comenzamos a grabar la entrevista. El delantero (Stuttgart, 1990), aún no se ha estrenado en esta Eurocopa, ya que Morata fue titular ante Croacia y De la Fuente eligió a Mikel Oyarzabal para sustituirle. El madridista confía en estrenarse este jueves ante Italia, una selección que le trae "buenos recuerdos".

-Buenas tardes, ¿cómo está viviendo esta concentración en Donaueschingen?

-Como un privilegiado, porque estar aquí en una Eurocopa con la selección española como jugador es un privilegio.

-Llega un partido ante un rival que le trae buenos recuerdos como Italia.

-El último partido fue aquel de semifinales de la Nations League, un partido muy especial porque nos daba el pase a la final del último título conseguido. Contento por aquel gol, pero, sobre todo, contento por el trabajo de todo el equipo en esa competición.

-Esta temporada se ha ganado un sitio en el Real Madrid y en la selección con sus goles. ¿Ha cambiado su estatus de futbolista? ¿Nota más respeto por parte de los defensas rivales?

-Al final cuando juegas en un club como el Real Madrid, todos te tienen en consideración, gracias a Dios. El Real Madrid se caracteriza por tener a los mejores jugadores del mundo y para los rivales no solo depende de un jugador, aunque está claro que hay futbolistas que individualmente destacan mucho más. Lo que sí es verdad es que cualquier equipo que juega contra el Real Madrid, y yo lo he vivido desde el otro lado, siempre respeta más a todos sus jugadores, a los 25 de la plantilla. Este año teníamos un equipazo y ahí están los datos. A cualquier equipo le intimida tener enfrente al Real Madrid.

-Nos confesó tras marcar los dos goles al Bayern, que en ese momento se acordó de los descensos que ha vivido recientemente. ¿Le ha marcado mucho los fracasos que los éxitos en su carrera?

-Por supuesto. Inconscientemente, te vienen esos pensamientos a la cabeza. Son momentos de felicidad, como el del Bayern, e intentas evadirte de eso, pero soy una persona muy sensible y me aparecen ahí esos sentimientos cuando las cosas son positivas. He tenido momentos duros durante mu carrera y haber tenido un año como el de la temporada pasada en mi carrera ha sido algo increíble.

-Usted nació a poco más de 100 kilómetros de aquí, en Stuttgart. ¿Siente algo especial por jugar la Eurocopa aquí?

-He estado pocos años en Alemania, pero es verdad que mi familia sí ha estado más tiempo y este país la ha tratado muy bien. Mi madre ha pasado 22 años trabajando aquí. Es un país que nos ha acogido muy bien. Yo he estado también jugado tres años aquí y es un orgullo poder estar jugando en un país tan educado y con tantos principios. Nos hemos sentido siempre como en casa. Para mí es un poco raro porque es verdad que a los tres años me fui a España y casi no me acuerdo. Pero todo lo que me han trasmitido en casa de Alemania es positivo.

Joselu Mato, delantero de la selección española. / Manu Fernandez

-Hablemos de la Eurocopa. Hay compañeros suyos que afirman que no ser considerados favoritos les beneficia. ¿Piensa lo mismo?

-Nosotros estamos tranquilos, sabemos los puntos fuertes que tenemos y somos conscientes de nuestro nivel y hasta dónde podemos llegar. Hemos empezado muy bien, solo falta que la gente se enganche un poco más. Pero la competición no es nada fácil. Hemos visto partidos como el de Francia Inglaterra, que parecía que iban a ganar 7-0 cada partido y al final hemos visto que todos los rivales son difíciles. Pero tenemos una plantilla increíble, estamos haciendo las cosas muy bien. Los entrenamientos son muy buenos, somos una familia que estamos todo el día apoyándonos y estamos rodeados de la mejor de la gente. Y creo que con eso se consiguen éxitos.

-Rodri me decía que ha notado un crecimiento muy grande del grupo en los dos últimos años. ¿Coincide en el juicio de su compañero?

-Al final está apareciendo gente joven que despunta muy temprano como Lamine, Nico o Fermín. Pedri, que ha pasado unas temporadas jodidas por el tema de las lesiones, está recuperando su nivel. Tenemos veteranos que están demostrando que son de los mejores del mundo... Mediáticamente igual la gente no lo ve así en España, pero tenemos a los dos últimos MVPs de las finales de Champions, futbolistas que tienen seis Champions cada uno... No venderemos tanto, pero para mí tenemos la mejor selección del mundo.

-El buen ambiente que transmite esta selección invita a pensar que se acabaron aquellas rencillas internas entre los del Madrid y los del Barça.

-Nosotros sabemos el propósito que tenemos para estar aquí y el ambiente que ha creado Luis de la Fuente desde que ha empezado ha sido siempre el mismo. Apuesta por la unión, el ser una familia, olvidarse de lo que ha pasado entre clubes... Tenemos una selección muy sana, sin nada de egos y al final eso es importante en el día a día. Los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barça siempre existirán, y se viven con respeto, pero para nada siento que estén al acecho los jugadores con el tema de los clubes. En esta selección se prioriza la unión.

-Nombraba usted a Lamine, ¿cómo lo lleva con sus 16 años?

-Lamine es un chico especial. Alguno con 16 años estábamos en el juvenil de División de honor. Y es complicado porque a la edad que tiene está compitiendo a un altísimo nivel contra los mejores jugadores del mundo, siendo titular en una Eurocopa y siendo titular en el Barça. Tiene mucho mérito y tiene unas condiciones increíbles para aspirar a lo que quiera ser. Pero hay que ir con cuidado y cautela, porque es joven y tiene todas las condiciones para conseguir lo más grande en el fútbol. Lo estamos cuidando bien, es un chico muy tranquilo que va bien encaminado y estamos haciendo un gran grupo para apoyarle. Está demostrando partido tras partido que está entre los mejores del mundo.

-¿Qué opina de la campaña que se está promoviendo a favor de la candidatura de su cuñado Dani Carvajal al Balón de Oro?

--Dani es el mejor del mundo en su posición y si ganamos la Eurocopa entendería perfectamente que fuese candidato al Balón de Oro, porque marcó en la final de Champions, ha marcado aquí ante Croacia y está siendo desequilibrante desde una posición en la que resulta mucho más complicado serlo.

-Una curiosidad, ¿antes de saltar al campo tiene alguna manía o se busca algún tatuaje?

-Intento besar los dos nombres de mis hijos antes de salir al campo. Todos mis tatuajes tienen un significado, pero no me da tiempo a mirarlos todos antes de jugar. Tengo los nombres de los niños, la cara de mi mujer, el nombre de mi hermana, los nombres de los hijos de 'Carva' (Dani Carvajal), fechas que ha significado mucho para mí...

-Usted acabará la cesión en poco más de diez días. ¿Se puede abstraer del tema de su futuro?

-Hombre, inconscientemente lo acabas pensando, pero estoy tranquilo y confío en que todo salga bien.

-¿Vio el partido del playoff del Espanyol contra el Oviedo?

-Sí, por supuesto. Lo estoy viendo y a ver qué pasa, porque no es la primera vez que el sexto lo pone complicado y acaba subiendo.

-Muchas gracias y suerte.

-Gracias a vosotros.