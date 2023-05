Tudanca: "La despoblación es el proyecto político del PP para seguir en el poder"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado escéptico sobre la iniciativa del Partido Popular para desarrollar el parque empresarial Zamora-Monfarracinos, prometido por Jesús María Prada y avalado por Alfonso Fernández Mañueco durante su reciente visita a la capital. El dirigente socialista ha recordado el fiasco de las cúpulas del Duero, proyecto ideado en el año 2008 por parte de la Junta dirigida entonces por Juan Vicente Herrera y del que nada se ha vuelto a saber, para asegurar que "esa es la manera de hacer las cosas" de los populares. Una forma "contraria" a la del PSOE, cuya gestión en diferentes gobiernos, principalmente el de España, supone un "aval" para las candidaturas de cara a estas próximas elecciones municipales.

Tudanca ha participado este domingo en un acto con el candidato local David Gago y las Juventudes Socialistas de Castilla y León en pleno parque de la Marina, donde ha sostenido que la despoblación es "el proyecto político" del Partido Popular. Para refrendar esta tesis, el secretario autonómico del PSOE ha apuntado que la formación que dirige Mañueco "se ha empeñado en hacer que todos y cada uno de los jóvenes no tengan otra solución para sus vidas que marcharse fuera", lo que contribuye a que "no se produzca un cambio generacional ni sociológico, de manera que sigan siempre gobernando los mismos".

El líder de los socialistas de la región ha advertido de que Alfonso Fernández Mañueco es "la persona más peligrosa del Partido Popular en España", teniendo en cuenta que "ha sido el primero en meter a la ultraderecha en las instituciones, quedando patente que es el que menos principios tiene". Ha señalado, además, que el presidente de la Junta de Castilla y León tiene "unas tragaderas infinitas" que le ha llevado a "vender la Diputación de Zamora para mantenerse en el poder, como también los derechos de las mujeres".

Frente a eso, Luis Tudanca ha reivindicado los logros sociales cosechados por los diferentes gobiernos del Partido Socialista a lo largo de la democracia. "Hoy en día todo el mundo puede vivir donde quiera con los mismos derechos, puede tener derecho a una muerte digna, una mujer puede decidir cuándo quiere ser madre, una persona puede casarse con la persona que quiera, los jóvenes con menos recursos pueden estudiar en igualdad de condiciones con becas y se puede circular libremente por el país gracias a las ayudas al transporte", ha señalado. "Todo esto ha venido con gobiernos socialistas, por eso se nos cae el alma a los pies cuando vemos que en Castilla y León todo sigue igual tras cuarenta años", ha añadido.

En clave nacional, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León ha salido al paso de las palabras de Alberto Núñez Feijóo en las que hablaba de la capitalidad de Valladolid y ha asegurado que este mismo lunes le enviará una carta con el Estatuto de Autonomía "para que se entere de que en Castilla y León no hay capital". Además, ha recomendado al presidente del Partido Popular "que se lo lea entero al objeto de que descubra que "también se dice que hay que luchar contra la violencia de género y proteger el diálogo social" y poder así "transmitírselo a Alfonso Fernández Mañueco". El líder de los socialistas ha ironizado sobre estas declaraciones. "No sé si llamarlo Alberto Núñez Rajoy o Mariano Feijóo; lo que está claro es que unos días se parece a Pablo Casado, cuando no le da, y otros a Mariano Rajoy, cuando no se le entiende", ha expresado.

El acto celebrado ayer en La Marina es el segundo gran evento electoral organizado por el Partido Socialista en Zamora tras el protagonizado por la ministra María Jesús Montero el pasado viernes en apoyo al candidato a la Alcaldía, David Gago.

Gago prioriza el retorno de los jóvenes con políticas transversales

El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha colocado al retorno de los jóvenes en el centro de sus objetivos si los ciudadanos le dan su confianza el próximo 28 de mayo. El aspirante ha asegurado que "no se puede perder 10.000 personas en los últimos quince años y mirar para otro lado", por lo que ha apostado por trazar políticas para revertir la sangría poblacional también desde el municipio. "En esto no hay soluciones mágicas ni una varita, pero sí que se puede tomar medidas encaminadas a frenar la situación", ha indicado. "Hay que aprovechar las oportunidades del teletrabajo, establecer un plan de mediación para que jóvenes puedan tomar el relevo de negocios cuyos propietarios se jubilen, impulsar un plan de retorno joven", ha enumerado el aspirante. Las políticas, ha añadido, deben ser transversales y enfocadas desde prismas como el urbanismo, empleo, igualdad o medio ambiente para llegar a buen puerto.

"Requejo es un tránsfuga de RAE con un nuevo partido chiringuitero"

David Gago ha definido a Francisco José Requejo como un "tránsfuga de RAE" tras abandonar Ciudadanos y formar Zamora Sí, pero sin abandonar los cargos de concejal del Ayuntamiento de Zamora y de presidente de la Diputación Provincial. "Ha montado un partido chiringuitero y, junto al candidato del Partido Popular, se han pasado el último año gastando el dinero de nuestros pueblos en el único ayuntamiento que no es de su competencia, que es el de Zamora, solo para hacer campaña", ha señalado. También ha hablado de Francisco Guarido, del que ha dicho que es candidato a la fuerza. "Tres años diciendo que no se iba a presentar, que estaba cansado, que se iba a jubilar y al final da el paso porque le han forzado sus compañeros, a pesar de que no tiene ganas", ha apuntado. Frente a esto, Gago se ha postulado como alternativa para gobernar el Ayuntamiento de Zamora los próximos años.