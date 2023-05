Lunes de mercado electoral en Sanabria

La visita de diferentes candidatos en plena campaña electoral municipal marcó el mercado semanal de El Puente de Sanabria, una cita obligada en la recta final camino de las urnas.

Futuro

La formación Futuro fue la más madrugadora con la colocación de una carpa y la presencia de los candidatos por las listas de Galende, Agustín Santiago Sánchez, y de Cobreros, Luis Miguel López Fernández. Agustín Santiago señalaba en esta campaña "tener mucha ilusión y lo vamos a intentar" mientras entregaba agua y programa para una "política en positivo".

Como miembro del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Galende destacó que "se ha realizado una gestión clara y una contabilidad trasparente, estabilidad y orden" que contrapone a "muchos años anteriores de desorden". Además, recordó que la instalación de la fibra óptica abre posibilidades para nuevos pobladores y negocios emprendedores.

Potenciar el turismo 12 meses e invertir fondos europeos en los grandes proyectos de alumbrado público, mercado de abastos en El Puente, Museo de la Memoria de Ribadelago, las parcelas urbanísticas de El Puente, el Museo del Císter de San Martín y la licitación de los cámpines municipales adaptados a la legislación vigente son algunos de los proyectos destacados por el candidato de Futuro en Galende.

Para el candidato de Cobreros, Luis Miguel López, las perspectivas "yo creo que van bien, pero es muy importante contar con los votantes".

Partido Socialista

El equipo de campaña del PSOE colocaba carteles en la plaza de El Puente en hora punta del mercado y con la presencia de su candidato por Galende, José Manuel Chimeno Lois, quien subrayaba "una deuda endiablada de cuatro millones de deuda viva y que con lo que está pendiente estamos en 5 millones". Si él gana, el sueldo del alcalde desaparecerá automáticamente "porque el alcalde de Galende siempre ha trabajado desinteresadamente por los vecinos, sin un sueldo y en aras de todos los ciudadanos".

Chimeno señaló "abandono y suciedad de los pueblos" y el objetivo de que "el municipio de Galende esté en el top 5 de la provincia de Zamora".

Sobre el cierre de los cámpines municipales "exigiré responsabilidades, no por uno sino por los dos", asegura. El cierre de estas instalaciones en Semana Santa "ya causó un gran daño a los empresarios de la zona, porque se instalan hasta 300 tiendas". "Viquiella, cerrada", en alusión al chiringuito de la playa.

El candidato socialista tildaba la gestión actual de "lamentable y caótica" y señaló que los responsables "ahora se presentan como el Futuro, pero es el pasado. Yo sí propongo un cambio total".

Partido Popular

El candidato del Partido Popular por Galende, Miguel Ángel Martos, y de ayuntamientos como Cernadilla, Herminio Aparicio; Manzanal de Arriba, Nazario Castedo; Molezuelas de la Carballeda, Tomás Osorio, recorrían el mercado acompañadso del presidente del presidente provinical del PP de Zamora, José María Barrios, y de la delegada territorial de la Junta, Leticia García.

Miguel Ángel Martos agradecía la presencia de los responsables del PP provincial, "que supone que esta candidatura está muy arropada por el partido y que apuestan por el nuevo candidato". Martos se refería a la reciente subasta de la explotación del bar de la playa Viquiella, "que parece que quieren una anulación de la licitación".

Para el candidato, "es indignante que no apuesten por abrir los cámpines de Folgoso y Peña Gullón y que no funcione el chiringuito de la playa Grande ni los kioscos de la playa Custa Llago".

Martos precisó que "si soy alcalde lo primero es prescindir del sueldo. No se justifica que el alcalde de Galende tenga sueldo".

El proyecto "más ambicioso y que me preocupa mucho es la viabilidad para asegurar el abastecimiento de agua en mi ayuntamiento y en el resto de municipios, no de manera inmediata inmediato, sino a largo plazo y en base al cambio climático y lo que se nos viene encima. Tenemos que ponernos a pensar en un proyecto ambicioso que englobe Galende, Cobreros, Puebla de Sanabria, es decir, a todos los Ayuntamientos que bebemos agua del Tera". Ese proyecto para garantizar el agua todo el año, y especialmente en verano, "hay que hacerlo en la cabecera, sino no habrá agua en Agavanzal. No se soluciona con un pozo y bajando la capa freática. Si no tenemos nevadas, no llueve lo suficiente y hay periodos de sequía, tenemos que buscar expertos que hagan un proyecto que nos permita acumular agua para el verano y épocas de escasez. Llámale Peces, Vega de Conde, Sotillo" como los puntos de abastecimiento.

Martos apuesta por "poner en marcha todos los servicios que han dado buena imagen de la zona, además de recuperar todas las infraestructuras cerradas y mantener los pueblos limpios y dignos, para que todos los turistas y visitantes se lleven un buena imagen, y no lo que hemos visto hoy –por este lunes– en El Puente, de falta de desbroce y limpieza. Que no se nos olvide que nuestro potencial económico principal es el turismo".