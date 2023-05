"Hacer nuestra candidatura no ha sido fácil, hemos tenido presiones para que no nos presentáramos"

Hace un año que Christofer Ferrero Prieto teletrabaja como informático en su pueblo natal, Burganes de Valverde. En este tiempo asegura haber tomado noción de la necesidad de un cambio para darle voz a los vecinos. Aunque hacía tres años que pensaba en la posibilidad de presentarse a las elecciones, ahora ha dado el paso con un "equipo" que tiene una media de edad de 31 años. Dice estar sorprendido de los apoyos que está recibiendo, pero también habla de dificultades: las presiones que han recibido para que no se presentaran.

–¿Telebrajar en el pueblo en el que nació es lo que buscaba o una casualidad?

–Para mí es lo ideal. Yo cuando acabo de trabajar quiero despejar la mente. En la ciudad lo único que hacía era ir al supermercado y dar una vuelta entre edificios y edificios. Aquí, acabo de trabajar, cojo la perra, me voy a dar un paseo hasta el río o hasta el monte y es lo más ideal que puede haber.

–¿Este año de teletrabajo, al estar en contacto diario con el pueblo, le ha influido a la hora de presentar tu candidatura?

–Aunque desde hace tres años venía acariciando la idea, no podía compaginar el acabar los estudios en Valladolid y trabajando de forma presencial con presentarme. Pero cuando acabé los estudios y con el trabajo me animé, me animó también la gente, y ha sido cuando he dado el paso. Este año en Burganes ha sido para mí motivador a tope, sin duda.

–¿Qué ha visto en este tiempo?

–Lo primero es que mucha gente que se ve sin voz ni voto frente al Ayuntamiento me ha animado. He visto como tanto gente mayor como joven se queja de la situación de Burganes y de cómo es el día a día. Ha habido un apoyo constante con la idea de cambiar la situación.

–No es habitual que gente joven, de entre los veinte y los treinta años, o con menos edad incluso, dé el paso de encabezar una candidatura. ¿La gente joven rehúye la política? ¿Si es así por qué motivo?

–En nuestro caso no ha sido fácil. Yo creo que esta es una de las razones. Yo agradezco a todos los compañeros que van conmigo que no se hayan echado atrás porque hay presión siempre, y esa presión hace que nadie quiera presentarse. Al final si ves que vas a tener problemas por presentarte en una candidatura pues la gente se echa para atrás.

–¿Problemas de qué tipo?

–Problemas de que vengan presionándote para que no te presentes.

–¿Cómo esta siento su experiencia?

–Está siendo muy gratificante para mí y para todo el equipo. Nos reunimos cada cuatro o cinco días. Hoy vamos a entregar el programa electoral que hemos diseñado para que lo impriman, y ver la unión que estamos teniendo entre nosotros, y ver el apoyo desde que lo anunciamos, la cantidad de llamadas de gente, la cantidad de gente que ha venido a casa a darte las gracias solo por presentarte y se cambie lo que hay ahora mismo, no solo es satisfactorio, es que no se paga con dinero. Nunca pensé que se volcara tanto el pueblo con nosotros. Nunca.

–Cómo ve la situación en la comarca. ¿Qué carencias observa y que soluciones habría para evitar la sangría de gente joven?

–Viéndolo desde Burganes veo los mismos problemas. Creo que hace falta un plan de regeneración para la juventud. ¿Cómo? Promocionando viviendas unifamiliares de protección oficial. Haciendo que la gente tenga dónde vivir. En todos los pueblos pasa lo mismo. Los jóvenes cumplen determinada edad, tienen y quieren independizarse y tienen que marcharse porque no tienen opción a quedarse en el pueblo. Hace falta vivienda de protección oficial. ¿Empleo? El empleo lo tiene que generar Benavente porque atraer empresas a pequeñas poblaciones es más difícil porque las comunicaciones son peores. Pero si el empleo lo genera Benavente y se construye vivienda en los pueblos se resuelve gran parte del problema. A la gente joven les gustan sus pueblos, pero si no tienen vivienda dónde quedarse, qué van a hacer. Buscar un piso en Benavente, comprándolo o en otro sitio. Con viviendas conseguiremos que la gente joven se queda y mayor tasa de natalidad en unos años.