La crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto las ventajas de vivir en municipios pequeños, pero para ello es esencial la creación de empresas en el medio rural y el emprendimiento. De estos temas hablarán el 24 de noviembre varios expertos en diferentes ámbitos, entre ellos Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora.

El evento “Emprendimiento en el mundo rural” está organizado por Telefónica y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora.

-Emprender en el medio rural no parece fácil, ¿qué se necesita para poder hacerlo?

-En el medio rural lo primero que hace falta son personas. Otra parte importante son los medios que se tienen para poder desarrollar ese emprendimiento y la capacidad o la voluntad de hacerlo. En Zamora estamos a la cabeza del ranking de despoblación como consecuencia de que mucha gente joven y con talento ha emigrado, posiblemente porque no hemos tenido nunca unos medios adecuados conforme a la evolución del resto de la comunidad o del resto de España.

-¿Cuáles son los sectores en los que ve más factible ese emprendimiento?

-En Zamora nunca han aparecido focos de atracción empresarial y siempre hemos estado lastrados por las provincias de nuestro entorno que sí los han generado. Por supuesto, Zamora tiene diferentes posibilidades. Hay un desarrollo posible e importantísimo en el ámbito agroalimentario con la transformación de los productos como productores primarios que somos. Nos falta dar un paso definitivo y acercarnos lo máximo al consumidor, que es donde está el valor añadido y donde se generan puestos de trabajo y riqueza. Otra posibilidad importante de desarrollo son las energías limpias. Esta provincia ha sido exportadora de energía hidráulica en los últimos 70 años, pero se ha hecho sin ningún beneficio en nuestro ámbito cercano. Otro sector con posibilidades es el turístico por las características de Zamora en cuanto al Románico y los espacios naturales.

-Contar con servicios en el medio rural es importante, entre ellos la banca, ¿cuál es la presencia de Caja Rural de Zamora en el medio rural?

-Tenemos 65 oficinas en la provincia y no hemos cerrado ninguna porque nuestra filosofía es financiera, pero también social. Hay oficinas que no son rentables, pero nuestra premisa es que esta entidad tiene que ser un motor socioeconómico. Entendemos que Caja Rural tiene que seguir dando servicio a los zamoranos en todos los rincones y ámbitos geográficos porque han sido los valedores y los que han hecho nuestra entidad grande y fuerte.

-¿Cómo apoya Caja Rural el emprendimiento?

-La Caja está interviniendo prácticamente en todos los proyectos que acontecen en Zamora, desde luego en todos los que acuden a nosotros y entendemos que tienen una racionalidad. Nuestro apoyo se evidencia con nuestra aportación financiera no solo al ámbito empresarial. Caja Rural va a registrar un incremento exponencial en el índice de los préstamos de este año, con un crecimiento de más del 15%. La predisposición que tiene esta entidad, que es eminentemente inversora o emprendedora, va en nuestro ADN.

-¿Cree que es un buen momento para emprender en esta situación difícil?

-Creo que siempre que hay crisis, hay oportunidades. Entiendo que la gente en estos momentos está un poco asustada por la situación sanitaria, que es la que marca absolutamente todos los tiempos. Aparte del sector hostelero y el comercio, que van a tener un deterioro y están sufriendo lo indecible, mi sensación es que en el ámbito empresarial, en general, incluso en la venta de viviendas, las compras no se están resintiendo y no hay una debilidad franca. A lo mejor con el paso del tiempo esa debilidad aparece porque si esto continúa, el daño puede ser mucho más amplio. Hay que continuar y tenemos que ser positivos racionales, pensar que habrá un lapso de tiempo en el que tengamos dificultades y que después, el que esté posicionado cuando esto despegue va a tener oportunidades y el que no se posicione va a quedarse fuera, como pasa en todas las crisis.

-¿Cómo ve la situación económica en la provincia y por dónde pasa la recuperación?

-Primero tenemos que tener una unión en general de instituciones y sector privado, y apoyar de forma unánime cualquier proyecto que se genere en Zamora de importancia y relevancia. Hay proyectos importantes como el de “Silver Economy” o la Biorrefinería de Barcial. Cuando se vislumbra la posibilidad de desarrollo de un proyecto de este calado, tenemos que volcarnos. Hay una serie de proyectos de desarrollo en la provincia de energías limpias, que van a ser fundamentales en el futuro. Cuando alguien proponga estas iniciativas, tenemos que aunar los esfuerzos necesarios para que puedan llevarse a cabo y empujar todos en la misma dirección para que se acometan cuanto antes. Es la única manera de que esta provincia sea capaz de relanzarse.

-Uno de los proyectos importantes es el de Monte la Reina, que Caja Rural apoya de forma decidida con el ofrecimiento de ese primer millón...

-Monte la Reina es un proyecto fundamental en el desarrollo de Zamora. No va a ser la panacea, pero no se me ocurre ningún otro que vaya a generar 1.700 puestos de trabajo fijos. Todo el mundo piensa que es una iniciativa positiva y no creo que sea una inversión disparatada para el Gobierno español, cuando además la Junta de Castilla y León ha hecho público su compromiso de colaboración. La unión de las instituciones y del ámbito empresarial es fundamental y, dada nuestra situación, tendríamos que hacer un esfuerzo importantísimo y que todos empujemos en la misma dirección.