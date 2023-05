"La única opción de un cambio real en Toro es votar al PSOE"

Carlos Rodríguez lidera por primera vez la candidatura del PSOE y, en las elecciones del domingo, espera lograr la mayoría necesaria para gobernar e impulsar un "cambio real" en Toro. El candidato socialista conferirá prioridad a atender las necesidades más básicas de Toro como la limpieza y la mejora de calles y aceras o la creación de suelo industrial para atraer empresas, crear empleo y fijar población.

–Por primera vez se presenta como candidato a la Alcaldía, ¿por qué decide dar el paso?

–Desde que fui elegido secretario general del PSOE la gente de Toro me ha empujado y animado en la calle. Me presento por responsabilidad con los ciudadanos y por la necesidad de solucionar los problemas reales de la ciudad.

–La decisión la adopta en un contexto complicado por la crisis interna del PSOE en Toro...

–Sabía que venía a un partido totalmente desmontado. Mi compromiso fue intentar coserlo, nombrar una nueva Ejecutiva, empezar de cero, trabajar e intentar sumar personas para el nuevo proyecto.

–¿Con un partido tan dividido, ¿ha sido difícil encontrar personas que apoyen su proyecto?

–He tenido apoyo, incluso de históricos del PSOE desde el primer momento hasta el final, cuando un sector decidió crear una agrupación libre de electores fuera del partido un mes antes de las elecciones.

–¿Cree que la fragmentación del voto entre siete candidaturas puede perjudicar al PSOE?

–Creo que la gente que es socialista de verdad va a votar al PSOE. Lógicamente, que se presenten siete partidos no nos beneficia ni a nosotros ni a nadie, pero en Toro siempre que han concurrido opciones minoritarias el voto se ha centrado en dos partidos y, en este caso, espero que sean el PSOE y el PP. Siempre digo que mi abuelo Pedro, que ya falleció, era socialista de toda la vida y siempre votaría al PSOE.

–Ante un escenario político tan abierto en Toro, parece que van a ser necesarios pactos para gobernar...

–Vamos a apretar estos días para intentar obtener los máximos apoyos y captar votos. Nuestro objetivo es lograr una mayoría. Habrá que pensar en pactos cuando se conozcan los resultados. No obstante, la disciplina de partido me impide pactar con Vox y, aunque no conozco a su candidato, es inviable una coalición.

–¿Qué balance hace de la gestión del equipo de Gobierno en el último mandato?

–En temas de cultura y festejos se ha volcado al cien por cien, con una enorme variedad de actos, pero a nadie le han preguntado si le gustaban o no. Hemos visto conciertos casi vacíos o actos a la misma hora en distintos lugares. Esa no es la gestión que queremos. Entendemos que la cultura y el turismo son pilares fundamentales para Toro, pero hay otros motores como la industria o el sector agroalimentario, además de Monte la Reina.

–¿Monte la Reina es un proyecto clave para frenar la despoblación de Toro?

–Es uno de los revulsivos. Pueden venir 2.000 familias y tenemos que trabajar para que haya viviendas y servicios. Queremos que las personas que vengan decidan vivir en Toro. Para lograr este objetivo tenemos que colaborar con todas las administraciones, ya que hay que tener cubiertas sus necesidades para que no decidan irse a vivir a otro sitio. No obstante, no nos podemos olvidar de otros pilares que también hay que potenciar.

–¿A qué pilares se refiere?

–Del turismo o del sector agroalimentario y el industrial y, por eso planteamos la necesidad de agilizar las licencias urbanísticas.

–Durante la campaña ha cuestionado el funcionamiento del departamento de Obras, ¿cómo se puede mejorar su gestión?

–He recogido la opinión, especialmente, de industriales de Toro y, en un 95% de los casos, critican la gestión de licencias de construcción y de obra. Es un problema que hay que solucionar y entiendo que hay gestionar de otra manera el departamento. Si es preciso contratar más personal se hará y si hay que formar a los empleados también se hará. Otra medida es simplificar los trámites para evitar tanta burocracia.

–¿El retraso en la concesión de licencias al que alude incide en la conservación del patrimonio?

–En cuanto al patrimonio hay dos problemas. Por una parte, la gestión que se está haciendo porque retrasa la construcción y rehabilitación de edificios, y por otra el lastre que supone el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque es excesivamente restrictivo. Después de mantener conversaciones con especialistas hemos llegado a la conclusión de que hay que proteger lo esencial y que no es necesario guardar hasta el último ladrillo o la última piedra. Tenemos que modificar el PGOU, es una de nuestras apuestas aunque requiere una inversión fuerte, que debemos aprovechar para modificar la parte del suelo industrial, con el objetivo de crear más y desarrollar el que ya existe.

–¿La modificación que plantea incluye la construcción de un nuevo polígono industrial?

–Nuestra idea no es hacer polígonos cerrados, porque si tenemos 20 parcelas pequeñas puede venir una empresa grande que necesita más suelo. Es preferible crear suelo industrial e ir desarrollándolo en función del que demanden las empresas.

–Aunque ya está en fase de solución ¿cree que no se ha actuado con previsión ante el problema de contaminación del agua?

–Hace años que los límites de arsénico estaban cerca de 10 microgramos por litro, por lo que se debería haber planteado antes un plan alternativo para tener tiempo de reacción. El problema de contaminación del agua es gravísimo y, aunque nos afecta a todos, sectores como la hostelería, las panaderías o el agroalimentario son los más perjudicados. Hace poco un hostelero me comentaba que gastaba al día unos 50 euros en agua mineral por lo que está perdiendo más de 1.000 euros al mes. El presupuesto de 2023 incluye una partida de 30.000 euros para ayudas, pero también hay otra de 3.000 para una plataforma para conciertos, y el problema del agua es mucho más grave.

–En la presentación de su programa afirmó que el PSOE se centrará en atender las necesidades básicas de Toro, ¿cuáles son?

–Sobre todo mejorar la limpieza viaria y remodelar aceras y calles, además reformar y ampliar los parques. En estas actuaciones se puede invertir mucho dinero, no son proyectos menores. Solamente hay que fijarse en el estado de las aceras y las calles. Además, no puede haber barrios de primera y de segunda porque el centro está limpio, pero la limpieza tiene que llegar a Tagarabuena, las calles Cermeño, Guinda Garrafal y Negrillo o la Cuesta Cavila. Otras necesidades son crear suelo industrial para el asentamiento de empresas y mejorar el acceso al campo de fútbol de Tagarabuena. Otra medida interesante es la creación de un espacio para teletrabajar. Hay muchos toresanos que viven fuera y ahora tienen la posibilidad de teletrabajar, pero hacerlo desde casa tiene un coste elevado, sobre todo en lugares como Toro en los que hace frío en invierno. Además, si contamos con un espacio para teletrabajar también podría ser utilizado por los estudiantes que están fuera y regresan en vacaciones.

–A nivel económico, el PSOE propone una bonificación del 5% de determinados impuestos si se domicilian, ¿esta medida contribuirá a rebajar la presión fiscal?

–Estudiando las normativas de los impuestos hemos visto que existe la opción de bonificar el 5% si se domicilian, si así lo desea el Ayuntamiento. Para mucha gente de Toro la carga impositiva es fuerte y si se aplica una rebaja del 5% en impuestos como el de vados, basuras rodaje o el IBI es una pequeña ayuda frente a las subidas del IPC.

–Una de las medidas novedosas de su programa es la creación de un espacio de usos múltiples al servicio de ciudadanos y colectivos, ¿en qué consiste el proyecto?

–En Toro no hay un lugar en el que los ciudadanos puedan celebrar eventos. Cuando vienen a Toro asociaciones o colectivos no hay un lugar para, por ejemplo, celebrar una comida, aunque en algunas ocasiones se ha usado el pabellón. En este espacio se podrían hacer conciertos, fiestas o actividades. Tendríamos que hacer el proyecto, pero nuestra idea inicial es usar para este espacio la nave de Obras en el palacio de los Condes de Requena.

–En el plano cultural ¿cuál es la política que plantea el PSOE?

–Es un pilar fundamental para Toro. He estado 20 años en la Banda La Lira y toda mi vida he tenido relación con el tema cultural. De hecho, los cuatro primeros de la lista somos músicos y para nosotros es muy importante la cultura. Es un pilar fundamental, que hay que seguir potenciando, pero con cabeza. Hay que priorizar las asociaciones y los entes culturales de Toro, marcar sus actos anualmente y en los huecos adaptar la oferta cultural.

–¿Por qué los electores indecisos deberían votar al PSOE?

–Si quieren un cambio, tienen que votar al PSOE. Estoy seguro de que el PP no va a tener una mayoría por la fragmentación del voto. La única opción de que haya un cambio real en Toro es votar al PSOE.