Macías se echa a un lado y apoya al PP de Prada para unificar el centroderecha

Ángel Macías renunciará a presentar a las próximas elecciones municipales su proyecto personal bajo la marca Por Zamora para prestar su apoyo a la candidatura del Partido Popular que capitanea Jesús María Prada. Los dos comparecerán este jueves para sellar este acuerdo que no incluye la presencia en listas del que fuera teniente de alcalde durante la etapa de Antonio Vázquez al frente de la Alcaldía. Los populares ya tienen la candidatura de 25 personas cerrada y no está previsto que se produzcan cambios, por lo que este acercamiento se traducirá simple y llanamente en un pacto de no agresión para evitar una mayor fragmentación en la derecha zamorana.

Jesús María Prada y Ángel Macías se han citado a primera hora de la mañana en el Parador Nacional de Turismo para anunciar este acercamiento de posturas. Tal y como ha podido conocer este diario, no se trata de ningún acuerdo para concurrir de manera conjunta a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo ni tampoco para integrar al equipo de Por Zamora en las listas del Partido Popular. El objetivo no es otro que el de intentar concentrar el voto del centroderecha para plantar cara a la Izquierda Unida de Francisco Guarido, que es el principal rival a batir en estos comicios. Las elecciones municipales de mayo de 2019 se saldaron con 6.834 votos para el Partido Popular que otorgaron a la candidatura capitaneada por Mayte Martín Pozo seis concejales en la Corporación Municipal. La primera incursión en solitario de Ángel Macías bajo la marca Por Zamora cosechó 1.123 votos, aunque no alcanzó el umbral del 5% necesario para computar. El número de votos necesarios para conseguir un concejal en el Ayuntamiento de Zamora se situó exactamente en ese entorno de entre 1.100 y 1.200 votos, así que esta alianza podría valer un edil. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora, Jesús María Prada, ha intentado desde un principio aunar el voto del centroderecha bajo un único primas al objeto de hacer frente al considerado rival a batir, que es Francisco Guarido. Lo hizo cuando conoció la intención de Francisco José Requejo de concurrir a las elecciones municipales, aunque el presidente de la Diputación Provincial rechazó la oferta para ser el número dos de la lista y prefirió montar su propio partido bajo la marca de Zamora Sí. En aquel momento, el aspirante popular reconoció que tenía intención de hablar con Ángel Macías para tratar de acercar posturas, algo que finalmente sí ha cristalizado. Con Por Zamora fuera de juego, el tablero político para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Zamora se libera de espacio. En contra de lo que suele ser habitual, estaba siendo la derecha y no la izquierda la que se estaba fragmentando. Por este lado ideológico, estarán en las papeletas el Partido Popular de Jesús María Prada, Vox con Javier Eguaras a la cabeza y la marca Zamora Sí que capitanea Francisco José Requejo. Son tres formaciones que deberán competir por un espacio político que en los comicios celebrados hace ahora cuatro años consiguió ocho concejales, correspondientes a los seis de los populares y los dos de Ciudadanos, cuyos ediles se han reconvertido en no adscritos. Por el lado de la izquierda, concurre Francisco Guarido dispuesto a ser reelegido por tercera vez como alcalde bajo las siglas de Izquierda Unida. En contra de lo que ha ocurrido en más de media España, su partido y Podemos no han alcanzado un entendimiento, de manera que la formación morada estará también en las papeletas con la candidatura de Fernando Barrio. A ellos habrá que añadir al Partido Socialista, con David Gago a la cabeza, que quiere recuperar el terreno cedido tras la debacle electoral de 2019.