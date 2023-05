Izquierda Unida ha ofrecido a los tres concejales del Partido Socialista que se integren en el equipo de Gobierno para conformar un grupo de mando de trece ediles, que es la cifra que marca la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Zamora. Francisco Guarido ha anunciado esta propuesta dos días después de las elecciones municipales, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha dejado la pelota en el tejado de David Gago, a quien telefoneará este miércoles para que sea él quien fije la fecha de una reunión en la que se discutan los términos de un posible acuerdo. De aceptar la oferta, la negociación pasaría por establecer un reparto de áreas de gestión y abordar soluciones a las líneas rojas planteadas, especialmente, por la parte socialista.

Francisco Guarido ha mostrado su intención de tener resuelta una estructura de gobierno antes de la constitución de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Zamora, que se celebrará el próximo sábado día 17 de junio. “Somos la lista más votada y la primera opción para conformar un gobierno, así que queremos tener las cosas claras antes de esa jornada; creo que es tiempo suficiente para entablar una negociación con el Partido Socialista”, ha expresado.

Los concejales de Izquierda Unida, tanto los salientes como los entrantes, se han reunido este martes para tomar la decisión de incluir al Partido Socialista en el equipo de Gobierno. Está prevista en las próximas horas la celebración de otra reunión en el seno de la asamblea provincial de la organización para ratificar este acuerdo y será en la mañana del miércoles cuando Francisco Guarido telefonee a David Gago para expresarle la propuesta de inclusión y que sea él quien fije la fecha para un encuentro. “Entiendo que el Partido Socialista tendrá también que reunirse primero de manera interna, pero nuestra intención es dejar la pelota en su tejado cuanto antes”, ha indicado el candidato a la reelección.

Los términos del acuerdo, si el Partido Socialista decide aceptar, tendrán que ser discutidos en una mesa de negociación que se llevará “con absoluta discreción”. Hay varias áreas que se han quedado sin concejal que las gestione por la pérdida de cuatro ediles de Izquierda Unida y la salida de Romualdo Fernández. Son Salud Pública, Juventud, Igualdad, Protección al Ciudadano y Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. Todo parece indicar que IU no se desprenderá de esta última, aunque Francisco Guarido no ha querido dar pistas. “No hay negociación que se resista si hacemos pública cada una de las líneas rojas; sin discreción, no hay posibilidad de acuerdo”, ha comentado.

Lo que sí parece estar dispuesto a entregar Francisco Guarido es una tenencia de alcaldía, como ya ocurriera hace ocho años con el primer pacto entre Izquierda Unida y Partido Socialista. “No habrá problemas en ese sentido”, ha señalado. Respecto a la relación personal con David Gago, el aspirante a la reelección se ha mostrado tajante. “Todos somos mayores y tenemos capacidad de diálogo; lo importante aquí es luchar por el interés del Ayuntamiento de Zamora y de los zamoranos, y dejar atrás el pasado”, ha expresado.