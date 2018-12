G.T Es sabido que una imagen vale más que mil palabras. Y una instantánea puede remover sentimientos y pasiones. Es el caso de la fotografía que muestra Sierra Nevada con el Mediterráneo de fondo, y que en pocas horas ha maravillado a gran cantidad de tuiteros.



Bajo el hastag ‘Sube el cielo’ la imagen publicada por la cuenta oficial de Sierra Nevada ha sido de lo más compartida y acumula decenas de comentarios por su espectacularidad.









No. Eso que se ve al fondo no es el mar Mediterráneo. La rayita azul más abajo sí lo es.



Llevo 43 años esquiando en Sierra Nevada y nadie defiende la incomparable belleza de esa vista, que ya no vemos tanto desde que cerraron el telecabina Veleta, pero lo que no es, no es.