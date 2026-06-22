Nuevas ofertas de empleo en Medina del Campo para producción alimentaria y sector metal

El mercado laboral continúa ofreciendo oportunidades en Medina del Campo gracias a la actividad de sectores que mantienen una demanda constante de trabajadores. En esta ocasión, Adecco ha publicado nuevas ofertas de empleo para incorporar personal tanto en una fábrica de alimentación como en una empresa del sector metal, dos ámbitos que siguen generando puestos de trabajo en la zona.

Las vacantes están orientadas a perfiles operativos con capacidad para desenvolverse en entornos productivos, trabajar en equipo y adaptarse a los ritmos habituales de la industria. Ambas oportunidades representan una alternativa para quienes buscan estabilidad laboral y la posibilidad de incorporarse a compañías con actividad consolidada en la comarca.

Operarios de producción para una importante fábrica de alimentación

Una de las ofertas activas busca incorporar operarios y operarias de producción en cadena para una fábrica de alimentación situada cerca de Medina del Campo.

Las personas seleccionadas se encargarán de tareas relacionadas con la manipulación de productos, el envasado, el etiquetado y otras funciones propias de una línea de producción alimentaria. El puesto requiere mantener los estándares de calidad establecidos por la empresa y colaborar con el resto del equipo para garantizar el correcto funcionamiento de la cadena productiva.

La compañía busca perfiles comprometidos, responsables y con capacidad para adaptarse a los distintos ritmos de trabajo que exige el sector alimentario. Entre los requisitos destaca la disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, además de una actitud proactiva y capacidad para trabajar de forma coordinada con otros compañeros.

Asimismo, es necesario disponer de vehículo propio para acceder al centro de trabajo, ubicado en las proximidades de Medina del Campo.

Los interesados pueden consultar toda la información y enviar su candidatura a través de la oferta de operarios/as de producción en Medina del Campo.

Buscan operarios para incorporarse a una empresa del sector metal

La segunda oferta publicada por Adecco está dirigida a la incorporación de operarios y operarias industriales para una empresa especializada en el sector metal ubicada en Medina del Campo.

El puesto contempla funciones relacionadas con el manejo de maquinaria y distintos procesos industriales vinculados a la fabricación de componentes metálicos. Dependiendo del área asignada, los trabajadores podrán participar en tareas de mecanizado, galvanizado, preparación de materiales, revisión de piezas y control de calidad.

La empresa valora especialmente a candidatos con experiencia previa en entornos industriales, aunque también busca personas con ganas de aprender y desarrollarse dentro de un sector que mantiene una actividad constante durante todo el año.

Entre las cualidades más demandadas se encuentran la capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y la atención al detalle durante los procesos de producción. También se valoran conocimientos técnicos relacionados con la industria y el manejo de herramientas o maquinaria específica del sector metal.

Esta oportunidad puede resultar especialmente interesante para profesionales que deseen consolidar su trayectoria en una industria con amplia presencia en la comarca y con necesidades recurrentes de personal cualificado.

Los interesados pueden consultar los requisitos completos y presentar su candidatura en la oferta de operario/a del sector metal en Medina del Campo.

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Estas nuevas vacantes reflejan la actividad que mantienen tanto la industria alimentaria como el sector metalúrgico en Medina del Campo, donde las empresas continúan reforzando sus equipos para responder a las necesidades de producción y afrontar los próximos meses con mayores recursos humanos.