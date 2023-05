La coordinadora de campaña del PP en Zamora, Leticia García, comprometió el apoyo de la Junta de Castilla y León a la construcción de una residencia en Puebla de Sanabria, en el transcurso del mitin con los candidatos de Puebla por el Partido Popular Gustavo Alonso y María Martínez, con la presencia de la Secretaria General del PP, Elvira Velasco.

Leticia García invitó a Gustavo Alonso "cuando seas alcaldes, el lunes, me llamas y hablamos de la residencia" alentando al "voto útil" ante una candidatura "ilusionante". La número 2 de la candidatura del PP, María Martínez, abrió precisamente las intervenciones exponiendo el "desarraigo" de los vecinos de Puebla que se ven obligados a ser atendidos fuera por falta de residencia y el periplo y el sufrimiento personal de las familias.

La residencia de mayores

Apuntó al equipo socialista de prometer en 2007, 2011 y 2015 el centro que no se ha construido y venir ahora con "un programa estrella" y recordó que "hay familias que no disponen de un familiar que esté las 24 horas, o que las casas no reúnan las condiciones y ¿de dónde va a sacar el dinero?".

Martínez recordó las condiciones que, en 2019, empezaron su labor de oposición "con cajas descolocadas y un policía municipal con pistola vigilando a los concejales". Criticó "la nula atención, la nula dedicación y sin recursos" para atender a estos vecinos. La falta de actuación ante la antena de telefonía "fuera de ordenación desde 2014" fue otro de los temas de su intervención.

"Ser de Puebla es ser de Ungilde Robledo y Castellanos. Ser sanabrés es ser paisano, vecino, amigo de uno de Porto o de Santa Colomba. Somos comarca y no podemos estar enfrentados". Apeló al voto "que no se quede nadie en casa sin votar, que no está todo hecho". Pidió que los 7.000 euros del proceso judicial por la residencia "los pague de su bolsillo".

Leticia García respaldó la candidatura de Puebla "por convicción" y acusó al equipo de Gobierno del PSOE de no "pedir" y de abandono y falta de calidad de vida de los vecinos de Puebla. El PSOE "se ha dedicado a hacer oposición de la oposición" y "vender humo y ser el reflejo del sanchismo". Reprochó a José Fernández como procurador su falta de interés "por la Nacional 631, la autovía A-52 y la carretera de Braganza".

García desglosó las inversiones de la Junta en las carreteras de Puebla a Ribadelago, el plan de empleo, la potabilizadora y programas sociales. Denunció la falta de colaboración del PSOE de Puebla con la feria de Fitecu en Villardeciervos que reportó 500.000 euros para la zona. Elvira Velasco subrayó "el maltrato personal a Gustavo Alonso y a las concejalas por ser mujeres" en las sesiones plenarias. Agradeció a los concejales "que han dado un paso atrás" en estas listas. El tren de Alta Velocidad lleva nombre de ministros populares como Ana Pastor y no un logro del PSOE.