Ciudadanos hace balance de la campaña electoral en Benavente con la convicción de que "los benaventanos van a valorar la evaluación continua de los recientes cuatro años de actividad municipal, y el currículum de gestiones anteriores, frente a esta especie de examen final lleno de promesas de dudoso cumplimiento".

El candidato a la Alcaldía, Jesús María Saldaña, asegura que C's da prioridad al objetivo "volver a crecer" y explica que esto requiere "recuperar la credibilidad de Benavente, la urgente ampliación del Centro de Transportes, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y la colaboración de los técnicos municipales en la agilización de la concesión de licencias para que no se frustre ninguna iniciativa empresarial".

Dice Saldaña que "es obligado recuperar y vitalizar el centro histórico y crear un parque municipal de viviendas adquiridas mediante créditos a largo plazo, que nos permitirá facilitar alquileres a 150 euros al mes, o menos si se reciben ayudas de la Junta de Castilla y León". También se compromete a rebajar la presión fiscal municipal "empezando por la inmediata rebaja del IBI, que se apreciará en el próximo 2024".

Críticas al Puerta del Noroeste

Es crítico Saldaña con el Puerta del Noroeste del que dice ser el "mayor fracaso municipal, con la inconcebible acumulación de decisiones equivocadas y la peor gestión imaginable" refiriéndose a la gestión municipal del socialista Luciano Huerga. No entiende tampoco que la candidata del PP, Beatriz Asensio, asuma este proyecto. Y asegura que "queremos a Benavente, no apoyaremos el peor proyecto posible, que entre otros aspectos ofrecerá una urbanización miserable a precios no competitivos. Estamos obligados a agilizar la operación, no podemos seguir empleando tiempos geológicos".