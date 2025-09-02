Eurobasket 2025: España - Italia, en directo

La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.

Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).

Perdona Spagnolo un triple frontal, rebote Parra. No anota de tres ahora el alero azulgrana

Revisión arbitral Van a mirar los árbitros si no pisa la línea. Es clarísimo que no, y dan la canasta de tres

¡Qué canasta se acaba de sacar De Larrea de la chistera! Un triple a una pierna sobre la bocina final de posesión, y técnica a Pozzecco por protestar. Convierte el libre Almda para el 32-40

Personal de Ricci sobre De Larrea. Podrían haber pitado ataque...

Convierte el primero Ricci, también el segundo. Italia, a cuatro (32-36)

No entra el primer ataque de España. Ricci irá a la línea de personal tras falta de De Larrea

¡Se reanuda el partido en Chipre! España sale con Larry, Yusta, Parra, Aldama y Willy

Los mejores de la primera mitad Sergio De Larrea es el máximo anotador español con 10 puntos, seguido de Santi Aldama, que lleva nueve tantos. En Italia, Saliou Niang suma ocho

Descanso en Chipre Pues nos marchamos al descanso en el Spyros Kyprianou con un +6 para España. No acabaron de aprovechar del todo las graves lagunas en ataque de los italianos, y el equipo de Pozzecco se rehizo gracias a un inspirado Niang. Será clave que 'La Familia' regrese de vestuarios con la misma energía con la que saltó a pista en el inicio de partido, pero por el momento, las sensaciones de España son positivas