IU se compromete a mantener en cero la lista de espera en la ayuda a domicilio

Izquierda Unida se ha comprometido a poner encima de la mesa el dinero que sea necesario para evitar que las listas de espera lleguen al servicio de ayuda a domicilio. Cada vez más personas dentro del núcleo urbano de Zamora necesitan que trabajadoras acudan a sus hogares para realizar las tareas cotidianas y el objetivo que persigue Francisco Guarido es que ninguna de ellas tenga que aguardar a que haya huecos para ser atendida. Si se mantiene en la Alcaldía, incrementará la financiación de un contrato cuyo gasto ya se ha triplicado desde el año 2015, pasando de uno a tres millones. Y lo mismo en usuarios, teniendo en cuenta que ahora hay 770 personas por las 402 de hace exactamente ocho ejercicios.

Los servicios sociales serán una de las patas centrales del tercer mandato de Izquierda Unida si los zamoranos mantienen su confianza el próximo 28 de mayo. Inmaculada Lucas, número diez de la candidatura y persona hasta la fecha encargada del área en el equipo de Gobierno, ha defendido que la formación tiene como principal objetivo "mejorar la vida de las personas", especialmente las de los más vulnerables. La concejala ha hecho repaso del trabajo realizado en los últimos años, destacando el citado incremento presupuestario para el contrato de la ayuda a domicilio.

Lucas ha defendido, además, el impulso de las asociaciones sin ánimo de lucro para facilitar la labor desarrollada en la capital. "En estos siete años, se ha aumentado un 600% la partida de las subvenciones de acción social comunitaria, pasando de 18.000 euros en el año 2015 a 125.000 euros en el 2023", ha indicado. Además, ha recordado que en 2021 se procedió a municipalizar la casa de acogida para la atención a las víctimas de violencia de género, de forma que actualmente es gestionada directamente por la capital.

Por otra parte, ha apuntado al trabajo desarrollado en cuestión de protección de la infancia y la adolescencia, con medidas como el aumento de la partida para becas o el desarrollo del primer plan municipal centrado en este colectivo. "Y también hemos potenciado los Centros de Atención Social (CEAS), creando equipos multidisciplinares que atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social", ha añadido.

Laura Rivera, encargada del área de Personal y número cuatro de la lista de Izquierda Unida, ha ahondado en las políticas de empleo trazadas a lo largo de los últimos años a través de cuatro ejes fundamentales. "Hemos invertido en el empleo público directo mejorando condiciones y apostando por crear el máximo de puestos; hemos impulsado el trabajo con las grandes contratas y los servicios municipales; hemos apostado por el trabajo autónomo ofreciendo ayudas y subvenciones a empresas; y hemos aumentado la inversión en obras, que supone tener a la gente trabajando", ha indicado.

Izquierda Unida, por último, ha destacado el valor social de los bonos de comercio solidario, cuyas campañas se repetirán para beneficiar a parados y empresas.

Guarido afea a Mañueco el compromiso con el polígono de Prada

Francisco Guarido, candidato de Izquierda Unida a la reelección como alcalde del Ayuntamiento de Zamora, ha criticado las palabras pronunciadas el pasado sábado por Alfonso Fernández Mañueco durante un mitin del Partido Popular celebrado en la terraza del Teatro Ramos Carrión. En esa cita, el presidente de la Junta de Castilla y León se comprometió a "estudiar con los mejores ojos" la propuesta de Jesús María Prada para construir un parque empresarial en Monfarracinos. El mandatario autonómico dijo que la administración regional estaría del lado de las empresas que creen empleo en la provincia con "ayudas directas y financiación". Un compromiso que no ha sentado nada bien al actual regidor municipal. "En política hay que tener ética, pero también estética", ha señalado Francisco Guarido.

El alcalde ha asegurado que "no está bien" que un presidente de la Junta de Castilla y León acuda a un mitin a comprometerse con proyectos. "No puede ser que diga que si gobierna el Partido Popular apoyará un polígono industrial propuesto por un candidato del Partido Popular. ¿Y si no gobierna, no apoya? Eso es lo que le ha faltado decir", ha criticado el aspirante. "La idea que ha lanzado el candidato del Partido Popular es buena, como también lo es la nuestra del parque tecnológico; cada uno tiene la suya. Pero lo que no puede ser es que el presidente de la Junta de Castilla y León apoye a unos sí y a otros no, porque es el presidente de todos", ha apuntado. Ante esta situación, el candidato de Izquierda Unida a la reelección ha pedido que no se repitan este tipo de situaciones de conflicto de intereses en actos de partido.