Como ya es tradición en Liberalia, bodega familiar de la DO Toro, el réquiem que toca con su violín a las uvas, Juan Antonio, propietario de la bodega, da los primeros compases del inicio de la vendimia de 2022 en esta peculiar, musical y artística bodega.

Este año, la recolección de la uva comienza con las variedades blancas. Las pocas precipitaciones y el calor de este verano y estas últimas semanas, han hecho que las primeras uvas en llegar a la mesa de selección sean las variedades Verdejo y Malvasía, con las que se elaborarán los vinos blancos.

En los próximos días estas variedades blancas darán paso en la mesa de selección a la característica Tinta de Toro y a la Garnacha Tinta, para continuar con la elaboración de los siete tintos tan personales que embotellan en Liberalia: Cero, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, etcétera.

Los responsables de la bodega se muestran optimistas ante lo que parece que va a ser “un año sanitariamente perfecto, debido a la no proliferación de hongos, por parte de las humedades, que no han existido, pero habrá que ver cuál será el rendimiento de los racimos”. La falta de lluvias sí podría notarse en la cantidad de bayas recogidas, pero no en su calidad. El estado sanitario de los racimos parece óptimo y su sabor más concentrado, lo que aventura la producción de unos vinos de aroma y sabor exquisitos.

“Al no haber habido lluvias abundantes, las uvas están más concentradas y en principio un poco más pequeñas. Pero sin duda, podemos hablar de una gran calidad a la altura de las expectativas de otros años”, aseguran desde Liberalia.

Esta es una de las bodegas más galardonadas de la DO Toro, acumulando dos premios Zarcillo, 27 premios Mezquita de Córdoba, entre ellos tres oros, y un vino elegido entre los 12 mejores en relación calidad-precio por la Guía Gourmet, eso solamente en los dos últimos años.

Además, Liberalia ofrece la posibilidad de concertar visitas guiadas a la bodega en español, inglés o francés, con cata y aperitivo.