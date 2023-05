El Partido Socialista de Benavente continúa con la presentación de su programa para los próximos cuatro años en Benavente haciendo balance sobre la gestión en el ámbito deportivo y presentando las propuestas para el próximo mandato. El alcalde de Benavente y candidato a la Alcaldía por el PSOE, Luciano Huerga, destacó la "importante inversión" realizada en los últimos dos mandatos en la mejora de las infraestructuras deportivas no sin antes ser crítico con las propuestas en esta materia por parte del PP. "Que no se crea nadie que se van a hacer nuevas instalaciones deportivas como piscinas nuevas, pistas de pádel o un pabellón nuevo que cuestan diez millones de euros. Eso es que te mientan a la cara. No vale todo. Prometer el todo para no cumplir nada. Estamos asistiendo a la famosa Ciudad Deportiva del PP", señaló.

Recordó que el presupuesto en este área se ha visto incrementado y se ha presupuestado cerca de un millón en diferentes programas. Entre los compromisos del PSOE en mejora de infraestructuras señaló la de las pistas deportivas de los barrios. Así como: el traslado del rocódromo, ejecutar la segunda fase de ampliación del Pabellón de la Rosaleda para aumentar su aforo hasta 800 localidades; la mejora en el Estadio Luciano Rubio con el vallado perimetral y un marcador eléctrico; o la adecuación de las pistas de tenis y pádel. También se compromete a homologar las pistas de atletismo. Sí recordó el proyecto presentado a fondos europeos para la creación de un parque acuático en el entorno de las piscinas.