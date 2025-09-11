Etalentum, empresa líder en selección de personal, inicia su expansión en Zamora mediante la colaboración con partners locales

Etalentum, empresa líder en selección de personal en España, ha anunciado su estrategia de expansión en Zamora mediante la colaboración con socios locales.

La compañía, que opera bajo un modelo híbrido que integra franquicias y sedes corporativas, ya cuenta con una sólida presencia en 11 comunidades autónomas y una red de más de 40 oficinas.

El objetivo estratégico de Etalentum es la consolidación de su cuota de mercado y la focalización de su desarrollo en aquellas áreas geográficas donde su presencia es incipiente o inexistente, siendo Castillla-León un área prioritaria en esta fase.

Con el respaldo de una marca de prestigio y un proyecto de éxito probado, Etalentum inicia un proceso de búsqueda activa de partners locales en Zamora para replicar su modelo y satisfacer la creciente demanda de talento en la comunidad. Los franquiciados se beneficiarán de la capacidad de crecimiento global de la enseña y de la participación en un segmento de actividad con alta demanda.

El sector de la selección de personal está experimentando un auge significativo, ya que las empresas enfrentan cada vez mayores dificultades para encontrar profesionales cualificados, lo que impulsa la necesidad de contar con especialistas en la materia.

El modelo de Etalentum ofrece una oportunidad para profesionales con experiencia en recursos humanos, así como para perfiles comerciales expertos. Además, se presenta como una propuesta muy atractiva para inversores estratégicos interesados en empresas que apuestan por la innovación en el sector, con un modelo de negocio de éxito y una visión de futuro clara.

“Ofrecemos a nuestros franquiciados participar en un proyecto con un elevado potencial de rentabilidad. Etalentum no solo capitaliza la creciente necesidad de talento especializado, sino que también establece un nuevo estándar en el sector, diferenciándose por su metodología rigurosa y conocimiento del mercado”, afirma Jaume Alemany, responsable de expansión y socio fundador de Etalentum.

Con 13 años de experiencia en el sector, Etalentum ha ayudado a más de 2.000 clientes a encontrar el talento adecuado, gracias a una base de datos de más de 300.000 candidatos validados. Su éxito radica en una combinación de experiencia multisectorial, una plataforma tecnológica avanzada con IA integrada y un equipo sólido que optimiza los procesos para encontrar al mejor candidato.

“Trabajar con personas es una oportunidad singularmente atractiva porque nuestro trabajo impacta directamente en su vida, así como en el crecimiento de las empresas. Y lo es aún más si eres el responsable de una zona que conoces y en la que puedes aportar un valor añadido diferenciador”, afirma David Boixader, CEO de Etalentum.

https://www.etalentum.com/franquicias.html

+34 910380098 - seleccion@etalentum.com