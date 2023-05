"El Estado y las autonomías tienen que empoderar a los ayuntamientos"

Exministra del Gobierno de Felipe González, Matilde Fernández fue una de las promotoras de la introducción de cuotas para facilitar el acceso de la mujer a puestos de poder, protagonizó campañas como la del "Póntelo, pónselo" en la lucha contra el sida o impulsó los viajes del Inserso (ahora Imserso). Desde entonces esta mujer, mente lúcida del socialismo español, no ha estado quieta un momento y hoy incluso pertenece a la junta directiva de Acnur España, la organización de Naciones Unidas para los refugiados.

Esta semana pasada estuvo en Zamora apoyando a la candidatura del PSOE a la Alcaldía que encabeza David Gago, "gente joven que han hecho grupo y que quieren pelear por una Zamora mejor. Esas cosas siempre hay que apoyarlas".

–¿Su mensaje central de cara a la nueva etapa que se abre en los ayuntamientos con estas elecciones?

–Se lo estoy diciendo a la Administración del Estado y las autonómicas: hay que empoderar a los ayuntamientos, las administraciones más cercanas al ciudadano. En toda Europa tal vez por el fenómeno de la longevidad, tal vez por el aprendizaje de los recursos gastados en exceso en majestuosas infraestructuras, hay toda una reflexión sobre el estado del bienestar y todas sus políticas que tienen que caminar hacia la sociedad cuidadora. Y la gran sociedad cuidadora es el municipio y el conjunto de sus ciudadanos.

La candidatura de David Gago por el PSOE es de gente joven que han hecho grupo y que quieren pelear por una Zamora mejor. Esas cosas siempre hay que apoyarlas

–¿Los políticos gastan mejor el dinero en hacer obras que en los aspectos más inmateriales, como la calidad de vida?

–Después de decir hay que poner en valor y dar liderazgo a los municipios, si esto te lo lee un servidor público a continuación diría, sí, pero tenemos una Ley de Bases de Régimen Local del año 87, con una pequeña modificación posterior. Hay que actualizarla. Y cualquier alcalde o alcaldesa de cualquier municipio grande o pequeño te diría: necesitamos financiación, porque nos pasamos la vida haciendo actividades de competencias impropias, para las que el dinero lo tienen el Estado o las comunidades autónomas, y nosotros lo hacemos y encima sin recursos. Esto hay que arreglarlo. En este país hay necesidad de modernización que tiene que ver con dar más peso a los municipios.

–¿Y cómo debe ser la acción municipal?

–Se necesita más capítulo 1 (personal) y menos capítulo VI (inversiones), es decir, personas contratadas y voluntarios para, con el conjunto de la ciudadanía, hacer ciudad, hacer barrio. No desaprovechemos el dinero que viene de Europa y concentremos más recursos en eso.

–Parece que más que obras, hay que conseguir son ciudades más amables, que aborden problemas como la soledad.

–Sí, que se encuentren las cosas sin demasiada distancia, lo que llaman la ciudad de los 15 minutos o los servicios a no más de 30 minutos, etcétera. Estos son los retos para por un lado evitar la despoblación de los municipios y por otro lado para dar calidad de vida. En los 80 decíamos, "vamos a dinamizar la economía" dando una prestación a las personas pero a la vez dinamizar sectores, como cuando pusimos en marcha el programa de balnearios o los viajes del Inserso para que se crearan más plazas hoteleras, se arreglaran los centros de aguas termales o que no hubiera fijos discontinuos después de la jornada de verano. Hacer infraestructuras también, porque se necesitaban y había que hacerlas. El reto del siglo XXI es acercarse a la persona y sus problemas. Te lo dicen suecos y daneses y dices qué fácil es para vosotros que sois siete millones de personas y nosotros 40. A lo mejor cuesta más, pero el tema son los profesionales del bienestar.

La Ley Trans es mala, porque es oscura, usa muchas palabras, pero contiene muy pocos derechos

–¿Estamos en esa tendencia o en la del negacionismo que defienden formaciones como Vox?

–Los informes de las grandes universidades sobre tendencias globales del mundo ya advertían para la primera parte del siglo XXI que crecían los populismos, los extremos y se atomizaba y perdían fuerza los clásicos pensamientos moderado o progresista, lo que iba a crear muchas dificultades de gobernanza. Y se está viendo. Quién pensaba que en el país donde nació y se desarrolló la democracia iba a haber un señor como Trump gobernando la primera potencia del mundo. Esto era impensable. De ahí la importancia de elegir en los ayuntamientos personas con talante de diálogo, de escucha, de aceptación de que lo que piensa el otro puede ser mejor que lo pienso yo, apostando por ese tipo de liderazgo, que es lo que hay que hacer ahora.

–¿Cómo se combate el populismo?

–Hay que convocar por un lado el diálogo y por otro, y ya se que vivimos en un mundo de redes sociales, la razón, la ciencia, el conocimiento para argumentar, no los mensajes absurdos que no tienen base científica, kantiana, racional. Recuerdo a políticos en la transición darle las gracias a Fraga y luego a Aznar, y comparto eso, porque tenía en Alianza Popular, luego PP a las voces más extremistas, estaban el seno de la gran organización y respetando que estaban en minoría. Siento que los líderes actuales no haya sido capaces de seguir esa línea de mantener la extrema derecha dentro, mas callada y respetando la lógica democrática. A la mayoría de esas personas de Vox las he conocido en el PP. Posiblemente cualquier persona conservadora me devolvería el mismo argumento porque la izquierda siempre acaba dividiéndose, dividiéndose y siendo ineficaz.

Con la Ley del Sí es sí posiblemente el Gobierno, el primero de coalición en España, posiblemente ha pecado de novatillo

–¿Qué le parece la Ley Trans?

Mala, porque es oscura, tiene muchas palabras y muy pocos derechos y porque yo creo que hay políticas que se intentan desarrollar por leyes y las leyes nuevas no necesariamente es la mejor herramienta. Porque si lo que se busca es el respeto y el reconocimiento a unas personas eso se hace con muchas acciones positivas, mucha educación en valores y trasladar una realidad de forma relajada, no de forma agresiva y enfrentándose. Lo concreto. Se podía haber hecho una modificación de la Ley del Registro Civil diciendo, retiramos que tengan que estar dos años hormonándose las personas antes de que puedan ir a cambiar su nombre en el carnet de identidad. Y el segundo tema es que las personas trans no tuvieran costes en sus operaciones y tratamientos y eso es ir a la Ley de Sanidad e incluir esa prestación en la cartera de servicios. Con esos dos gestos se avanzaban en las reivindicaciones de las personas trans y no el ruido, el follón que se ha armado y que alguna gente intencionadamente esté pidiendo cambios de nombre en los registros cuando sabes que eso es falso, porque la estadística de los países donde se ha hecho demuestra que es una realidad minoritaria.

–¿Y la Ley del Sólo sí es si?

–Esa ley es mejor, lo que pasa es que ha habido descoordinación, no se si es fruto de que somos novatillos porque es la primera vez que hay Gobierno de coalición o que las personas de Podemos dijeron esto es cosa nuestra y aquí no se mete nadie. Tendría que tener más información. Pero es la única forma que puedo entender que no haya habido informes de Justicia, de los demás ministerios, de los letrados del Parlamento que digan, oiga, que aquí puede haber un conflicto de interpretación con los que ya están penados castigados por abusos. Es decir, ha salido una ley que inmediatamente ha producido conflicto y eso es un indicativo de haber trabajado mal.