"Sánchez sabe que su tiempo ha pasado y que el Gobierno de coalición ya está roto"

El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado (Ferrol, 1974), tiene una primavera con pocos huecos en la agenda, como la mayoría de los políticos con cargos relevantes en España. Las elecciones del 28 de mayo aparecen en el horizonte y los candidatos demandan el respaldo de la marca para alcanzar sus objetivos. El pasado jueves, el también senador gallego estuvo en Zamora para apoyar a Jesús María Prada en su camino hacia la Alcaldía y para dejar claro que el PP sale a por todas en las urnas de cada rincón del país.

–¿Considera que el PP llega con la fuerza suficiente al 28 de mayo para lograr un triunfo que le dé ventaja de cara a las futuras generales?

–El próximo 28 de mayo hay elecciones en 12 comunidades autónomas y en 8.132 ayuntamientos, y yo creo que lo que se evidencia, a la vista de las encuestas, es que el Partido Popular está al alza y el PSOE está en claro retroceso en toda España. Eso ocurre, fundamentalmente, por el desgaste que ha generado la acción de Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de la última legislatura, y especialmente a lo largo de los últimos seis meses, cuando la deriva autoritaria y determinadas decisiones como la "ley del solo sí es sí" o la derogación del delito de sedición, han generado una tendencia que se traslada a la marca del PSOE. En cualquier caso, estas son autonómicas y municipales. Ni Sánchez ni Núñez Feijóo se presentan, pero es evidente que el desgaste del PSOE va a afectar a sus candidatos.

–Se habla de las opciones del PP en la Comunidad Valenciana, Extremadura o Castilla-La Mancha y las encuestas en otras regiones como La Rioja son favorables para ustedes. ¿Qué nivel de poder autonómico aspiran a alcanzar?

–Hay elecciones en doce comunidades autónomas y el PP gobierna en dos de ellas, que son Madrid y Murcia. En ambas, la duda es si sacamos mayoría absoluta o mayoría absoluta menos un escaño. El escenario es de mejora sustancial. Y, en las diez restantes, el Partido Popular es alternativa de gobierno clara en la gran mayoría. Es muy probable que el 28 de mayo asistamos a un vuelco electoral que dé un buen número de gobiernos al Partido Popular y que cambie el mapa político del país. En cuanto a las municipales, venimos de un resultado especialmente malo en 2019 y todo hace indicar que esta vez va a ser especialmente bueno. La marca vive un buen momento desde el congreso extraordinario de abril del 22 en Sevilla.

–Antes de ese congreso, el PP logró una victoria muy amplia en Madrid y, ya después, una mayoría absoluta en Andalucía. Entre una votación y otra, se vieron obligados a pactar con Vox en Castilla y León. ¿Hasta qué punto es importante para el partido lograr victorias contundentes que mantengan a esta comunidad como una excepción?

–Nuestra aspiración electoral es gobernar, y gobernar en solitario. Creemos que solo desde los gobiernos se puede mejorar la vida de las personas, y por lo tanto nos presentamos a las elecciones con el ansia de ganar para poder gobernar en solitario siempre que se pueda.

–¿Vox es el socio deseable en el caso de que no se alcance esa mayoría?

–Es evidente que el PP y Vox son proyectos políticos distintos. Son los ciudadanos los que, una vez emiten su voto, configuran las mayorías, pero creemos que los gobiernos monocolor dan más estabilidad política que los gobiernos de coalición. Y el mejor ejemplo es el de Pedro Sánchez. Hoy por hoy, a falta de seis meses para las generales, la coalición se encuentra en una situación de debilidad extrema y en una ruptura de facto. Nuestra aspiración es gobierno monocolor, porque la estabilidad de un gobierno único y unido es mayor.

–¿La figura de García-Gallardo les disuade de pactar con Vox o les acerca más?

–No me corresponde a mí valorar la gestión de ningún miembro del Gobierno autonómico de Mañueco. Creo que el Gobierno está funcionando con total normalidad y atendiendo los retos de esta comunidad autónoma. Solo así se puede explicar el buen funcionamiento de la Sanidad, de la Educación o de la Política Social.

–¿Opina, como señaló recientemente Gabriel Rufián, que un triunfo claro de Díaz Ayuso en Madrid podría convertir a Feijóo en un "Casado 2" o estima que el del presidente del PP es un liderazgo lo bastante fuerte?

–Ayuso es la candidata de Feijóo y trabaja no solo para darle a Madrid un Gobierno que le permita avanzar como lo ha hecho en los últimos años, sino que su objetivo, y lo ha dicho ella, es convertir a Núñez Feijóo en el presidente del Gobierno. Yo creo que Rufián, que vive de la división y de la confrontación, desearía que el PP se pareciera al PSOE, pero no somos como el PSOE que él dirige a través de Pedro Sánchez.

–¿Una victoria contundente del PP el 28M podría precipitar que la coalición de Gobierno en España no llegara a diciembre?

–El tiempo de Pedro Sánchez ha pasado y su Gobierno ha llegado a su fin y, aunque él no lo reconozca, creo que sí lo sabe. Prueba de ello es que el Gobierno está roto y que celebra como un gran éxito cada vez que es capaz de llegar a un acuerdo en el Consejo de Ministros. Estamos viviendo esos minutos de la basura, donde el resultado es inamovible y el que tiene el partido perdido batalla en el fango para ver si consigue ganar lo que ya tiene perdido. Pero la realidad es que este Gobierno ha finalizado, y que el balance es bastante lamentable. Pedro Sánchez, que es un líder político muy preocupado por saber cómo va a pasar a la Historia, es el presidente del Gobierno que más ha puesto en peligro a las mujeres ante los agresores sexuales. Ese es su epitafio político.

–¿No temen una reacción política de Sánchez, acostumbrado a reponerse de situaciones adversas, durante el semestre de presidencia europea de España?

–Sánchez es un líder muy autoritario y muy soberbio, que solo trabaja para alimentar su propio ego, y la presidencia de turno de la UE se está diseñando a mayor gloria de su "book" fotográfico. Pero, lamentablemente, eso no va a mejorar la vida de los españoles. A mí me parece que Pedro Sánchez es el presidente más frívolo de la historia de nuestro país. Está encantado de haberse conocido y de halagarse a sí mismo en cada comparecencia que protagoniza, pero vive en una realidad paralela. El paro duplica la media de la zona euro, tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil y femenino de la UE y una economía que avanza a menor ritmo que otras. La inflación se dispara y es verdad que la ministra Calviño compra en un supermercado que nadie conoce y donde los precios bajan, pero lo cierto es que en el resto de los supermercados de España los precios no paran de subir. Esa es una realidad que todas las familias conocen. Me recuerda al negacionismo del Gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis.

–En lo referente a las propuestas del Partido Popular para Zamora, cabe esperar que Feijóo conozca bien la problemática de la despoblación, tras ser presidente de Galicia, donde Lugo y Orense sufren mucho este problema. ¿Qué plantean para paliar esta situación?

–Feijóo proviene del interior del interior de Galicia: del interior de Orense. Y por lo tanto es probablemente el mejor conocedor de la realidad de provincias donde la dispersión de la población, el envejecimiento y el proceso de despoblación suponen un reto fundamental. El Gobierno se vio obligado a tomar algún tipo de medida, como esto de la fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel, pero se olvidó de Zamora, que tiene una situación exactamente igual que esas provincias.

–¿Con Feijóo estaría garantizada la fiscalidad diferenciada?

–Desde luego será una prioridad que atenderemos desde el Gobierno, porque es una reivindicación clara y contundente del Partido Popular de Zamora.

–Aunque quizá ya es difícil pensar que Zamora pueda recuperar la población que tuvo en un momento dado, ¿qué otras medidas se pueden adoptar?

–La movilidad de la población es algo inevitable y hay que convivir con ese fenómeno, pero lo que hay que tratar de lograr es que quien quiera vivir en Zamora pueda hacerlo. Hay un hecho claro que guarda relación con el abandono, y son las infraestructuras. Si no hay inversión es muy difícil competir.

–¿Los problemas de Zamora van a tener menos atención en esta campaña, por parte del PP y del resto de los partidos, como consecuencia de que aquí no haya autonómicas?

–Es verdad que en Castilla y León la costumbre era que las municipales y autonómicas se celebraran de forma conjunta, y que en esta ocasión, y a partir de ahora, salvo que alguien lo corrija, irán por separado. Espero que eso no influya en la participación de la ciudadanía. Con respecto a Zamora, creemos que ha llegado el momento del cambio. Jesús María Prada sí quiere ser alcalde, es una persona tremendamente querida y ese es un punto de partida buenísimo. A partir de ahí, creo que a Zamora le puede venir muy bien la confluencia de gobiernos del PP en la Alcaldía, en la Diputación, en la Junta y en La Moncloa. De IU nada ha conseguido y menos del Gobierno de España con socialistas, comunistas, populistas, independentistas y nacionalistas.

–En 2013, Zamora sufrió su mayor pérdida de población en este siglo, y lo hizo con gobiernos del PP en todas las instituciones. ¿Por qué debería pensar la gente que ahora va a ser distinto?

–Yo creo que la pérdida de población no es algo que se pueda conseguir en un mandato, ni en dos, ni en tres. Pero en los últimos años se han perdido en la ciudad más de 5.000 habitantes. No es algo menor.