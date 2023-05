Cierre de campaña del PSOE en Puebla de Sanabria

Los candidato del PSOE al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, invitan a todos los vecinos de Puebla de Sanabria, Castellanos, Ungilde y Robledo a hacer una lectura tranquila de su programa electoral, "en el que verán reflejado lo dicho y hecho, lo concedido y lo que vamos a hacer".

También a comparar sus pueblos con los municipios de alrededor, sus calles sus inversiones, sus proyectos, sus problemas con el abastecimiento y saneamiento, sus actividades culturales y su índice de ocupación turística todo el año

Por otro lado, contestan a "las mentiras" dichas en el mitin del PP:

"Admite la mitinera delegada de la Junta de Castilla y León que las competencias para hacer la residencia pública son de la propia Junta, puesto que emplaza al candidato del PP al lunes para empezar a hablar de la residencia. Se ve que estas demócratas solo hablan con los suyos, gobiernan solo para los suyos, encima gobiernan mal, fíjense si gobiernan mal que en 40 años no han hecho en toda Castilla y León ni una plaza de residencia", aseveran desde la candidatura del PSOE.

Además, los socialistas recuerdan "todas las veces que nos hemos dirigido a la Junta pidiendo una residencia y la respuesta ha sido nada, en Zamora y en Valladolid".

En resumen, para el los candidatos socialistas, "la única verdad dicha en el mitin del PP es que son los competentes en el tema y es su responsabilidad, aunque se han olvidado y de repente y a partir del lunes se han acordado".

Por otro lado, critican que la delegada territorial tiró en Puebla "de argumentario y vino a vender humo, a hablar del sanchismo" y recuerdan que "el sanchismo que sube un 8.5% las pensiones frente al 0.25% que venía haciendo el PP y se viene arriba diciendo que vendemos humo".

Sobre infraestructuras, el cargo público del PP "presumió del pintado de la carretera del Lago", que desde el PSOE califican de "chapuza", con la demandada rotonda en Castellanos "sustituida por una señalización para listos (señalización inteligente)", apostillan.

Acerca de Fitecu, "pregunte a la empresa organizadora quién ayudó a buscar el hospedaje de los invitados, para que luego no nos invitaran a la clausura", asegura el actual equipo de gobierno del PSOE.

Sobre la inversión en la depuradora de abastecimiento, recuerdan que "son casi 800.000 euros de los que el 80% provienen de los fondos europeos y el 20% restante lo aporta el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, ni un euro", recuerdan los socialistas.

Habla de la falta de calidad de vida, cuando "la renta media disponible por habitante en el año 2022, en Puebla de Sanabria, es de 18.902 euros, tercera de Zamora, por detrás de la capital y de Morales del Vino. Por eso, "a lo mejor, esa referencia a la falta de calidad de vida, es por la sanidad (su competencia) educación (su competencia también, quiso cerrar una unidad el curso pasado) la residencia (su competencia) la carretera a Bragança".

Por último, desde el PSOE se preguntan "¿dónde ha estado Doña Elvira con nuestra estación de Sanabria AV, con la estación de todos menos del PP que no ha movido un solo dedo, en firmas, manifestaciones, gestiones hechas etc... Ya les decimos el PP de Zamora desaparecido. Creemos que no saben ni dónde está la estación".

Aclaran que "en el periodo de gobierno de la ministra Pastor en la línea Madrid- Galicia se retrasaron las obras, fue el periodo de menos inversión y en la estación no se puso ni un ladrillo".

"Pensábamos que nos iban a decir que en el Centro de Salud, cuando llegue el verano, no van a quedar solo tres médicos de 14 como el pasado verano, o que las cuadrillas de bomberos forestales están todas operativas al 100% no sea que tengamos otras 60.000 hectáreas quemadas, o que los planes de reindustrialización que nos venden ya están en marcha o que en los próximos presupuestos de la Junta de Castilla y León van a aceptar las enmiendas que siempre hace el PSOE para construir la residencia y el centro de día, que la delegada mitinera, ha votado en contra en su etapa de procuradora y que ahora a partir del lunes va a considerar", concluye el PSOE en su cierre de campaña en Puebla.