Izquierda Unida ha presentado la candidatura de Benavente tras formalizar en la Junta Electoral de Zona listas en los municipios de Camarzana de Tera, Villanueva de Azoague, y en la entidad local menor de Castropepe.

Junto a Manuel Burón concurren en la candidatura benaventana, Faustino Álvarez Guerra; Ainhoa Santander Gutiérrez; Rosa Ana Martínez Cimavilla; José Cachón García; Carlos Eusebio Rodríguez (Sebin); Mª Pilar Vaquero Prieto; Susana Fabian Antón; Álvaro Gracia Reguilón; Miguel Ángel Donado Álvarez; Beatriz Barova; Carlos Quintanilla; Bárbara Patricia Palmero; Pelayo Vega Zamora; Ana Isabel García Rodríguez; Gema Vázquez Moreno; y Arkaitz rodríguez. Como suplentes: Jesús Nieto Mayo; Cecilia Maximina Gallego Ganado; y Carmen Nieto Ruíz.

«La candidatura está compuesta por militantes de IU de Benavente, militantes que ocupamos los seis primeros puestos, por adscritos a IU y también algunos independientes que aprueban y empatizan con la labor realizada por IU en estos años, y que con este gesto, quieren plasmar su deseo de continuar con la transformación y el cambio iniciado, porque otra Benavente es posible», ha explicado Manuel Burón.

El cabeza de lista ha agradecido la confianza de los integrantes de la lista y les ha prometido no defraudarles «y en ello empeño mi palabra. Se trata de personas «con experiencia política, no necesariamente institucional, y que no vienen a promocionarse en lo personal sino a continuar el trabajo para modernizar los servicios, el propio Ayuntamiento y Benavente como ciudad», ha enfatizado.

Burón ha recalcado que de nuevo IU se presenta con sus propias siglas y que su objetivo es articular una mayoría de izquierda. Tras reiterar que el balance de estos años de cogobierno con el PSOE ha sido positivo, ha precisado que IU seguirá manteniendo su programa y proyecto político para Benavente pese a las coincidencias programáticas con los socialistas.