«Proponemos un pacto por Zamora abierto a todas las fuerzas, nos mueve el interés común»

Francisco Iglesias Carreño (Zamora, 1945) lo volverá a intentar el 28 de mayo. Prepal se presentará de nuevo, como en todas las elecciones municipales desde 1983, y tratará de hacer valer la voz del leonesismo en el Ayuntamiento.

–¿Por qué se presenta Prepal y qué puede aportar si finalmente obtiene representación?

–Primeramente, lo que debemos dejar claro es que nosotros somos un partido regionalista, que se mueve en el ámbito de la «regionalidad» leonesa, y que somos un partido no bancario, en el sentido de que no vamos a elecciones en función de tener o no créditos. Vamos con nuestros propios medios y hay que tenerlo en cuenta a la hora de comparar resultados. A partir de ahí, nos movemos por lo que consideramos el bien común de nuestra gente y de nuestra tierra. Es ese bien común lo que nos lleva a actuar en política. Pasadas las elecciones vamos a seguir viviendo aquí y no vamos a las urnas por un sentido crematístico de la vida de cada uno.

–Parece que el leonesismo está en un momento de cierto auge, tras los resultados de la UPL en las últimas autonómicas. ¿Qué les diferencia a ustedes de ese partido?

–Aquí hay que ir al leitmotiv del asunto, que es el pacto que se estableció en Madrid en 1981 entre UCD y PSOE. Una región histórica como la leonesa se quedó sin ser comunidad autónoma. En las tres provincias leonesas no hemos votado si eso debía ser así.

–¿Pero cuál es la diferencia con UPL?

–Estamos motivados por un bien común para nuestra gente y nuestra tierra. Todos los grupos que actúan en las tres provincias, tengan la ideología que tengan, son grupos fraternales. Pero no nos metemos en lo que hagan otros.

–¿Un voto para el leonesismo es un voto bueno para el Prepal, sea para el partido que sea?

–Entendemos que para la «regionalidad» leonesa necesitamos a todos los grupos, de todas las ideologías. Leonesistas somos todos los ciudadanos que habitamos en la región leonesa.

–Yendo al contenido municipal, donde no se discute tanto la cuestión territorial, ¿qué podría aportar Prepal que no están aportando ahora los grupos con representación?

–En el tema municipal, y salvando la dirección vectorizada de la pregunta, digamos que hay que mirarlo con otra perspectiva. ¿Qué nos jugamos en estas elecciones? Que entre 8.000 y 12.000 vecinos se marchen o no de la provincia. La despoblación no se la ha inventado el Prepal y hay que actuar con sensatez y responsabilidad. ¿El Estado interviene en estas elecciones? Claro, no es lo mismo planificar un proyecto si tienes o no la circunvalación por el oeste, si tienes o no un centro de arte contemporáneo en la antigua cárcel, o si tienes o no la Vía de la Plata abierta.

–Pero en todo caso el Prepal se presenta a las elecciones municipales. ¿Qué haría usted desde la Alcaldía?

–El tema está en el hecho de que, si vamos todos juntos a un pacto por Zamora, las propuestas que he citado antes podríamos firmarlas. Si los representantes de las siglas que gobiernan en España lo suscriben también, ese es un compromiso que pedimos para con nuestra gente o nuestra tierra. Nosotros entendemos que primero esta la convivencia de proximidad.

–El proyecto de Prepal lleva años persiguiendo esto. ¿Por qué no es capaz de convencer?

–Haz la pregunta de otra forma porque eso tiene que ver con los resultados electorales. ¿Por qué estamos como estamos ahora? ¿Porque el Prepal no haya ganado o porque han ganado los otros? Porque no vaya a ser que le adjudiquemos al Prepal la situación que ha generado el resto. Nosotros decimos que no solo consiste en ganar o en salir elegido, sino en hacer cosas constatables para la ciudad. Ahora se está hablando de polígonos industriales y parque tecnológico. Nosotros ofrecemos algo más: unir ese polígono y ese parque con centros de investigación. Eso va a ser bueno para Zamora. Vamos a la firma de un pacto, que la gente vea que nos mueve el interés común. En estas elecciones nos jugamos el hecho de ser una democracia avanzada. Parece ser que la democracia avanzada, y no quiero señalar a ningún medio, solo llega ahora a cuatro grupos que participan en un debate. Ni a un 50% de las alternativas que nos presentamos a estas elecciones. Tenemos que avanzar en esto.