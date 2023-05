Eguaras (Vox Zamora): "Estamos satisfechos porque somos una fuerza de crece"

"A nivel del partido estamos satisfechos, somos una fuerza que crece, estamos en un continuo aumento", señalaba el cabeza de lista de Vox al Ayuntamiento de Zamora, Javier Eguaras, que entrará en la Corporación junto a Fernando Lozano. "Pero tenemos la sensación agridulce" ya que un concejal más de las fuerzas de centro derecha podría haber posibilitado otra mayoría de Gobierno con la que "poder cambiar las políticas" municipales.

"Estaremos en la oposición e intentaremos hacerlo lo mejor posible y que todos esos zamoranos que nos han depositado su confianza se sientan reflejados en el trabajo que vamos a desempeñar a partir de mañana", afirmaba Eguaras nada más llegar a la sede de Vox en la calle del Riego para celebrar con sus correligionarios unos resultados electorales que consideran muy positivos en toda la provincia, con varias alcaldías y concejales. De hecho el cabeza de lista era recibido con una calurosa ovación nada más llegar a la sede.

"Es verdad que Guarido no se caracteriza precisamente por dialogar no solo con la oposición sino con mucha gente, aplica la ley del rodillo. Ahora tiene que pactar con el PSOE y no sé si se abrirá un poco más, pero lo que ha venido desarrollando en los últimos años es "lo que yo quiero es lo que yo hago", no dialoga. En la medida y la fuerza que tenemos trataremos de influir y si es algo positivo para Zamora por supuesto vamos a luchar a muerte por ello".

"Somos una fuerza en plena expansión" en la capital y la provincia, "y en el momento en que tengamos más cabida en medios posiblemente el crecimiento sea mayor. Está claro que la exposición a los medios ayuda a crecer", señaló.

En los lugares donde sean una opción para posibilitar “un gobierno de derechas”, como Benavente, “las ideas importan mucho a Vox. Llevamos una serie de propuestas siempre que son líneas rojas y si no se tienen en cuenta a lo mejor el pacto simplemente es de gobernanza y luego acuerdos puntuales. Se verá una vez se empiece a hablar con las diferentes fuerzas”.

"A nivel personal estoy contento porque evidentemente es un éxito, éramos una fuerza que no teníamos representación en el Ayuntamiento de Zamora y ahora sí la tenemos. Pero para mi es una sensación agridulce porque no podemos desarrollar todas las ideas que tenemos para Zamora. Fundamentalmente las de creación de empleo y atracción de empresas que creo que es la prioridad que tiene Zamora. Si quieres tener una ciudad muy bonita pero no hay gente joven que realmente la dinamice y le de vida estamos todos abocados a la desaparición de alguna manera. Dentro de unos años la media de edad si ya la tenemos de más de 60 años no te digo dónde va a estar”.