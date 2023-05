"Los únicos enemigos del Puerta del Noroeste están en Benavente y son el PP y Ciudadanos"

Manuel Burón (Villanueva del Campo, 1962), es el político benaventano más veterano por continuidad. Coordinador de IU desde 1999, ha sido cabeza de lista de la formación en todos los procesos municipales desde entonces. En esta entrevista describe sus impresiones y opiniones sobre la gestión realizado y sobre el futuro.

–¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué cree que ocurrirá el 28 de Mayo?

–La sensación es de optimismo; cuando se trabaja con todo el empeño y se da todo de sí, encuentras la satisfacción de haber hecho todo lo posible. Más que creer, deseo que los benaventanos reconozcan el trabajo realizado, hemos puesto Benavente en valor y en el mapa con sus atractivos turísticos y potencialidades; hemos sentado las bases de su desarrollo con el Plan de Reindustrialización con el futuro polígono industrial y logístico “Puerta del Noroeste”. Hemos reducido la deuda a la mitad sin subir los impuestos, establecido bonificaciones fiscales para las empresas que creen empleo en el municipio, reducido el IBI, se han incrementado mucho las ayudas destinadas a la emergencia social y en los peores momentos de la pandemia se ha ayudado a los autónomos, pequeñas y medianas empresas, y emprendedores.

–¿Cómo cree que le irá a IU tras ocho años de gobierno de coalición?

–El trabajo realizado es nuestro aval. Y lo hemos hecho con honradez, humildad, lealtad y sentido común. Las benaventanas y los benaventanos nos conocen y saben dónde hemos estado siempre. Y hemos dado suficientemente muestras de dignidad, de no dejarnos comprar y de no cambiar de chaqueta. Y esto, creo que los ciudadanos lo reconocen y valoran. Y hemos demostrado claramente ante los que nos tachaban de radicales que se ha gobernado y se ha hecho una gestión municipal con tranquilidad y sentido común, y sin haber protagonizado escándalo alguno o errores de bulto como los habidos en gobiernos anteriores.

«Un Gobierno de PP y Vox cambiaría un Benavente en color por otro en blanco y negro»

-En su boletín informativo buzoneado a la población anteponen de alguna manera la gestión realizada a su programa ¿Cree que en estos cuatro años no ha trascendido lo suficiente lo realizado por el Gobierno de coalición?

-No, en absoluto. El grueso del boletín es el programa, con las propuestas de Izquierda Unida para gobernar durante los próximos cuatro años. Y en algunas de ellas tocamos temas y proponemos lo que el resto de partidos no tocan y no hablan. IU los pone sobre la mesa y abre el debate. Y si, también contiene algunas referencias al balance de los últimos cuatro años de mandato en general, y más concretamente las relativas a la Concejalía de Medio Ambiente, Sanidad y Sostenibilidad que ha ostentado Izquierda Unida. Pues sí, más que no hayan trascendido lo suficiente algunas cosas, creo que podíamos haberlas explicado mejor o más a tiempo. Y esto es importante en una ciudad mediana como Benavente si además hay alguien que se dedica a desinformar y crear confusión…

–¿El polígono Puerta del Noroeste ha sido la gran apuesta de todos estos años? Al final está en marcha tras un Pleno de despedida que resultó bronco. ¿Cree que si no revalidan el Gobierno saldrá adelante?

–Pleno bronco como todos en este mandato, y de poco sirve la abstención o votar a favor en el caso del PP si previamente lo critican hasta la saciedad y no tienen convicción alguna. Sinceramente, se me hace difícil creer que este polígono llegue a buen puerto si al timón están los detractores y sin convicción del mismo, y no durante estos cuatro años, si no desde su germen. Los únicos enemigos del Puerta del Noroeste los hemos tenido en Benavente, los grupos en la oposición PP y Ciudadanos, haciendo caso omiso a los dirigentes de sus partidos que gobiernan las instituciones de la Junta y Diputación que han demostrado más cordura y sentido común y dejando a un lado las siglas. Hemos asistido ver concejales que (y diputados provinciales) como los Sres. Vega y Duo se negaban a solicitar más dinero a la Diputación o que el concedido quisieran repartirlo con el pueblo vecino.

–Se ha quejado usted y ha sido crítico con la Junta, especialmente con el presidente Mañueco, por no haber visitado nunca la ciudad institucionalmente. ¿Qué papel le atribuye en la financiación del proyecto del Puerta del Noroeste?

–Y es cierto, institucionalmente no ha visitado la ciudad en cuatro años, demostrando lo que le importa Benavente y los benaventanos: Nada. Única y fugazmente ha venido en campaña electoral a decir mentiras. La penúltima a prometer 10 millones de euros para el polígono industrial y casi hasta ayer ha costado Dios y ayuda que la Junta haya concedido poco más de la mitad, 5,6 millones. Y además en plan cacique: si ganan los míos habrá dinero, de lo contrario “ni agua”. Comerciando con el dinero como si fuera suyo, y el dinero de la Junta es de los ciudadanos. Menos mal que en la Junta aún queda algún otro con sentido común… Pero no tiene toda la culpa el señor Mañueco; tanta o más tiene la candidata del PP que le acompañó y fue testigo de “esa promesa” y no ha dicho “ni pío” en cuatro años. Y eso, además de cobardía, es una traición a Benavente y los benaventanos.

-¿Cuáles son las medidas que considera más importantes del programa electoral de IU?

La Modificación del Plan General de Ordenación Urbana para crear un perímetro y unidades de actuación realistas y acorde a las perspectivas de crecimiento de la ciudad, y de acuerdo con los propietarios afectados. Es necesario corregir los desvaríos desarrollistas del PGOU de 2007. Apostamos también por desarrollar vivienda pública y por la reubicación del mercadillo, y por la Regularización y plena reversión municipal de las piscinas de “Los Salados” y del campo de fútbol Luciano Rubio, cuyo convenio hay que actualizar ya. También queremos auditar, para desvelar las deudas contraídas por el ayuntamiento por prestación de servicios que no son de su competencia pero que sí tienen una financiación de otras administraciones insuficiente y tardía, como primer paso para reclamar estas aportaciones que ahogan la economía local. En este caso estaría el servicio de bomberos o la guardería infantil. Estas son algunas de muchas de nuestras propuestas, como la constitución de comunidades energéticas locales con colaboración de la iniciativa privada para instalación de placas solares en naves y edificios.

«El PP hace lo que quiere y no ha dejado de hacer trampas. Es una lástima no haber contado con observadores internacionales en esta campaña electoral»

–Los Gobiernos de coalición tal vez hayan llegado para quedarse. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos ocho años? ¿Qué ha sido lo positivo y qué lo negativo?

–Así debería, que en eso España deje de ser una anomalía. No soy partidario de las mayorías absolutas. Seguimos pensando que el PSOE gobierna mejor acompañado que en solitario. Y que IU es la garantía de un gobierno de izquierdas. La experiencia positiva, sin duda. Participar en el gobierno es la posibilidad de poner en práctica propuestas del programa de IU. Y en ambos mandatos hemos cumplido el 80% de los acuerdos de coalición con el PSOE. Sinceramente, no encuentro algo negativo. En IU tenemos dignidad y sentido común. No quisimos la alcaldía sin tener los votos. Hay que respetar la correlación de fuerzas en la coalición. Somos dos fuerzas distintas, y aún con las múltiples coincidencias, tenemos programas y visiones que difieren. Cuando he tenido que discrepar o dar una opinión distinta lo he hecho sanamente, y eso es normalidad democrática. Después de este tiempo podemos presumir no sólo de honradez, honestidad y lealtad, también de terminar sin grandes errores, en armonía e incluso con amistad. Algo que no recuerdo en los últimos 30 años con gobiernos monocolores, que terminaron como el rosario de la aurora.

–¿Se atreve a aventurar como sería uno de PP y Ciudadanos o de PP y Vox, por ejemplo?

–De PP-Cs lo tendrían fácil después de estos cuatro años de Sociedad Anónima, incluso dando las ruedas de prensa conjuntamente. Bueno, y del reparto de papeles, cuando no utilización, de Cs por el PP, con el señor Saldaña de ariete negacionista, haciendo el trabajo sucio. Meneando el árbol para que el PP recoja las nueces. Y ya hasta le han “recogido” a la compañera concejala. Del PP-Vox, derecha y extrema derecha, cambiarían el color de este Benavente por el blanco y negro con el que amenazan. Y ya tenemos la prueba y el retroceso democrático en Castilla y León. Pero intuyo que acabarían mal. No hay peor astilla que la de la misma madera. Eso sí, mientras les unen dinero e intereses van funcionando.

–Usted ocupó los bancos de la oposición durante muchos años. ¿Observa semejanzas en la labor de fiscalización a los Gobiernos del PP realizada por IU, que la que ha vivido en estos dos mandatos con el PP de opositor?

–Como del agua al vino. IU ejerció una oposición responsable, coherente y con sentido común, y sinceramente creo que constructiva. Siempre consciente del “no vale todo” y respetando los “asuntos de Estado”. Estoy seguro que Saturnino, De Dios hoy lo piensan así. O Meri Martínez, cuando nos pidió responsabilidad con el edificio Villalar. En mis 16 años de concejal, jamás he vivido una oposición igual a esta. Destructiva, en la que todo vale, judicializada, bronca, llegando hasta lo personal, cuestionándolo todo… Y estos años con la “guinda” del señor Saldaña haciéndole el trabajo sucio, incluso cuestionando a los técnicos y habilitados nacionales. Por ejemplo, ¿Hay algún municipio en todo el Estado donde se hayan recurrido tres Presupuestos consecutivos?

–IU ha sido especialmente reivindicativo en materia sanitaria. ¿Hacia dónde cree que va la sanidad en los próximos años habita cuenta de la situación actual?

El matiz está en que IU lleva reivindicando la Sanidad desde 1999, con la Mesa Pro-Hospital. Otros partidos como PP, Cs… aún se les espera. La Sanidad en Castilla y León, que es su competencia, lleva años en declive y sin frenos. Con gestores que van haciendo buenos a los anteriores, sin programación y sin rumbo. Creo que el COVID le ha servido a la Junta de coartada para terminar de socavar la Atención Primaria. Todo lo resumen en que no hay médicos, ni pediatras…Y si los hay. Si en las oposiciones MIR, para casi 7.000 plazas se presentaron 15.000 ¿Dónde están los otros 8.000? Pues en otras comunidades o en el extranjero, donde se les reconoce y se les paga. Con los 80.741 euros del García Gallardo, el que quiere reducir los gastos políticos superfluos excepto el suyo, hay para dos médicos. Yo llevo años diciendo que el espejo sanitario de la Junta es el de Madrid, desprestigiar y socavar la Sanidad hasta su privatización. Y el señor Mañueco mirando el dedo… En esto hay que ser claro: si los ciudadanos no se conciencian que la lucha tiene que ser continua (y no solo cuando nos aprieta el zapato…) y hay que defender la Sanidad con uñas y dientes, en pocos años sólo tendremos sanidad de beneficiencia.

–Entramos en la recta final de la campaña. ¿Está siendo como las anteriores o advierte diferencia o más anomalías que de costumbre?

–Ahora las campañas no son como las tradicionales de antes de cartelería. Ahora son más caras, con la publicidad, las banderolas. En Benavente esta campaña está siendo distinta a otras. Nunca vi tantas irregularidades, ilegalidades respecto a la LOREG, ni tantos apercibimientos a un partido como al PP, que se salta lo que quiere, hace lo que quiere antes de la campaña, hace trampas y no pasa nada. Y los “parientes” de Vox van por los mismos derroteros. Creo que las Juntas Electorales deberían ser más contundentes y sancionadoras, porque si los infractores salen impunes volverán a reincidir, cada vez más. Y mejor no hablar de la propia jornada electoral. Es una lástima no contar con observadores internacionales”.