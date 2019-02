Las empresas de videojuegos se desploman en la bolsa

2018 no está siendo un buen año fiscal para las empresas del sector. Ayer vio la luz un reportaje de Bloomber el cual mostraba como titanes de la industria están en caída libre, y parece que sin frenos. La primera y más sonada es EA, que desde su nefasta promoción de Battlefield V, en julio, ha bajado el precio de sus acciones un 44%. No es la única, Take Two se suma a esta lista perdiendo desde noviembre 28% del valor de sus acciones. Otra compañía afectada es Activision-Blizzard cuya acción ha depreciado casi un 50% desde su malogrado anuncio de Diablo Immortals en octubre.