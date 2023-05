El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha visitado en la mañana de este viernes la localidad de Villardeciervos para acompañar al candidato socialista a la Alcaldía, José Manuel Soto, y al resto de candidatos de su partido en la Sierra de la Culebra.

El propio Soto fue el primero en hablar en nombre de los candidatos socialistas que “nos presentamos con toda la ilusión de trabajar por el futuro de nuestros pueblos” y “para cambiar la política del silencio”.

Soto recordó que el pasado verano “casi nos quedamos sin sierra por la mala cabeza de algunos” y el alcalde de Vilalrdeciervos, del Partido Popular, guardó silencio. Ahora, aseveró, “estamos viendo cómo la Junta de Castilla y León nos vuelve a olvidar”, porque prorrogan el peligro medio de incendios semana a semana pero “no se atreven a mandar un dispositivo de prevención con la sequía que tenemos”.

Por último, José Manuel Soto aseguró que “la guerra la vamos a seguir dando, independientemente del resultado que tengamos” y “la vamos a dar donde haga falta, ante todas las administraciones”.

En este sentido, el candidato del PSOE en Villardecirvos subrayó la necesidad de “trabajar todos los pueblos en común” para “no perder ni un servicio” porque “estamos viendo cómo están desmantelando la sanidad, la educación, el transporte y la seguridad”.

La última calamidad “en una tierra que ha vivido de todo en los últimos tiempos” es el socavón de la ZA-912, del que exigen que “se arregle por la vía rápida”. La carreta principal que une La Carballeda y la Autovía A-52 con Portugal está cortada y el tráfico desviado por una vía provincial. “En cuatro días tenemos el verano y ¿qué le decimos a los turistas, que se dediquen a dar vueltas? ¿o ponemos un helicóptero a Portugal?”, preguntaba retóricamente el candidato.

Rebelión "contra muchos años de abandono"

Luis Tudanca alabó a la gente de los pueblos que, como José Manuel Soto, “no se calla, no se resigna, que alza la voz en esta rebelión contra el silencio y contra muchos años de abandono”.

El líder socialista en Castilla y León recordó que en la Sierra de la Culebra se quemaron una de cada cuatro hectáreas de todas las que ardieron en España en incendios forestales y “ni siquiera han tenido la sensibilidad de pedir perdón y de asumir alguna responsabilidad”.

Tudanca criticó que el PP “no escuche a la gente de estos pueblos, para hacer las cosas como se han hecho toda la vida” y “pongan un operativo contra incendios todo el año”.

Asimismo, Tudanca criticó que la gente de la Culebra “no ha visto” los 35 millones comprometidos por Mañueco en ayudas tras los incendios ni los 40 millones del plan de desarrollo de la Raya. Además, los agricultores y ganaderos tampoco han recibido ayudas de la Junta de Castilla y León por la sequía.

Según el líder socialista, el Gobierno de España sí ha movilizado 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos para la compra de combustible, para los fertilizantes, para la contratación de seguros y 500 millones de euros en inversiones para la modernización en regadíos. El Consejo de Ministros, recordó, acaba de aprobar 2.200 millones de euros más en ayudas al campo.

Mientras tanto, en lo que depende de la Junta, “la Sierra de la Culebra sigue con una sanidad absolutamente deficiente, sigue sin profesionales sanitarios suficientes, sigue con consultorios médicos cerrados y sigue sin un dispositivo de prevención y extinción de incendios digno”.

Por eso, animó a los votantes a sumarse “a la rebelión contra todos aquellos que han querido que esta tierra se cerrara, que a la gente de aquí no le quedara más remedio que marcharse, porque no había posibilidades de futuro”. Una rebelicón “contra los que han cerrado los consultorios médicos, contra los que los que consideran que los vecinos y vecinas de la Sierra la Culebra y de muchos otros municipios no se merecen tener los mismos servicios públicos que los de las ciudades”.

A la visita de Tudanca asistieron también el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, la vicesecretaria general, Inmaculada García Rioja, y la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez.

El líder socialista pasó previamente por Tábara y aseguró que “después de más de 20 años” de gobiernos locales del PP en el Ayuntamiento “un alcalde socialista, Toño, ha sido capaz de demostrar que se pueden hacer más cosas en cuatro años que la derecha hizo en 20”.