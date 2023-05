"Vamos a continuar con el Puerta del Noroeste porque no queda otra opción"

Beatriz Asensio Boyano (1983) es la candidata a la Alcaldía de Benavente por el Partido Popular en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Licenciada en Derecho y secretaria interventora vive intensamente estos días la que es su segunda campaña electoral a las municipales con más fuerza que nunca, según explica. En esta entrevista, en la que apela al voto útil y al cambio en el Ayuntamiento benaventano, habla de sus sensaciones frente a la jornada electoral del domingo y de sus compromisos con la ciudadanía.

–¿Cuáles son los principales avales con los que cuenta el Partido Popular para estar al frente de la gestión municipal en Benavente?

–Tenemos varios. Por un lado, el equipo renovado, contamos con gente muy preparada y con muchas ganas de trabajar por y para Benavente. Por otro lado, la labor que hemos realizado en la oposición. El control y fiscalización que nos avala también como un partido con fuerza y que da la talla tanto en el gobierno como en la oposición.

–Es su segunda convocatoria electoral encabezando la lista del PP a los comicios municipales, ¿qué hay distinto entre la anterior y esta?

–Como del agua al vino. Hace cuatro años no tenía la experiencia en el ámbito político. Y, sin embargo, ahora sí. Con cuatro años estando en la oposición y con un trabajo duro y con la atención hacia los benaventanos, que también te conocen más. Eso es un grado que te suma a la experiencia que al final es lo más importante en el ámbito político. Entras con muchas ganas y puede que se te quiten o que tengas más. En mi caso tengo más ganas si caben para afrontar este reto en esta nueva legislatura.

–En su labor en la oposición hemos visto un trabajo en coordinación con Ciudadanos en numerosas ocasiones, tanto que a veces parecía un solo partido. ¿Cree que eso ha sido positivo para el PP o todo lo contrario?

–Nosotros tenemos nuestra propia línea. Al final el Partido Popular depende de sí mismo. Evidentemente hay puntos de encuentro con Ciudadanos, también en la oposición al igual que la coalición de gobierno PSOE e IU tienen sus desencuentros. Nosotros tenemos nuestros encuentros. E incluso hay líneas, por ejemplo, en el ámbito industrial que coincidimos y en otras no. De hecho ahí está que nosotros en la gran mayoría de las veces hemos votado a favor y Ciudadanos en otro sentido distinto al nuestro.

–En el ámbito industrial que menciona, el Partido Popular ha sido muy crítico con el Puerta del Noroeste. ¿Se cree capaz de gestionar un proyecto en el que no cree?

–Nosotros creemos en el desarrollo industrial de Benavente, esa es nuestra apuesta firme. En la labor de gobierno el PP siempre ha apostado por el desarrollo industrial y nosotros apostamos por ese desarrollo. Lo que hemos criticado siempre es la gestión del Puerta del Noroeste. Es muestra manifiesta de un gobierno municipal que durante ocho años ha sido incapaz de sacar adelante un proyecto cuando tenía todas las facilidades del mundo. Ha tenido facilidades con el Plan Territorial de Fomento, reducción de plazos, las aportaciones económicas, se les ha prorrogado el Plan Territorial de Fomento. Sin embargo ha sido incapaz en ocho años de sacarlo adelante. Ahora ya en el tiempo de descuento pretenden dar a entender que está todo solucionado y no es así. Queda mucho camino por delante en el Puerta del Noroeste.

–Entonces ¿se siente capaz de gestionarlo?

–Nosotros lo vamos a continuar porque no hay otra opción. Nosotros lo vamos a continuar porque no hay opción de retroceder. Ellos retrocedieron con el Polígono Benavente3, cuando era un polígono más grande, que el Puerta del Noroeste. Si ahora vienen empresas que requieren determinados metros cuadrados se puede quedar pequeño el Puerta del Noroeste. Pero, al margen de la gestión que se ha llevado a cabo con este proyecto, vamos a continuar con los proyectos que consideramos que son buenos porque entre otras cosas no podemos retroceder. Buenos en el sentido conceptual de desarrollo económico, no en el sentido de la gestión que se ha llevado a cabo para el Puerta del Noroeste.

–Habla usted de las facilidades del equipo de Gobierno para este proyecto, pero en la anterior campaña vimos al presidente del PP, a Mañueco comprometer 10 millones para el Puerta del Noroeste. ¿Qué pasó con ese compromiso? ¿En algún momento han vuelto a hablar de ello?

–Nosotros con la administración tanto regional como provincial siempre hemos hablado para que favorezcan todo posible a Benavente. Luego ya las cuestiones de temas económicos dependen exclusivamente de ellos. Nosotros como Partido Popular de Benavente hemos estado siempre al lado de los benaventanos y nos hemos reunido y mantenido conversaciones para decirles que tienen que apostar por Benavente porque es necesario que tengamos el respaldo tanto de la administración regional como provincial.

–Pero del compromiso de los 10 millones de euros nada.

–Es que eso ya no depende de nosotros, depende en este caso de la administración regional.

–De cara al próximo mandato. Hay varios proyectos en ciernes que desde su posición han criticado durante estos años. Hablamos por ejemplo del Plan de Sostenibilidad Turística de Benavente. ¿Cómo afrontaría este proyecto al frente de la Alcaldía?

–Lo que hemos criticado son algunas de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del plan. Son doce y algunas de ellas no estamos de acuerdo. Además no se nos informó de cuáles son los proyectos, tampoco ha habido consenso. Creemos muy necesaria la remodelación de los Paseos de la Mota, claro que sí. Apostamos por ello, pero hay otras actuaciones que no creemos que sean necesarias por el compromiso económico previsto y otras que vemos más necesarias.

–¿Cuáles son las actuaciones con las que no está de acuerdo?

–La peatonalización del frente del parador o invertir 23.500 euros en gestión de la reputación o 132.500 de realidad inmersiva

–¿Cuáles son sus sensaciones esta campaña? ¿Cree que es posible conseguir la Alcaldía?

–Creo que es posible y vamos a trabajar por ello. Apelamos al voto útil. Aquí solo hay dos opciones, el PSOE de Luciano Huerga, que lleva ocho años gobernando con una incompetencia absoluta o el Partido Popular con ese gobierno de esperanza que esperamos afrontar para el gobierno de Benavente.

–Lo cierto es que parece que el gobierno en coalición es la tendencia actual. ¿Con quién no llegaría a gobernar en coalición?

–De momento vamos a conseguir la mayoría absoluta. Una mayoría fuerte, para poder afrontar un gobierno estable durante cuatro años. Vamos a por esos mínimo 9 concejales como mínimo. Apelamos a ese voto útil porque cualquier otra opción no lleva a nada.

–¿Cuáles son sus proyectos principales para los próximos cuatro años?

–Hemos establecido un programa con unos objetivos generales que consideramos principales para nuestro gobierno. Son la cercanía y plena disponibilidad ante los vecinos, escucharles siempre; con lealtad y compromiso Benavente y comarca, pilar fundamental; con ejemplaridad y transparencia en la gestión; siempre buscando el consenso que es lo que más hemos criticado en este gobierno municipal; y cambiar para mejorar.

–Sobre el sueldo del alcalde. No han faltado críticas por el sueldo del actual alcalde. ¿Tiene algún compromiso frente a la ciudadanía si llega a la Alcaldía respecto a su sueldo?

–Parto de que no vengo a la política a buscar un sustento. Tengo mi trabajo del que vivo, tengo vocación de servicio público. Fundamentalmente nuestro compromiso es bajar mucho el coste de los órganos políticos. Esto se decide una vez que se entre a gobernar. Tengo claro que tengo la vocación de servicio público.

–Pero ¿bajaría también el sueldo como alcaldesa?

–Vamos a bajar el coste de los órganos políticos globales. El coste programáticamente va en una bolsa determinada para órganos políticos como sueldos, liberados, comisiones y demás.

–¿Qué mensaje quiere trasladar a los electores para el próximo domingo?

–Yo pido el voto para el Partido Popular. Propongo un cambio en el Ayuntamiento, pido un voto de confianza para ser la primera alcaldesa de Benavente, con lealtad, con convicción, con firmeza para poder afrontar los cambios necesarios para Benavente. Un cambio donde los benaventanos tendrán la última palabra. Ahora mismo no se pueden perder más oportunidades en Benavente.