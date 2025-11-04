Empleo de Valladolid a Zamora: Manpower, Decathlon o Kiwoko lanzan ofertas de estables, flexibles y beneficios atractivos

El mercado laboral en Castilla y León muestra signos de dinamismo con nuevas oportunidades en distintos sectores. Empresas como Manpower, Decathlon, AIUDO, Adecco y Kiwoko buscan incorporar perfiles diversos en Valladolid, Zamora y Tordesillas, ofreciendo desde puestos estables con proyección hasta empleos flexibles adaptados al ritmo de cada trabajador. Las ofertas abarcan funciones tan variadas como reparto, atención al cliente, hostelería o cuidado asistencial, evidenciando una creciente demanda de talento en la región.

Repartidor de paquetería

La empresa Manpower España busca incorporar un repartidor de paquetería en Valladolid. Esta posición se ofrece con una jornada semanal de 33 horas, flexible y adaptada al ritmo urbano, posibilitando la gestión autónoma del recorrido diario. El trabajo implica comenzar la jornada con la ruta y la furgoneta preparadas, ofreciendo un entorno dinámico y libre de complicaciones. Uno de los aspectos destacados es la estabilidad que brinda el puesto, dado que se promete una incorporación inmediata con un contrato fijo discontinuo de cuatro meses, con potencial de prórroga.

Entre los beneficios se incluye un salario claro y transparente de 9,69 € brutos por hora trabajada. Además, los empleados disfrutan del Plan 4U de Manpower, que ofrece orientación legal, médica y psicológica telefónica, servicios de telefarmacia, y apoyo en diversas gestiones administrativas como la ITV y la declaración de la renta.

Para brillar en este rol, se requiere poseer al menos un año de antigüedad en el carné de conducir con cuatro puntos o más, disponibilidad completa y una actitud proactiva. La oferta es ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre la rutina diaria y la libertad en su jornada laboral.

Para inscribirse y más información en Oferta de repartidor de paquetería en Valladolid.

Responsable de sección

Decathlon está en búsqueda activa de un Responsable de Sección en Zamora. Esta prestigiosa compañía, que opera bajo un ADN deportivo, ofrece un entorno de trabajo dinámico y en constante evolución, ideal para quienes desean involucrarse en diferentes proyectos y asumirse retos. Se buscan personas apasionadas que disfruten del liderazgo y estén interesadas en la formación continua de su equipo, con una clara orientación hacia la satisfacción del cliente deportista.

El cargo promete un contrato indefinido a tiempo completo, facilitando la posibilidad de convertirse en accionista de la empresa y participar activamente en el plan de desarrollo profesional. Decathlon también ofrece a sus trabajadores beneficios atractivos tales como descuentos en productos propios, seguro de vida y salud con condiciones especiales, entre otros.

Los candidatos ideales dispondrán de disponibilidad horaria completa, inclinación por el deporte y estudios superiores, o ciclos formativos. La empresa valora especialmente la movilidad geográfica, lo cual abre oportunidades de promoción y crecimiento dentro de este entorno corporativo multinacional.

Para inscribirse y más información en Oferta de responsable de sección en Zamora.

Cuidadora interna

La compañía AIUDO ofrece una posición de cuidadora interna en Corrales del Vino, Zamora, centrada en la atención de un señor con deterioro cognitivo. El puesto se estructura bajo un contrato indefinido en jornada completa, con un horario que inicia el domingo a las 21:00 y concluye el sábado a las 09:00, con un salario mensual de 1.293,20 €.

Las responsabilidades incluyen tareas del hogar, limpieza, cocinar, higiene personal del paciente, control de medicación y acompañamiento a citas médicas, así como paseos. El puesto es una excelente opción para quienes cuentan con experiencias en cuidado y buscan un rol que combine la estabilidad laboral con misión humanitaria y social.

Para inscribirse y más información en Oferta de cuidadora interna en Corrales del Vino, Zamora.

Camarero/a de pisos

Adecco busca encontrar a camareros/as de pisos para un reconocido hotel ubicado en Tordesillas, provincia de Valladolid. Estos profesionales deben contar con experiencia previa en la limpieza de habitaciones y residir en la zona. La **incorporación es inmediata**, y el salario es de 9,30 € brutos por hora. Este puesto demanda flexibilidad de horario, adaptándose a las necesidades del hotel.

Los interesados tendrán la oportunidad de formar parte de un equipo que valora la diversidad y apuesta por la igualdad de oportunidades, siendo el talento el pilar principal, sin etiquetas que limiten el desarrollo personal y profesional.

Para inscribirse y más información en Oferta de camarero/a de pisos en Tordesillas.

Especialista en ventas

La cadena Kiwoko, asociada al Grupo IskayPet S.L., abre una vacante para Especialista en Ventas en su tienda localizada en Zamora - Vista Alegre. Esta posición está disponible a media jornada e indefinida, brindando una terraza profesional dentro de una firma que promueve el ingenio e innovación en sus actividades diarias.

Es una oportunidad única para trabajar con entusiastas de los animales, donde la energía y el dinamismo son valorados. El puesto ofrece formación continua, descuentos en productos, y adecuación interprovincial a otras tiendas de la compañía. También se ofrece apoyo psicológico y la posibilidad de seguro de salud competitivo, entre otros beneficios que promueven el bienestar del empleado tanto en el plano profesional como personal.

Se requiere experiencia de al menos un año en roles similares, con un fuerte perfil comercial y pasión por los animales. Una educación relacionada con el sector animal es valorada favorablemente.

Para inscribirse y más información en Oferta de especialista en ventas en Zamora.

En resumen, estas oportunidades laborales presentadas ofrecen una amplia gama de beneficios y desafíos, ajustándose a diferentes perfiles profesionales desde la logística y el comercio hasta el cuidado personal y la hostelería. Cada empresa empleadora, reconocida en su sector, concede un valor añadido a cada posición, asegurando un entorno de desarrollo y crecimiento continuo para sus empleados.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.