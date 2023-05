Ciudadanos ha presentado su candidatura y su eslogan a través de un comunicado de prensa. "Volver a crecer" es el lema de campaña de CS cuya lista esta integrada "por personas de distintas edades y ocupaciones, con gente joven y que quieren cambiar la ciudad, una lista que nos permitirá desarrollar las medidas que van a beneficiar a todos los ciudadanos".

La candidatura la integran Jesús María Saldaña Vallés, David Zamora Benéitez, Laura Piñal Lahesa, Noelia Fernández González, Henar Morán Martín, Raquel Vaquero Pelaz, María del Pilar Fidalgo Posada, Esperanza Figueroa Gil, Agustin Barrero Martínez, Víctor Manuel Manrique Villarino, Laila Gaspar de Menezes, Alicia Flecha Nuñez, Iván Domínguez Marcos, Rosa María Benéitez, Calvo José Luis Boyano Villasante, Alicia Fernández González, y Julio Marcelino Saldaña Vallés.

“Volver a crecer, encarna perfectamente la esencia del objetivo que nos hemos marcado cumplir una vez que gobernemos el Ayuntamiento de Benavente” afirma en la nota de prensa el candidato a la alcaldía, Jesús María Saldaña.

"Tras cuatro años en los que Ciudadanos ha trabajado por Benavente en la oposición, la ciudad y su alfoz han perdido continuamente población y la economía local se ha visto muy afectada por las políticas del bipartito de IU y PSOE. “La ciudad de Benavente merece, y necesita un cambio de rumbo político urgente” afirmaba Saldaña en la presentación de la candidatura", agrega.

Declaraciones

En palabras de Saldaña, “Benavente y los benaventanos no se merecen ni un minuto más de un equipo de gobierno, que está en contra de las necesidades básicas que tienen los ciudadanos y además, la dupla Burón-Huerga ha demostrado ser una maquina de perder oportunidades para la ciudad, pues después de ocho años en el gobierno municipal, no disponen de los terrenos necesarios para poder ampliar el Centro de Transportes, y el Puerta del Noroeste aún no está ni empezado”.

“La única forma de que los jóvenes podamos quedarnos a formar un proyecto de vida en Benavente es pasa únicamente por que volvamos a crecer, y por que se rehabiliten infraestructuras básicas como el tren Ruta de la Plata. Por eso, nuestro objetivo es que el Ayuntamiento de Benavente empiece a hacer políticas a favor del emprendimiento y de la creación de empleo, así como establecer un plan de retorno de talento joven”, explica también el comunicado el número dos de la candidatura, David Zamora.