La factura de la luz esconde un coste fijo que no deja de subir

Comparar tarifas eléctricas mirando únicamente cuánto cuesta consumir electricidad puede no contar toda la historia. Mientras muchos consumidores ponen el foco en el precio del kWh, hay otro elemento que, según un estudio de Selectra, está ganando cada vez más peso en la factura.

El análisis señala que el precio de la potencia eléctrica se ha convertido en uno de los factores que más encarecen el recibo de la luz en España, especialmente en el mercado libre.

Según los datos recogidos por Selectra, el precio medio de la potencia en muchas tarifas del mercado libre ronda los 0,18 euros por kW al día, después de registrar en abril de 2026 el mayor incremento del último año y medio.

Mientras tanto, el coste del consumo eléctrico ha mostrado una evolución más moderada. El estudio sitúa ofertas entre 0,09 y 0,12 euros por kWh y señala que en abril de 2026 el precio medio del consumo en el mercado libre fue de 0,111 euros por kWh, un 14,6 % menos que el mes anterior.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, el coste medio de la potencia subió un 23,3 % mensual hasta alcanzar los 0,185 euros por kW al día.

El coste fijo que gana peso en la factura

El estudio recoge que la factura de la luz en el mercado libre se ha mantenido estable durante el último año, aunque en los últimos meses el recibo medio mensual ha pasado de 51,34 euros en el primer trimestre de 2025 a 59,08 euros en 2026.

Eso supone un aumento del 15,1 % y cerca de ocho euros más al mes para un consumidor medio.

Selectra explica que, aunque el precio del consumo eléctrico se ha mantenido relativamente estable e incluso ha bajado en algunos periodos, la subida de la potencia contratada está elevando la parte fija de la factura y reduciendo el impacto del ahorro por consumir menos electricidad.

El análisis también vincula parte de esta evolución a la volatilidad del mercado eléctrico, señalando que muchas ofertas del mercado libre han incrementado el peso del término fijo para estabilizar costes y reducir la dependencia de las variaciones diarias del mercado mayorista.

El error

Uno de los principales problemas detectados, según Selectra, es que muchos consumidores siguen comparando tarifas exclusivamente por el precio del consumo eléctrico, sin tener en cuenta el coste fijo de la potencia.

El estudio apunta que una tarifa que aparentemente parece barata puede terminar resultando más cara si incluye una potencia elevada o servicios añadidos que incrementan la cuota fija mensual.

Como ejemplo, el análisis plantea una tarifa de 0,10 euros por kWh con una potencia de 0,18 euros por kW al día.

En ese caso, el precio del consumo equivaldría a 27,25 euros mensuales, mientras que la potencia alcanzaría 22,32 euros al mes, representando el 39 % del precio final de la factura.