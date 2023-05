"Las acciones de esta persona lesionan mi dignidad, menoscabando mi fama y atentando contra mi propia estimación", responde Berna Miguel a las declaraciones vertidas por el alcalde de Roales y candidato de Vox, David García, acerca de la querella criminal que ella puso en el Juzgado después de que el regidor hubiera publicado en la página de Facebook del Ayuntamiento la nómina que su contrincante cobraba cuando fue alcaldesa de Roales, antes de 2019.

La exregidora y actual candidata del PP señala que "realmente me preocupa mucho que utilice los datos confidenciales a los que tiene acceso por su condición de alcalde en su propio beneficio, sin tener ningún tipo de moral, ni pensar a quién hace daño".

Berna Miguel aclara que "no me preocupa que publique el importe de mi nómina como alcaldesa, que realmente solo cobré un año, lo que me preocupa es el uso indebido de datos y cómo trata de dañar mi imagen en todos los aspectos".

Por otro lado, apostilla que las nóminas de los cargos públicos no se publican en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), como cree el alcalde, sino en Hacienda.

Por último, Berna Miguel asegura que "mi objetivo final se centra en trabajar para Roales, y que el domingo realmente haya un cambio en Roales".