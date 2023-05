El portavoz de Ciudadanos y candidato a la Alcaldía de Benavente, Jesús María Saldaña, sustituirá si gobierna el proyecto del Puerta del Noroeste por otro nuevo, aunque lleve el mismo nombre -"no tengo inconveniente", ha dicho-, pero en otro lugar distinto que tiene pensado y dibujado desde hace 15 años.

Jesús María Saldaña que ha comparecido en el despacho del grupo municipal en el Ayuntamiento con cartelería y programas electorales, ha empleado más de veinte minutos en desgranar sus intervenciones en las últimas tres sesiones plenarias y seguidamente se ha pronunciado sobre el Puerta del Noroeste, proyecto contra el que ha votado en contra desde un principio, cuando se le ha preguntado qué haría si gobernara.

"Mantener los convenios y tener terminadas las obras de un polígono industrial de la misma superficie por la mitad de dinero o el doble de superficie con los doce millones", ha respondido. Considera que el Puerta del Noroeste, que acaba de cumplir cuatro años, una vez sustituido, se mejoraría con otra actuación en los siguientes dos años.

"No han elegido bien el sitio"

Sería un proyecto nuevo, ha concretado, y "se podría llamar Puerta del Noroeste, no tengo ningún inconveniente, pero teniendo mejores parcelas y a mitad de precio y en dos años. Cambiando a una ubicación mejor que cumplan con mejores conexiones con las infraestructuras", ha detallado.

En contra de los estudios de las consultoras Arup, CBRE y Spim Ingenieros, de los redactores del proyecto, Uxama, del Centro de Transportes y Logística de Benavente, y de los técnicos de las administraciones regional y municipal considera que "el problema fundamental es que no han elegido bien el sitio y es como si quieres hacer una casa empezando por el cuarto piso. Hay que empezar piso a piso desde abajo".

A su juicio "se han alejado a la parte más alejada del pueblo y entonces los costes de conexiones son casi el 60% de lo que cuesta la urbanización. Yo digo vamos a un sitio donde las conexiones prácticamente sean a coste cero porque conectas inmediatamente", ha abundado.

Cuando se le ha preguntado por el sitio que considera idóneo lo ha descrito así: "entre el enlace del Centro de Transportes y el enlace de la glorieta que se va a hacer en la carretera de León, donde inician el Puerta del Noroeste actual. Con esa calle ya tenemos la calle hecha, que está expropiada, que es nuestra, que es del Ayuntamiento porque cuando se hizo la autovía la expropió el MOPU y nos la cedió al Ayuntamiento para que nos encargásemos de la conservación".

En su opinión, "llevar esa calle hasta la glorieta tardaría entre seis y nueve meses". En ese tiempo "tendríamos los proyectos terminados modificando el Plan General incluyendo la ordenación detallada. Yo eso lo tengo dibujado desde hace quince años”, ha dicho.

Parcelas de 40 hectáreas

Sostiene Jesús María Saldaña que con este nuevo proyecto "se pueden hacer parcelas de 40 hectáreas", pero "no solo hay que hacer parcelas logísticas. Hay que aprovechar para hacer parcelas industriales. Se trata de repetir al otro lado de la autovía el Centro de Transportes".

De esa manera, agrega, se daría "una gran imagen de Benavente cuando pasas porque son unas naves de calidad y si las ves al otro lado de la autovía, esto hace que las que pudiera hacer el Centro de Transportes y las que pudieran hacer otras empresas, la imagen que tienen cuando pasan millones de vehículos por ahí todos los años pues haría que se esmerasen en la presentación y le darían un empaque a Benavente".

El candidato de CS se ha mostrado también partidario "de poner paneles solares en las cubiertas del Centro de Transportes que nos daría una cantidad de energía que a lo mejor nos permitiría iluminar los cinco kilómetros de trazado de la autovía en Benavente para que la gente cuando entre por la noche en la autovía, entre cómoda en la autovía y diga aquí se puede parar, salir y volver a entrar"

"Y en esta ampliación yo incluiría una gran área de servicio que no se pudo gestionar en su día, que no se ha podido negociar con el que estaba previsto en el Centro de Transportes y Benavente se merece. Tiene mejores condiciones que nadie para hacer una gran área de servicio porque tiene unos accesos, una salida y una incorporación a la autovía más inmediato", ha explicado.

"Yo creo que no me van a acusar de vulnerar la Ley Electoral"

"En menos de un minuto has entrado y has salido al área de servicio. Y puede generar 200 o 300 puestos de trabajos si la consigues publicitar en todos los viajes de Madrid al norte, Asturias o Galicia, se automatice parar en Benavente, a comer o a descansar. Eso es lo que yo haría", ha concluido.

Cuando se le ha preguntado si no teme vulnerar la Ley Electoral al comparecer en una sede municipal con carteles y programas de su candidatura pidiendo el voto y junto a una integrante de su lista, Saldaña ha respondido: "Yo creo que no os voy a influir en la intención de voto porque haya aquí unos carteles para saber que no estoy en la sede del PP, como me acusan cuando hemos hecho ruedas de prensa conjuntas, porque cuando las hemos hecho es por problemas concretos en los que hemos podido coincidir y en otros no hemos coincidido"

"Yo creo que no me van a acusar. Si me acusan pues me defenderé. Pero vamos, prefiero hacerlo aquí tranquilamente que no en la calle", ha añadido.