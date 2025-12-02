Eurofirms Foundation lanza una nueva edición de la campaña #TalentIsEverywhere para reivindicar el valor del talento diverso

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Eurofirms Foundation presenta la nueva edición de su campaña 3D, bajo el lema #TalentIsEverywhere. La iniciativa invita a reflexionar sobre cómo entendemos el talento y a poner el foco en los prejuicios que todavía influyen en los procesos de selección y en la vida laboral. En posiciones cualificadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas con discapacidad ingresan 4.000 euros menos al año que las personas sin discapacidad en la misma posición, una cifra que evidencia la urgencia de seguir impulsando entornos profesionales verdaderamente inclusivos.

Este 2025, la campaña apuesta por un concepto visual que muestra profesiones a través de imágenes diversas e inclusivas, destacando que ambas personas, con o sin discapacidad, ejercen la misma profesión. El mensaje refuerza que el talento no depende de la apariencia, sino de las capacidades, el compromiso y la profesionalidad de cada individuo. En este sentido, el contexto continúa siendo desafiante, ya que según un estudio impulsado por Eurofirms Foundation en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, más del 88% de las personas cree que añadir su discapacidad en el CV puede dificultar el acceso a una posición laboral.

Como en ediciones anteriores, la campaña presenta testimonios reales que invitan a reflexionar sobre sesgos y primeras impresiones. Este año participan Sara de Piniés, Eloi Colell, Ravneet Singh, Carina, Oliver y Fátima. Estos tres últimos miembros del equipo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), empresa de servicio público que colabora con Eurofirms Foundation desde sus inicios y que se suma como protagonista de la nueva edición de #TalentIsEverywhere.

Día Internacional de las personas con discapacidad / Eurofirms Foundation

El 3 de diciembre, Eurofirms Foundation presentará la Campaña 3D junto a TMB en la estación de metro Arc de Triomf, en Barcelona, con la instalación de un gran vinilo con la imagen de la campaña.

En Madrid, el 30 de noviembre por la mañana, Eurofirms Foundation y Clínica Baviera hemos organizado actividades abiertas al público en el Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés. Entre ellas están un mural en directo a cargo de Jesús Sánchez, de la Asociación Boca Pie; o diferentes actividades de deporte adaptado como boccia, carrera a ciegas y slalom en silla de ruedas, desarrolladas junto a la Federación de Parálisis Cerebral.

Para María Jordá, Global Leader de Eurofirms Foundation, “el talento está en todas las personas, y nuestra misión es ayudar a que cada una tenga la oportunidad de desarrollarlo. Esta campaña nos invita a revisar nuestros sesgos, mirar más allá de cualquier limitación y comprender que la inclusión es una responsabilidad compartida”.

La campaña tendrá visibilidad a través de publicidad exterior, televisión, radio, prensa y branded content en España, Portugal y Chile, tres de los mercados clave para Eurofirms, gracias al apoyo de cerca de 60 medios y 72 empresas. Una estrategia multicanal que busca alcanzar una cobertura amplia y diversa que permita a la Fundación conectar con ciudadanía, instituciones y organizaciones para avanzar en la inclusión real de las personas con discapacidad en el mundo laboral.

Un largo camino en la sensibilización

Día internacional de las personas con discapacidad / Eurofirms Foundation

Aunque #TalentIsEverywhere ha sido durante dos años consecutivos la campaña de Eurofirms Foundation para este 3 de diciembre, la organización lleva años construyendo un movimiento sólido de sensibilización en torno a la inclusión. Desde 2020, cada iniciativa ha supuesto un paso adelante en su compromiso por transformar la mirada social hacia la discapacidad y promover entornos más justos y accesibles. “Creamos campañas que abren los ojos, tocan corazones y convierten a las personas en agentes de cambio, promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad”, afirma María Jordá, directora de Eurofirms Foundation.

En 2023, la Fundación lanzó “Cambiamos el enfoque”, una campaña que invitaba a cuestionar las primeras impresiones y recordaba que el ser humano tarda solo nueve segundos en formarse una imagen de alguien que acaba de conocer. Un año antes, en 2022, vio la luz “Hola, estoy aquí”, una iniciativa que reivindicaba el papel activo de las personas con discapacidad en el liderazgo de equipos y en la construcción del futuro, poniendo en valor sus capacidades y su talento profesional.

La campaña de 2021, “Igual de profesionales”, puso el foco en la cantidad de talento que suele quedar oculto tras prejuicios y estereotipos arraigados, alentando a las empresas y a la sociedad a mirar más allá de la superficialidad. Por su parte, en 2020, Eurofirms Foundation colaboró en “Igual de diferentes”, un proyecto desarrollado junto a cuatro ilustradores que, desde el humor y una mirada positiva, retrataba situaciones cotidianas vividas por personas con discapacidad con el objetivo de desmontar mitos y normalizar la diversidad.

Cada una de estas campañas ha contribuido a ampliar la conversación social y empresarial sobre la inclusión. #TalentIsEverywhere no es solo una nueva edición, sino la continuación de un recorrido firme que sigue creciendo y consolidando la misión de la Fundación: lograr que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su talento en igualdad de condiciones.

Sobre Eurofirms People First

Eurofirms People First somos la primera multinacional española de gestión del talento. Desde 1991 ayudamos a las personas a encontrar empleo y a las empresas a encontrar talento, con una forma de trabajar que nos define: People first.

Nuestra cultura prioriza a las personas y se basa en tres valores que nos acompañan desde el inicio: respeto, responsabilidad y transparencia. Creemos que las relaciones de confianza, el bienestar y el compromiso son la base de cualquier proyecto sostenible, y aplicamos esa filosofía en todo lo que hacemos.

Cada día generamos oportunidades laborales para más de 30.000 personas y colaboramos con más de 5.000 empresas, buscando siempre el mejor encaje entre talento y organización. Más allá de cubrir vacantes, acompañamos a las empresas en la creación de equipos alineados con su cultura y su propósito.

Con 1.600 profesionales en 7 países y una red de 160 oficinas, ofrecemos soluciones de trabajo temporal, selección, outsourcing, headhunting, executive search, formación y desarrollo de personas. Además, a través de Eurofirms Foundation, promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando más de 9.000 contrataciones y contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva.

A su vez, en 2025 Eurofirms ha sido distinguida por Forbes como la única empresa de gestión de talento presente en el ranking de las mejores empresas para trabajar en España.

Eurofirms People first, Claire Joster y Eurofirms Foundation son las marcas que forman parte del grupo, reflejando un modelo de gestión del talento que combina crecimiento empresarial con impacto social.