Zona de bajas emisiones: el centro y el difícil equilibrio del progreso

Las almendras centrales de las ciudades son las primeras en experimentar las transformaciones propias de la adaptación a los tiempos. Cambios estructurales que, desde hace unas cuantas décadas, van encaminados a ofrecer más espacio para los peatones a costa de reducir la presencia de los vehículos de motor. Zamora lo sabe bien. Hace más de treinta años que se produjo una medida pionera, aunque no exenta de polémica, como fue la peatonalización de Santa Clara. Varios cursos después, fue el turno para San Torcuato y otras piezas clave de la movilidad, como la plaza del Maestro Haedo. Y, a principios de este 2023, el cuadrado comprendido entre San Pablo, Mercado de Abastos, Santa Clara y avenida de Portugal pasó a formar parte de ese club de vías de acceso exclusivo de residentes, reparto o servicio público. La denominada Zona de Bajas Emisiones nada entre la polémica y divide a los ciudadanos. La única certeza, por ahora, es que ha llegado para quedarse. Obliga Europa.

Luis Ulloa Pereira es una de esas calles del conglomerado central que ha mudado completamente su piel. Ha pasado de dos carriles para la circulación más uno de aparcamiento a tan solo una línea de tráfico rodado y unos cuantos metros de carga y descarga. “Yo no sé a qué ingeniero se le ha ocurrido esto, pero no tiene nombre”. La queja es de Charo Teruelo, clienta habitual del supermercado situado en el centro de esta vía. De su primera intervención, queda claro que la reforma no le gusta. “Es que no entran los autobuses, si viene una ambulancia hay que cortar todo y no hablemos del camión de bomberos; no hacía falta y espero que se arregle”, razona.

Por más que esta ciudadana implore, no hay marcha atrás. Lo que el Ayuntamiento de Zamora ha hecho no es más que cumplir la normativa emitida por el Gobierno de España a instancias de Europa que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener un espacio acotado en el que se reduzca la contaminación a base de limitar el uso de los vehículos. En el caso de esta capital, no se ha hecho a base de prohibir la entrada de los coches más viejos del parque, como ocurre en la mayoría de ciudades, sino a través de la eliminación del tráfico parásito, que es el que da vueltas y vueltas hasta encontrar un sitio donde aparcar. Sin huecos, no habrá coches.

David Fernández es un vecino de la misma calle de Luis Ulloa Pereira al que la Zona de Bajas Emisiones no le ha traído más que alegrías. “Nos ha quitado mucho tráfico a la puerta de casa en una zona que antes era un auténtico caos; estamos encantados”, reconoce. Si hubiera que poner una pega, este ciudadano apunta a la imposibilidad de hacer una parada rápida frente al portal para cargar o descargar por la presencia de los bolardos, aunque desde el Ayuntamiento de Zamora han asegurado que desaparecerán más temprano que pronto. “Por lo demás, era una zona bastante complicada para los peatones y ahora da gusto incluso para dar un paseo”, ahonda.

Pero, ¿qué hay de los negocios? Como en todo, existen las de cal y las de arena. La propietaria de un negocio de alimentación situado en la calle de Cortinas de San Miguel, que prefiere preservar el anonimato, asegura que ha perdido clientela desde la puesta en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones. “Mucha gente venía con el coche para cargar el maletero; sin sitio para aparcar, esa gente ya no viene y nos repercute directamente”, comenta mirando hacia el exterior desde el mostrador de la tienda. “Por mí, que le den la vuelta a todo esto para que puedan volver los de los pueblos, pero creo que no va a ser posible”, se lamenta.

En el otro lado se encuentra Irina, dueña del Bar Moe’s, al inicio de la calle Traviesa desde el Mercado de Abastos. Comprometida con el medio ambiente y frente al cambio climático, defiende la Zona de Bajas Emisiones porque “supone dejar de contaminar tanto y promocionar el uso del transporte público”. Desde su experiencia, la pérdida de clientela no se ha notado tanto desde dentro de la ciudad como se escucha por ahí. “La gente de los barrios sigue viniendo, lo que pasa es que ahora bajan en autobús en lugar de coger el coche”, señala. Eso sí, comparte con la anterior autónoma esa visión de que mucha gente de los pueblos evita ya la zona debido a los problemas de estacionamiento. “Nunca se va a poder favorecer a todos”, dice, pragmática.

El camino de la Zona de Bajas Emisiones lo emprendió Santa Clara y lo continuó San Torcuato. Dos arterias clave para entender el entramado urbano de la capital que, para no pocos ciudadanos, exigen una revisión urgente. En el parque infantil de la plaza del Maestro Haedo, Héctor Borrego y Maudilio Diazdegeras empujan los columpios en los que juegan sus niños. La paternidad les ha cambiado la forma de ver la ciudad y ahora advierten necesidades que pueden pasar desapercibidas a simple vista. “Desde La Marina hasta la plaza de la biblioteca no hay una sola sombra, ni una fuente, ni un espacio verde”, critica el primero de ellos. Por ejemplo, concuerdan ambos, pasar una tarde con los críos en la plaza de Castilla y León “es un infierno” cuando llega el tiempo bueno.

Muchas ciudades alrededor del país están intentando cambiar esas moles de cemento propias de los últimos noventa y primeros dosmiles para dar paso a nuevos espacios más acordes con la realidad climática a la que España ya se está enfrentando. “No es normal que no se encuentren árboles que den un poco de sombra y alivien en todo el centro de la ciudad; el mundo va encaminado a recuperar los parques y las zonas verdes, así que esperemos que Zamora no se quede atrás, como siempre”, implora Mario Vega, precisamente, frente a la Delegación de Hacienda. Allí, por cierto, tanto Diazdegeras como Borrego apuntan a la necesidad de crear una pista deportiva de pequeñas dimensiones y debidamente vallada que evite que los juegos de pelota terminen causando algún problema serio.

¿Y qué piensan los mayores sobre el centro de la ciudad? Los bancos situados frente a la iglesia de Santiago el Burgo se convierten cada mañana en una suerte de hemiciclo en el que decenas de señores, porque no hay ninguna señora, se enrocan en debates acerca de lo humano y lo divino. “Lo que hace falta aquí es industria y trabajo”, introduce Fermín Aparicio. “La industria ya se la han cargado todos estos y no es de ahora, pero lo que pasa es que se están cargando también el trabajo prohibiendo los coches y que pueda venir la gente”, añade. Ramón Frechoso interviene para tratar de explicarle a su compañero de tertulias que “la gente también agradece poder caminar”, pero las bancadas de este particular Congreso inmediatamente reprenden esta disidencia.

Alcanzar cuórum es tan difícil en esta asamblea frente a la Subdelegación del Gobierno como lo es en el conjunto de la ciudad. Por eso, tras cinco meses de funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones, quince años de la reforma de la calle de San Torcuato y más de treinta de la peatonalización de Santa Clara, todavía no existe acuerdo sobre si es bueno o no para los vecinos, para los negocios y para el global de la capital. Andar y ver. También, a partir del 28 de mayo.