El candidato socialista a la Alcaldía de Zamora, David Gago, ha prometido "erradicar a los pintamonas" de Zamora, en una acción electoral que ha consistido en cubrir los grafitis existentes en una de las fachadas de las casas municipales de San José Obrero.

Uno de los proyectos puestos en marcha en estos cuatro años por parte del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zamora ha sido “No me seas pintamonas”, un documento con el que “denunciábamos cómo estaban las paredes de toda la ciudad y especialmente las del casco antiguo”, según apunta David Gago, candidato del PSOE a la alcaldía de Zamora. “Queremos poner encima de la mesa las necesidades que tenemos por delante y una de ellas es eliminar las pintadas, no solo en el centro, si no también en el resto de la ciudad” ha afirmado Gago.

Para ponerlo de manifiesto, tanto David Gago como miembros de la candidatura al Ayuntamiento de Zamora se han arremangado para eliminar alguna de las pintadas que ensucian las paredes de la ciudad, en concreto, en la zona de la avenida de Galicia, esquina con calle Tábara: “Son unos edificios de propiedad municipal y que están absolutamente vandalizados y olvidados por parte del Ayuntamiento de Zamora”.

“Esto no es solamente un problema de que nos pinten las iglesias románicas, de que pinten el Palacio de los Momos. No es un problema que nos pinten zonas que sean de mayor atracción turística, sino que incumbe a toda la ciudad” ha destacado Gago que ha hecho hincapié en que se necesita un plan integral contra los pintamonas: “Este plan tiene que partir de la limpieza de estas zonas, de una mayor seguridad, con patrullas especificas de vigilancia para que no se vuelva a repetir, y de un plan de formación para que los que hacen estas firmas sepan que esto afecta a todos y es de todos”.