Francisco Guarido ha instado al Estado a que invierta en estos próximos diez años los 30 millones específicos para la rehabilitación de la muralla de Zamora que recoge el nuevo Plan Director del monumento, "tiene que cumplir, no me vale que nos hayan dicho un millón y medio en los últimos seis años. No, con tus cifras estás planteando tres millones de inversión anual en lo que es tu propiedad", ha zanjado esta mañana el candidato de IU a revalidar el cargo al frente de la Alcaldía de la capital tras las elecciones del 28M.

La exigencia del regidor municipal sobre el desarrollo del Plan Director de la Muralla del Estado con actuaciones a desarrollar hasta 2033 no es gratuita, ha subrayado, ya que "el millón y medio que estaba previsto destinar a obras en 2017 no lo he visto todavía por ningún lado", ha incidido, "por eso digo que el Estado tiene que responder en estos cuatro años". Guarido se refirió al documento elaborado hace seis meses que ha recibido el Ayuntamiento de Zamora ya, que contempla 41 millones con destino al proyecto, "que conoce la Junta de Castilla y León, un documento que hay que trabajar en los próximos cuatro años". El gran paseo sobre la muralla, más cerca El gran paseo de la muralla, el ajardinamiento, está cada vez más cerca, ha expuesto Guarido, el candidato de IU a la Alcaldía que apuntó la aprobación de 60.000 euros en la última modificación de crédito para acometer esa adecuación que permitirá recorrer el extramuros de la ciudad. En cartera, está la expropiación del número 3 al número 9 de la avenida de la Feria para liberar del todo este tramo de muralla que dividía la zona de las vegas del casco antiguo, junto con esos 40 millones de inversión del Estado que ahora se coloca sobre la mesa. El programa de IU para la gestión del Ayuntamiento en el próximo mandato contempla la expropiación de la edificación pequeña situada tras la iglesia de San Isidoro, en la calle de Postigo, "el tapón, tenemos ya el proyecto de derribo y el dinero, 80.000 euros, que también se incluyó en la modificación de crédito, y que ha sido muy difícil porque había que negociar con muchos propietarios". Son tres viviendas y el edificio ya es de titularidad municipal, ha agregado. Las últimas demoliciones El actual regidor hizo un somero repaso por las intervenciones que el Ayuntamiento de Zamora ha llevado a cabo durante su mandato para ir liberando el lienzo medieval de las construcciones anexas al mismo. La más inmediata será la demolición de los cuatro inmuebles ya expropiados junto a la subida del parque de San Martín, cuyo derribo está judicializado por el propietario de uno de los edificios, "pero que vamos a ganar, se ha retrasado nada". A esas cuatro actuaciones resta por añadir las demoliciones en "San Martín 2, que también municipal y el edificio de la Cuesta del Mercadillo", el inmueble expropiado a la izquierda de la subida hacia el casco antiguo, ya expropiado. El candidato de IU estuvo acompañado por los dos tenientes de alcalde en estos ocho años, Miguel Ángel Viñas y Laura Rivera; por la concejala de Cultura, Eugenia Cabezas; por el concejal de Turismo, Christoph Strieder; el de Barrios por Pablo Novo, y por otros tres integrantes de la candidatura al Ayuntamiento de Zamora en una comparecencia junto al Sillón de la Reina, al pie de la muralla, en la que Guarido profundizó sobre el Plan Director de la Muralla del Estado. Eugenida Cabezas profundizó sobre el Museo de Baltasar Lobo, cuya sede se mantiene en el Ayuntamiento viejo, para lo que hay ya proyecto y presupuesto; y Christoph Strieder sobre el proyecto de Zamora como Patrimonio Cultural, bajo las directrices de la Unesco.