Concejales de Toro sobre su expulsión del PSOE: "Sería una injusticia"

Los concejales del PSOE que, supuestamente, serán expulsados del partido por concurrir a las elecciones con la agrupación libre de electores "Nos Movemos por Toro", no han recibido la notificación sobre su anunciada exclusión que, de producirse, consideran una "injusticia".

Así lo confirmó la portavoz del todavía grupo municipal socialista en Toro, Ángeles Medina, quien expuso los motivos de su decisión y la de los concejales, José Luis Martín Arroyo, Ruth Martín y Loren Prieto, de presentarse a los comicios del 28 de mayo con una agrupación libre de electores.

Aclaró medina que "Nos Movemos por Toro" no es un partido político y, por tanto, "no estamos incumpliendo ninguna norma de ningún estatuto interno del PSOE". En este punto, subrayó que "hemos tenido que tomar esta vía" para dar continuidad al proyecto iniciado hace ocho años que, "por diversos motivos" no han podido concluir.

Por otra parte, la portavoz acusó al Secretario de Organización el PSOE en Zamora, Iñaki Gómez, de "mentir", después de que haya asegurado que "no cabía recurso" en el caso de la expulsión del partido del alcalde de Toro, Tomás del Bien, recurso que fue presentado ante el Comité Federal de Ética y Garantías en el plazo de diez días reflejado en la notificación del expediente.

Por tanto, “ese recurso existe y, es más, algunos compañeros del partido han intentado que se resolviera favorablemente”, mientras que otras personas “con otros intereses", como cuestionó Medina, “han impedido que tan siquiera se emitiera una respuesta al mismo”.

De otro lado, recordó que Gómez planteó posibles soluciones “difíciles de justificar” para resolver la situación de Del Bien dentro del partido y que eran “imposibles de aceptar para cualquier persona que tenga un mínimo de dignidad y para cualquier cargo público que, por encima de todo, se debe a los ciudadanos a los que representa”.

Opciones

La primera opción sugería que Del Bien se presentara como independiente, alternativa que Medina calificó como “una falta de respeto”, después de que el PSOE haya dejado claro que “no lo quiere”.

La segunda opción es “más surrealista” aseguró Medina, ya que se basaba en que Del Bien volviera a afiliarse al PSOE para encabezar la candidatura cuando, tras más de tres años, el partido ni siquiera ha respondido al recurso sobre su expulsión.

Por otra parte, remarcó que “nadie nos puede obligar a presentarnos bajo las siglas del PSOE” para, a renglón seguido, asegurar que si el partido, “a instancias de determinados cargos con intereses más que conocidos”, procede a la expulsión de los concejales incurrirá en "la misma injusticia e incoherencia" que demostró con el expediente incoado a Del Bien.

Recordó Medina al PSOE que los ideales no se enseñan, sino que se transmiten con el ejemplo; que la auténtica afiliación a unas ideas “no te la da ni te la quita un carné” y que “los cargos los legitiman únicamente los votantes, los afiliados y, sobre todo, la honestidad y el sentido común”.

Por último, los concejales sobre los que sobrevuela la amenaza de expulsión recordaron que han desarrollado una labor de gobierno representando al PSOE en los últimos ocho años, “con poca o nula ayuda a todos los niveles del partido”, trabajo que seguirán realizando hasta el 28 de mayo y “bajo las mismas siglas”.