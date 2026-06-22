Varias empresas refuerzan sus plantillas en el sector alimentario con nuevas oportunidades laborales en producción

El sector alimentario continúa generando oportunidades laborales en distintos puntos del país. En los últimos días, Adecco ha publicado varias ofertas de empleo destinadas a cubrir puestos de producción en diferentes ubicaciones, con opciones adaptadas a distintos perfiles y necesidades laborales.

Entre las ofertas destacan puestos para trabajar exclusivamente durante los fines de semana y vacantes en fábricas de alimentación con turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Operarios de producción para trabajar los fines de semana

Una empresa del sector alimentario ha iniciado un proceso de selección para incorporar operarios y operarias de producción con disponibilidad para trabajar exclusivamente durante los fines de semana.

Las personas seleccionadas participarán en tareas relacionadas con la fabricación de alimentos, el abastecimiento de líneas de producción, la supervisión del funcionamiento de equipos, los controles visuales de calidad y el empaquetado de productos para su posterior expedición.

Además, deberán colaborar en el mantenimiento del orden y la limpieza de las instalaciones, cumpliendo en todo momento con las normas de seguridad alimentaria establecidas por la empresa.

Para acceder a esta oportunidad se requiere experiencia previa en producción, fabricación o entornos industriales, así como disponibilidad para trabajar en turnos rotativos durante los fines de semana. También se valoran la capacidad de trabajo en equipo y la disposición para realizar una formación inicial intensiva antes de incorporarse al puesto.

Consulta todos los detalles y envía tu candidatura en la oferta de operario/a de producción para fines de semana.

Buscan operarios para una fábrica alimentaria cerca de Medina del Campo

Otra de las ofertas activas está dirigida a la incorporación de operarios y operarias de producción en cadena para una importante fábrica de alimentación situada cerca de Medina del Campo.

El trabajo se desarrollará dentro de las líneas de producción, realizando tareas de manipulación, envasado y etiquetado de productos alimentarios, funciones esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad productiva de la planta.

La compañía busca personas comprometidas, responsables y con capacidad para trabajar de forma coordinada junto al resto del equipo. Entre los requisitos destacan la disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, así como la puntualidad y la capacidad de adaptación a los distintos ritmos de producción.

Asimismo, es imprescindible disponer de vehículo propio, ya que el centro de trabajo se encuentra en una ubicación próxima a Medina del Campo y requiere desplazamiento diario.

Los interesados pueden consultar más información y presentar su candidatura a través de la oferta de operario/a de producción cerca de Medina del Campo.

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Estas nuevas vacantes reflejan la demanda constante de profesionales en la industria alimentaria, un sector que sigue necesitando personal para reforzar sus procesos productivos y garantizar el suministro de productos en diferentes puntos de España.