El PSOE cierra filas en torno a Rodríguez para revalidar la Alcaldía de Toro

El PSOE ha arropado sin fisuras a su candidato a las elecciones municipales del 28 de mayo, Carlos Rodríguez, en el acto de presentación de los integrantes de un "equipo" con el tratará de revalidar la Alcaldía de Toro.

El secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, no dudó al afirmar que la candidatura que lidera Rodríguez representa a "lo mejor que el PSOE de Toro tiene para afrontar las elecciones". Además, mostró abiertamente su "orgullo" por el paso que el candidato dio hace dos años cuando fue elegido secretario general de la agrupación del PSOE en Toro, "en un momento en el que no era fácil", en alusión a la crisis abierta tras expulsión del partido del actual alcalde, Tomás del Bien.

Del mismo modo, subrayó que Rodríguez lidera a una "nueva generación que viene a renovar el PSOE, demostrando que el partido sigue vivo y que tiene ganas de defender y trabajar por aquellos que más lo necesitan, especialmente por los toresanos".

Fagúndez también remarcó que el equipo encabezado por Rodríguez "representa legítimamente" las siglas del PSOE y que sus integrantes son "los dignos herederos de nuestro partido". Por otra parte, auguró que Rodríguez se convertirá en el alcalde que "va a abrir las puertas y las ventanas" del Ayuntamiento de Toro, para "recibir a todos sus vecinos y resolver sus problemas".

En la misma línea, el secretario de Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, trasladó a Rodríguez "todo el apoyo del PSOE para que Toro vuelva a tener un alcalde socialista de verdad".

En clave nacional y tras repasar algunos logros del PSOE relacionados con la gestión de la crisis económica tras la pandemia y la guerra de Ucrania, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral o que los jóvenes puedan acceder a un empleo digno y a una vivienda asequible, resaltó que "ese compromiso" del partido será asumido por Rodríguez si logra revalidar la Alcaldía.

Por su parte, el candidato socialista esbozó en la presentación de su "equipo" algunas ideas que serán la base de su programa electoral. Reiteró Rodríguez que su pretensión no es la de ejecutar "obras faraónicas", sino que el PSOE conferirá prioridad a la resolución de problemas que afectan al día a día de los vecinos.

Así, destacó la importancia de mejorar la limpieza de calles y parques infantiles, al margen de la reparación de aceras, viales o el mobiliario urbano. Para la candidatura socialista también es preciso agilizar las licencias para viviendas y empresas, además de "flexibilizar" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y crear más suelo industrial "a un precio razonable".

Además, para el PSOE es necesario mejorar la "accesibilidad" de las personas mayores a las instituciones, así como garantizar su movilidad física, para lo que es preciso rebajar aceras y reformar calles.

Equipo "trabajador y servicial"

En el primer acto electoral del PSOE en Toro, Rodríguez presentó a su "equipo", integrado por personas "trabajadoras y serviciales", a las que les avala "una amplia experiencia en gestión". El puesto dos de la lista lo ocupa Javier López, mientras que en el tres figura María Velasco, y el cuarto ha sido asignado a Vicenta Gil-Negrete.

De la candidatura socialista también forman parte David Alonso, en el número cinco, mientras que el seis y el siete los ocupan, respectivamente, Carmen Vaquero y Marga Segovia. Ignacio Andrés también se ha sumado al nuevo proyecto del PSOE y figura en el puesto ocho, y los dos siguientes han sido adjudicados a Marta Feo y a José Lorenzo Sevillano. La lista del PSOE en Toro la completan Miriam Casares, Donatila Prieto y Héctor Barroso, mientras que los puestos de suplente los ocupan Palmira Manuel, María Luis Mora, Eugenia García y Héctor Díez.

Por último, Rodríguez pidió a los asistentes a la presentación de la candidatura que se convirtieran en su "altavoz" y que expliquen a otros vecinos que el PSOE concurre a las elecciones con "un proyecto serio y decente" e ideado pensando en los toresanos.

En el acto de presentación de la candidatura, también participó una de las integrantes de la lista, Vicenta Gil-Negrete destacó que el objetivo del PSOE es que "Toro despierte" y, sobre todo, "empezar a hacer y dejar de hablar". Además, subrayó que "no estamos en contra de la fiesta ni de la música" para, a renglón seguido, asegurar que el PSOE no realizará propuestas que no podrá cumplir porque "tenemos claro lo que es urgente".

A modo de ejemplo, citó la necesidad de revitalizar el casco antiguo, mantener el patrimonio o "mirar por todos los barrios" que conforman al ciudad. Por último, subrayó que "solo hay un PSOE en Toro y el resto son cuentos".