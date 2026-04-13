Abierta una vacante como socorrista a 20 minutos de Zamora

La primavera trae temperaturas más agradable y un momento clave para aquellos que trabajan en puestos vacacionales. Las empresas empiezan a ponerse las pilas y a completar su equipo de cara a los meses de verano. Este es el caso del Club Deportivo Esla, que busca completar una vacante de socorrista.

Cómo solicitar el empleo

Para poder formar parte del proceso de selección, es necesario contactar con la empresa para enviarle los datos del solicitante, así como una copia de su currículum actualizado. El contacto se puede realizar vía WhatsApp, escribiendo al 605010343, o por correo electrónico: clubdeportivoesla@gmail.com.

Sobre el club

El Club Deportivo Esla está situado en las inmediaciones de Perilla de Castro, a 20 minutos de Zamora. En él se llevan a cabo diferentes actividades recreativas y deportivas así como de navegación por las aguas zamoranas.

Vista aérea de las instalaciones del Club Deportivo Esla / CEDIDA

Por supuesto, también cuenta con una piscina en la que podrá trabajar aquel socorrista que finalmente resulte elegido.