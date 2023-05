Guarido apela al "voto más útil" para lograr un apoyo transversal en Zamora

Francisco Guarido aspira a una nueva mayoría absoluta y sabe que con el votante de Izquierda Unida de toda la vida no le llega. El candidato a revalidar la Alcaldía demandó nuevamente este sábado un apoyo transversal de la ciudadanía de Zamora, y lo hizo desde la consciencia de que el grueso del respaldo que recibió en 2019 venía "prestado". "Lo sabemos, pero pedimos esa confianza de quien cree más en nosotros", insistió el mandatario municipal, que días atrás ya había hecho apelaciones a ese elector de derechas en las generales que puede cambiar de bando cuando mira desde un prisma local.

Guarido hizo este llamamiento desde la fiesta de Izquierda Unida en La Josa, donde ejerció como anfitrión de figuras alineadas con su posición dentro del partido, como Cayo Lara, y además aprovechó para cerrar filas con los suyos antes de despacharse ya a última hora con un mitin que tuvo sabor a acto principal de la campaña. El candidato a la Alcaldía afirmó que el voto a IU es "el más útil" y confirmó que su equipo va en busca de un tercer mandato en la ciudad.

Suma de mandatos

Si lo logra, Izquierda Unida seguirá derribando listones, aunque Guarido tiene muy presentes los que ya ha ido tirando por tierra. De hecho, en la atención matinal a los medios, el aspirante a revalidar el puesto ya recordó que nunca antes un gobierno local progresista había conseguido sumar dos mandatos consecutivos. En las dos oportunidades anteriores, el PSOE de Andrés Luis Calvo perdió tras los cuatro primeros años.

Con el ánimo de seguir hasta los doce, Guarido mandó también algunos mensajes vinculados a la gestión, más allá de lo político, y advirtió por ejemplo de la necesidad de que "el Estado responda" a lo largo del próximo mandato para darle un impulso a la ciudad. El actual dirigente municipal reconoció que la Junta de Castilla y León ha acometido inversiones "previamente pactadas con el presidente Herrera", pero le puso deberes al Gobierno central para que dé un paso adelante a partir de ahora.

En concreto, Guarido citó asuntos ya en marcha como la cesión de las travesías que cruzan la ciudad o la ayuda para la puesta en marcha de un parque tecnológico, pero también se refirió a cuestiones que deben arrancar, como la construcción de viviendas de alquiler social. El actual alcalde señaló que Zamora cuenta con "terreno de sobra" para poner a disposición más de 1.000 viviendas, merced a la ayuda de los fondos europeos, y puso sobre la mesa que van a ser necesarias para complementar otros proyectos del Estado: en concreto el de la apertura del cuartel de Monte la Reina.

Viñas: "Sigue habiendo gente a la que no le gustamos ni un pelo"

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Miguel Ángel Viñas, fue el encargado de abrir el mitin de Izquierda Unida en La Josa. Antes de cederle la palabra a Cayo Lara y a Francisco Guarido, el responsable de la organización intervino para reivindicar la solidez y la permanencia de su proyecto, a pesar de las dificultades: "Sigue habiendo gente a la que no le gustamos ni un pelo", advirtió Viñas, que apuntó que determinadas medidas en la lucha contra la corrupción o en las ayudas sociales han levantado ampollas. "Algunos nos llaman personajes, rojos y comunistas", señaló el coordinador de IU, en referencia a las palabras que pronunció el viernes el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox): "Nos jodió mayo con las rebajas", replicó con sorna Viñas, antes de destacar que "la gente de Zamora ya no tiene miedo" a esta izquierda y de asegurar que su intención es "seguir gobernando para todos y desde la honradez".

Además, Miguel Ángel Viñas deslizó que el camino emprendido no comenzó con la llegada a la Alcaldía, sino mucho antes: "Hemos seguido, derrota tras derrota, sin perder el rumbo", afirmó el responsable de Izquierda Unida, que aludió a la caída de muchos ayuntamientos del cambio y que cargó contra quienes dicen tener "la varita mágica". "Que no venga ningún partido salvapatrias a engañar", concluyó el coordinador provincial de IU.

Cayo Lara: "Este grupo ofrece hechos frente al ruido, la descalificación y el bulo"

Francisco Guarido dice de él que es "un talismán" para Izquierda Unida en Zamora y, sea cierto o no, la realidad es que Cayo Lara acude con frecuencia a la fiesta anual del partido en La Josa para expresar su apoyo al proyecto de la marca en la ciudad y en la provincia. El excoordinador federal de IU mantiene una buena sintonía con el actual alcalde y su grupo, y este sábado aprovechó para destacar de ellos que ofrecen "hechos frente al ruido, la descalificación y el bulo". Lara aseguró que no percibe en las calles que vaya a haber "un castigo por la gestión" y defendió el valor de lo sencillo: "Se ha cumplido con las expectativas y la candidatura da la confianza de que esto no es flor de un día", repasó el político castellano-manchego, que citó a IU Zamora como ejemplo de "gestión con solvencia y eficacia" y de la capacidad de la izquierda para manejar la economía "con seriedad", contra quienes opinan que eso es un patrimonio de la derecha.

Cayo Lara insistió en que Zamora evidencia que "se puede gobernar sin corrupción, sin clientelismo y sin tráfico de influencias" y afirmó que "el secreto es el trabajo: "Podrán votarles o no, pero el respeto en la ciudad ya se lo han ganado", indicó el exdirigente de IU, antes de expresar su deseo de que las mayorías de izquierdas alcancen al mayor número de ayuntamientos que sea posible el próximo 28 de mayo. Ya ante las preguntas de la prensa, Cayo Lara demandó que el entendimiento de la izquierda llegue "con bases programáticas" y lamentó que el actual líder de IU, Alberto Garzón "se dejara influir" en su día "por las nuevas tendencias". "Zamora es un ejemplo de que para asaltar el quinto piso antes hay que llegar al primero".