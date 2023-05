El PSOE de Zamora ha propuesto este lunes un nuevo uso para el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. La idea del candidato socialista, David Gago, es que esta instalación pueda convertirse en “un espacio compartido en el que autónomos y emprendedores puedan trabajar por un bajo precio y que, a la vez, sirva para generar dinámicas activas de empleo en el propio casco antiguo”.

A juicio de los socialistas, "el casco histórico es una de las grandes bazas que tiene la ciudad, pero sufre de un problema grave, no hay actividad dentro de él". Es por eso que el partido tiene como objetivo "que no se siga despoblando”. “Las propuestas de reactivación del casco histórico de Zamora se tienen que dar desde la perspectiva de intentar generar actividad e intentar crear empleo dentro del propio casco”, ha indicado Gago.

La Concejalía de Patrimonio Histórico

En esa línea, la del Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales no sería la única medida. El PSOE ha propuesto crear una Concejalía de Patrimonio Histórico, como ya cuentan algunas ciudades de España, como Alcalá de Henares y Segovia. Esta se dedicaría no solo a fomentar las actividades dentro del propio casco histórico, sino a “la tramitación de licencias, a intentar desarrollar los sectores urbanísticos que todavía no están desarrollados y a que el Plan Especial del Casco Histórico se aplique de una manera más sencilla y más fácil”, ha explicado David Gago.

Para el PSOE de Zamora se considera que “con la generación de actividad, se puede recuperar parte de los solares vacíos que hay en la construcción de viviendas y también que vuelva la actividad económica comercial al entorno”, haciendo especial hincapié en el comercio de proximidad y en los servicios que necesita este entorno, tal y como se reflejaba en la propuesta "Solaz", presentada en este mandato por su grupo municipal.