Crónica del 28M en Zamora | La democracia recurre al banquillo

La jornada electoral de Zamora para la elección del nuevo equipo de Gobierno que estará al frente del Ayuntamiento de la capital durante los próximos cuatro años discurrió sin ningún contratiempo, más allá de las habituales anécdotas que animan el conocido como día de la fiesta de la democracia, que no se quiso perder ni la lluvia. En todos los colegios electorales de la capital —un total de 16— ocurrió algún chascarrillo para el recuerdo, como el olvido de la documentación identificativa para poder votar o aquellos miembros de la mesa que se acercaron a las ocho de la mañana como suplentes y que se tuvieron que quedar durante toda la jornada electoral. Menos mal que el plan de muchos este lunes es acudir a La Hiniesta.

CLAUDIO MOYANO. El mayor centro de voto de la capital zamorana ha mantenido buen ritmo de presencia de electores desde primera hora de la jornada. Un miembro de mesa que no se ha presentado ha sido la única incidencia a la hora de abrir el colegio. En este lugar han votado candidatos a la Alcaldía de Zamora como Javier Eguaras (Vox) o Francisco José Requejo (Zamora Sí). Este último ha aprovechado el momento de ejercer su derecho a sufragio para denunciar la escasez de papeletas de su formación en distintos colegios electorales repartidos por la capital.

MAESTRO HAEDO. El colegio electoral situado frente al parque de la Marina ha abierto sus puertas sin ningún tipo de problema a la hora establecida. Vecinos del entorno de Cristo Rey y parte de los Bloques, además de los correspondientes de la zona centro, han acudido a cuentagotas hasta las diferentes mesas repartidas en las aulas del instituto. La presencia de los interventores ha sido vital para resolver dudas de los electores. Muchos de ellos han aprovechado para votar a primera hora de la mañana para poder marcharse al pueblo a disfrutar de la jornada dominical y del festivo de lunes, celebración de la Hiniesta. En este lugar ha votado el alcalde y aspirante a la reelección, Francisco Guarido.

ARIAS GONZALO. El espacio educativo ha registrado una buena afluencia de electores desde primera hora de la mañana. Allí ha votado el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora, Fernando Barrio, que ha sido el más madrugador de cuantos encabezan las listas en la capital. Pese a que no es el lugar con más mesas, este colegio electoral resulta clave para los resultados de las elecciones municipales y la mejor muestra de ello es el amplio número de interventores de los partidos políticos que se han dado cita allí para evitar incidencias a la hora de que las papeletas entren en las urnas.

SAN FRONTIS. Salvo el empeño de un votante en depositar dos sobres en la urna, la mañana ha transcurrido sin anécdotas reseñables ni incidentes que anotar en la crónica de este 28M en el barrio de San Frontis que acoge la sede electoral en la Asociación de Vecinos, donde apenas el 20% de los 1.500 ciudadanos llamados a las urnas había ejercido su derecho democrático a las 13.00 horas. Las barreras arquitectónicas, los escalones de acceso a la sede vecinal, obligaron a la presidenta de una de las dos meses electorales a sacar la urna a la calle, lo que permitió depositar sufragio al conocido poetas Ángel Fernández Benéitez.

ALEJANDRO CASONA. Los 1.148 votantes de Cabañales no fueron madrugadores, entre las 10.00 y las 11.00 horas apenas un 10% había acudido a votar, una tendencia que fue creciendo cerca del mediodía, cuando el trasiego de gente fue en aumento hasta que el porcentaje subió al 20% pasadas las 13.00 horas.

PINILLA. En las cuatro mesas electorales del barrio de Pinilla las mesas se abrieron a su hora y sin incidencias, como en el resto de las que se constituyeron en toda la margen izquierda. El bullicio a la puerta de las escuelas viejas convertidas este 28M en epicentro de la democracia se intensificó a partir de las 12.30 horas, después de una mañana anodina, en la que tampoco hubo ninguna anécdota. De los 2.556 votantes, e 25% había acudido depositar su papeleta a las 13.40 horas.

JUAN XXIII. En el colegio ubicado en el barrio de San José Obrero, las idas y venidas fueron una constante durante toda la jornada. Desde primera hora, el centro se llenó de vecinos dispuestos a cumplir con su deber ciudadano, atendidos incluso por algunos de los miembros de las candidaturas, que se afanaron por guiar a quien necesitaba apoyo. Los cambios en la distribución de las mesas causaron los despistes principales, aunque también hubo quien tuvo que cerciorarse de que esta vez solo había que meter una papeleta. La costumbre de la coincidencia con las autonómicas pervivía en varios electores. Por lo demás, normalidad. Se ha votado tanto últimamente que la gente ya ha adquirido soltura.

OBISPO NIETO. Los vecinos de San Lázaro tampoco dieron demasiado que hablar durante la jornada electoral en el colegio Obispo Nieto. La composición de las mesas se realizó bajo el procedimiento ordinario y las urnas se abrieron con puntualidad. Las primeras horas de la mañana dejaron colas en la entrada del recinto escolar y apenas hubo sobresaltos más allá del voto de algún ilustre. Uno de los que dejó la papeleta en una de las mesas de esta sede electoral fue el obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera, que ejerció su derecho como cualquier otro ciudadano en la urna que le correspondía.

GONZALO DE BERCEO. En uno de los colegios del casco antiguo de la ciudad, la normalidad también imperó durante una jornada electoral rutinaria. Incluso, la tranquilidad en algunas fases del domingo permitió que los apoderados e interventores de los distintos partidos pudieran conversar desde el respeto que suele imperar entre los adversarios políticos, más allá de deshonrosas excepciones. En el Gonzalo de Berceo también se vio cómo el azar electoral puede alcanzar a cualquiera, incluso a personas con pasado reciente en la política. Hace cuatro años, Soraya Merino abandonó el Ayuntamiento tras ejercer entre 2015 y 2019 como concejala de Juventud, y este domingo vivió los comicios desde la presidencia de una mesa.

LA HISPANIDAD. En la Hispanidad votó Blancanieves. Uno de los detalles que llaman la atención a los miembros de las mesas son apellidos o nombres que parecen de ficción, pero son reales, como la Blancanieves que emitió su voto en el colegio electoral de Los Bloques, con sus "enanitos", aunque no fueran tantos como siete. En este colegio andaban los miembros de las mesas con cierto mosqueo porque tres presidentes y varios vocales eran en realidad suplentes o incluso segundos suplentes y al final les tocó "pringar" en la mesa. Para más "inri" en algunos casos sólo aparecieron ellos, es decir, ni estaba el titular ni ningún otro suplente. A pesar de todo, milagros de la democracia, lograron completarse todas las mesas.

En este colegio se produjeron varias anécdotas menores: un votante se identificó con la tarjeta de crédito, otro a poco mete el DNI en la urna, aunque la presidenta se percató y tiró de reflejos para poner la mano a tiempo en la ranura, y varias personas mayores que venían todas juntas se acercaron a la mesa con el DNI pero sin haber elegido papeleta alguna. Otro votante, con dos opciones en cartera pretendía meter dos sufragios a la urna y claro, tuvieron que decirle que eso no se puede.

También apareció un ciudadano residente en Panamá que pretendía votar, pero tenía que haber tramitado el sufragio como residente no permanente, caso por ejemplo de la exdelegada de la Junta Clara San Damián, ahora con cargo en Bruselas y que pudo votar por correo. No es lo mismo este voto de residentes temporales en el extranjero que el conocido como voto CERA (residentes ausentes) ya que en ese caso no pueden votar en las elecciones locales, donde, como dijo Rajoy "son los vecinos los que eligen al alcalde".

LA VILLARINA. Normalidad en uno de los colegios electorales más pequeños de Zamora, con una sola mesa para los vecinos de siglo XXI y la zona de Alviar (La Alberca, la Villarina, Arenales y Las Llamas).

JACINTO BENAVENTE. Pocos sobresaltos durante la jornada en el colegio electoral al que acuden a votar los vecinos del barrio de La Horta, que fueron llegando a cuentagotas durante toda la jornada. En los pasillos se podían ver algunos electores que todavía conservaban el hábito de llevar mascarillas debido a las pequeñas aglomeraciones que se formaron en momentos puntuales. En este colegio también se podía observar la señalización realizada dentro del programa Zamora Inclusiva, para facilitar el voto a aquellos con alguna discapacidad cognitiva.

RÍO DUERO. En este instituto destacó la denuncia de un apoderado de Zamora Sí a primera hora de la mañana, nada más formalizarse las mesas electorales, al comprobar que los zamoranos que se iban a acercar allí a ejercer su derecho al voto iban a encontrar una gran diferencia entre el número de papeletas que había para los grandes partidos y las de la agrupación que lidera Francisco Requejo. Una incidencia que se subsanó al instante, con la llegada de una nueva remesa de papeletas.

NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA. Al mediodía, como en la mayoría de los colegios, fue cuando más público se concentró en el pasillo de este centro educativo. Entre los votantes, algunos se tuvieron que volver a su casa sin ejercer este derecho. Fue el caso de una señora que, por despiste, acudió a su mesa electoral sin llevar encima su documento nacional de identidad. Otros preguntaban a los apoderados si esta vez solo había que meter un sobre en la urna, desconociendo que, en esta ocasión, y de forma excepcional, únicamente se elegía al candidato que gobernará el Ayuntamiento los próximos cuatro años.

SAN JOSÉ DE CALASANZ. Niños jugaban en el exterior en los juegos infantiles que tiene el colegio mientras que los progenitores o abuelos votaban en un ir y venir constante de gente que arrancó a los pocos minutos de constituirse las mesas electorales, según testimoniaron interventores de distintos partidos que remarcan "la buena sintonía" reinante durante la formación. En este colegio electoral una de las mesas pudo formarse gracias a la presencia de los vocales suplentes dado que no aparecieron ninguno de los titulares. Alejandro Anta y Cristina Cavero acudieron a la cita con la esperanza de no tenerse que quedar, pero les tocó. "Está siendo más ameno de lo que me esperaba" aseveró él, mientras que ella manifestó su malestar dado que "es mi único día de descanso y me ha tocado estar aquí". Además, alrededor de las 14.00 horas una señora se cayó al acceder al centro y como quería votar la presidenta optó por sacar la urna a la puerta.

ÁNGEL NIETO. En el polideportivo la interventora de Zamora Sí reclamó la presencia de más papeletas de su formación al inicio de la votación. Además, en una de las tres mesas habilitadas votó una centenaria. La mujer, muy discreta, llegó por su propio pie y ella sola. Fue el vocal, al buscar su nombre en el listado, el que se percató de la edad de la señora que no le dio ninguna importancia según explican la presidenta. En la mesa vecina, un matrimonio compartió las tareas de vocales, ambos como titulares. "El cartero primero me entregó la carta a mí y cuando me estaba despidiendo me dijo que tenía otra más", explicó Teo Hernando. Y la otra carta certificada era para Rocío López quien bromeó: "Estamos pasando muchas horas juntos, ¡como esto acabe a ver a quién pido cuentas!".