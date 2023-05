El pulso de las Tres Cruces y los barrios que se hacen mayores

Los vecinos de las Tres Cruces anhelan lo que llevan tiempo perdiendo: juventud y actividad. Les sobran años y pisos vacíos. Así lo cuenta Antonio, el empleado de una zapatería en la avenida que da nombre a la zona con más proporción de personas mayores de Zamora capital: "Esto se va a convertir en un geriátrico", apunta el trabajador sin alterarse lo más mínimo. Este comentario, recurrente ya en la provincia, hace tiempo que dejó de alarmar para pasar a formar parte de la letanía de un municipio que ve morir a los pueblos mientras contempla sus propias arrugas en el espejo.

Ahora que toca votación municipal, Antonio y otros comerciantes y vecinos de la zona aluden más a la necesidad de una revitalización del entorno, así en general, que a otras cuestiones de tono menor. En el caso del trabajador de la zapatería, si acaso asoma una pequeña queja sobre los precios de la zona azul. Él vive en un pueblo y la tiene que pagar a diario. Quienes han marchado como él a otros municipios se cuentan por miles en los últimos años, otra explicación de la pérdida de vecinos que viene castigando a la capital.

Del otro lado de Cardenal Cisneros, en una esquina que se puede considerar fronteriza entre los barrios de Tres Cruces, Pantoja y Las Viñas, se encuentra la Frutería Gema. Allí despacha con buenos modos Juan Aguilera, que inicia el discurso, como muchos otros, con preocupaciones que van más allá de lo local, como los precios elevados o los costes de la Seguridad Social que atacan a empresas que se manejan en márgenes más bien estrechos.

En lo referente al Ayuntamiento, Aguilera va haciendo memoria para acabar citando algunos asuntos que mencionan sus clientes entre pesaje y pesaje de la fruta: "Esta acera dicen que la han hecho demasiado ancha y que han quitado aparcamiento", arranca, antes de apuntar que tampoco ha sentado bien entre determinados jubilados el movimiento de un banco hacia otro punto del barrio. Cosas de andar por casa.

La retahíla se amplía cuando entra Dori por la puerta. Esta hostelera jubilada se muestra reacia a hablar en un principio, pero termina por apuntar varios asuntos que no le gustan. El aspecto que más solivianta a esta mujer tiene que ver con "las baldosas levantadas" en las aceras de la calle Brahones, una vía recién reformada para ensanchar la parte peatonal y reducir el número de aparcamientos, que antes eran en batería y ahora se colocan en línea. A Dori, la obra incluso le ha venido bien: tiene garaje propio y ha ganado espacio. En cambio, no entiende mucho un estropicio tan temprano.

Otros de los asuntos que toca Dori se trasladan a distintos puntos del entorno. En concreto, a la distribución de los aparcamientos en la plaza Fernando III y en la calle Clavel. En esta segunda vía, la vecina ve con malos ojos la reducción de plazas de aparcamiento y la instalación de una zona de anclaje de bicicletas que "no usa nadie".

Después de que la clienta abandone su frutería, Juan Aguilera despierta otro tema que colea desde hace muchos años y varios mandatos: aquella propuesta del Ayuntamiento, entonces gobernado por el Partido Popular, para hacer un aparcamiento subterráneo en las Tres Cruces: "Algunos comerciantes hemos pensado hasta en hacer una plataforma para pedirlo", apuntó este vecino. En su día, hubo quejas públicas de numerosas familias del entorno, aunque Aguilera estima que aquel rechazo no era mayoritario. Ahora, una de las vías que quiere abrir este grupo de pequeños empresarios plantea que el parking se ubique por debajo del parque de Las Viñas. Dicho queda.

Ya en el entorno de la plaza Fernando III, donde varios vecinos disfrutan en una terraza del templado día primaveral que ofrece Zamora, algunas quejas apuntan a la carencia de limpieza de determinadas calles del entorno o al descuido de ciertos jardines menos visibles para quienes no viven allí, como los que aparecen en la zona que conduce a la imponente estación de ferrocarril de la ciudad.

Por encima, en la parte que conduce a Las Viñas, se nota que es martes de mercadillo. Las gentes van y vienen con bolsas y algunos partidos políticos aprovechan la coyuntura para hacer campaña en un lugar donde se concentran personas de toda clase, condición y barrio.

Los encantados y los "peros"

Ajenas a las ofertas de los partidos, varias mujeres confían en las manos de las trabajadoras de la Peluquería Manoli para mejorar su imagen personal. En este local casi oculto tras la calle Donantes de Sangre, el ajetreo se percibe a media mañana, aunque siempre hay tiempo para hacer algún apunte sobre lo que se pregunta. La respuesta es claramente positiva desde la óptica de Ana María Llorente, que vive a la vuelta de la esquina y que está encantada con la ampliación de las aceras y con el cambio de los contenedores.

Su mirada positiva encuentra algún "pero" en uno de los bares del entorno, cuyos responsables dejan claro que "Las Viñas es un barrio muerto". Eso sí, como ocurre en muchos casos en la ciudad, la protesta apunta más alto o más difuso. La bronca no es con el Ayuntamiento, o al menos no en particular. Aquí hablamos de un malestar global con varios padres y sin muchas soluciones a primera vista. Con eso claro, lo demás se ve reducido a mínimas molestias. En este caso, que las baldosas se levantan y la gente se puede caer. Varios vecinos piensan que pronto no habrá nadie para levantar al que tropieza.